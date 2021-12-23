Lộ cảnh 'giường chiếu' táo bạo của Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trong phim 'Thỉnh quân'

Sao quốc tế 23/12/2021 12:45

Nhậm Gia Luân có nhiều cảnh thân mật hết cỡ với bạn diễn Lý Thấm trong "Thỉnh Quân".

Nhậm Gia Luân là một trong những diễn viên tài năng nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ, tên tuổi của anh được khán giả biết đến rộng rãi qua vai diễn Lục Dịch trong siêu phẩm cổ trang Cẩm Y Chi Hạ. Nam diễn viên cũng đang là cái tên ăn khách nhờ hai bộ phim Châu Sinh Như Cố và Nhất Sinh Nhất Thế hợp tác cùng nữ diễn viên Bạch Lộc.

Nhậm Gia Luân - Lý Thấm trên phim trường "Thỉnh quân".

Là diễn viên có năng lực bậc nhất trong dàn tiểu sinh hiện tại, Nhậm Gia Luân vẫn đối mặt với nhiều lời chỉ trích về chuyện quá "hiền" trên màn ảnh. Vì đã có vợ nên nam diễn  viên hạn chế cảnh thân mật trên phim trường, thế nhưng điều này khiến khán giả không thấy thuyết phục.

Tuy nhiên ở phim mới Thỉnh Quân, Nhậm Gia Luân sẽ có khá nhiều cảnh nóng bỏng bùng nổ mãnh liệt.

Cụ thể đoạn clip hậu trường mới nhất của Thỉnh Quân đã tiết lộ nhiều phân đoạn gần gũi của Nhậm Gia Luân cùng Lý Thấm. Cả hai không ngại áp sát nhau liên tục, thậm chí Nhậm Gia Luân còn bị Lý Thấm đè ngửa trên giường.

Những cảnh quay táo bạo này trong Thỉnh Quân khiến cư dân mạng háo hức, đồng thời có cảm tình hơn với Nhậm Gia Luân.

Trước đó ngôi sao Châu Sinh Như Cố từng vấp phải những lời chê bai của netizen do có thông tin anh thường xuyên từ chối cảnh hôn, thậm chí còn nhờ đóng thế hay góc máy để "tung hỏa mù".

Thỉnh Quân là bộ phim được chuyển thể theo tiểu thuyết Thỉnh Quân Tế Kiệu của nhà văn Viễn Tại. Truyện thuộc thể loại tiên hiệp, bối cảnh giữa cổ đại và dân quốc. Phim sẽ nói về mối duyên nợ giữa nữ trại chủ Vu Đăng Đăng (Lý Thấm) và chiến thần ngàn năm Lục Viêm (Nhậm Gia Luân). Chuyện tình cưới trước yêu sau của cả hai mang đến nhiều duyên nợ. 

Thỉnh Quân nhiều khả năng sẽ đánh dấu một bước "trưởng thành" nữa của nam diễn viên về khía cạnh tương tác tình cảm cùng bạn diễn nữ trên màn ảnh. Phim hiện chưa có thông tin về lịch chiếu.

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