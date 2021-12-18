'Tra nam' Trần Tinh Húc lại đóng phim cổ trang siêu ngược 'Mộng Hoa Xuân' với Lý Thấm

Sao quốc tế 18/12/2021 08:54

Thông tin dự án phim cổ trang ngược thân ngược tâm “Mộng Hoa Xuân” do Lý Thấm và Trần Tinh Húc đóng chính gây sốt cộng đồng mạng.

Mới đây, một blogger đưa tin trên MXH weibo về thông tin dự án phim cổ trang siêu ngược Xuân Hoa Yếm (tạm dịch sang tiếng Việt là Mộng hoa xuân) chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hắc Nhan sẽ do Lý Thấm Trần Tinh Húc đóng chính.

'Tra nam' Trần Tinh Húc lại đóng phim cổ trang siêu ngược 'Mộng Hoa Xuân' với Lý Thấm - Ảnh 1

Mộng Hoa Xuân được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hắc Nhan. Bộ phim kể về câu chuyện cực kỳ ngược thân của Mi Lâm và Mộ Dung Cảnh Hòa. Mi Lâm là một sát thủ, cô được tổ chức thu nhận từ nhỏ, xa gia đình, luôn phải tranh giành để sinh tồn. Cuộc đời cô đầy rẫy bất hạnh. Khi gặp gỡ Mộ Dung Cảnh Hòa, số phận của cô đã dần dần thay đổi. Mi Lâm yêu Mộ Dung Cảnh Hòa, những điều nàng hy sinh vì tình yêu đó khiến người đọc cảm thấy xót xa. Mi Lâm khát vọng mình có thể nở rộ giống như những đóa tháng Hai, dù cho chỉ là ngắn ngủi đi chăng nữa. Nhưng không ngờ rằng cuối cùng nàng lại thua trong tay Mộ Dung Cảnh Hòa, hắn ta coi nàng như món đồ chơi để lấy lòng một người phụ nữ khác, nhưng cũng là người bị nàng trả thù một cách tàn nhẫn.

'Tra nam' Trần Tinh Húc lại đóng phim cổ trang siêu ngược 'Mộng Hoa Xuân' với Lý Thấm - Ảnh 2

Sau khi tin đồn về sự hợp tác của Lý Thấm và Trần Tinh Húc lan truyền trên mạng xã hội, netizen tỏ ra phấn khích vì cả hai  đều là những diễn viên thuộc hàng thực lực, diễn xuất lôi cuốn, cảm xúc nhân vật trong những bộ phim trước được hai diễn viên thể hiện khá xuất sắc và nhập tâm. 

Trần Tinh Húc bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim đầu tay là Những Năm Tháng Nhiệt Huyết Cháy Bỏng khi chỉ mới 4 tuổi. Nam diễn viên cũng được biết đến là một trong những cái tên xuất thân là diễn viên nhí của Cbiz. Tuy nhiên, mãi cho đến năm 2019, khi Đông Cung lên sóng tên tuổi của Trần Tinh Húc mới vụt sáng. Nam minh tinh là một trong những cái tên hiếm hoi của thế hệ diễn viên 9X được khán giả đánh giá cao về kỹ năng diễn xuất.

'Tra nam' Trần Tinh Húc lại đóng phim cổ trang siêu ngược 'Mộng Hoa Xuân' với Lý Thấm - Ảnh 3

Lý Thấm là một trong những nữ diễn viên 9x đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Nhan sắc thanh tú và có nét đặc trưng riêng giúp cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Nữ diễn viên nổi tiếng từ vai diễn đầu tay Tiết Bảo Thoa trong Tân Hồng Lâu Mộng. Sau đó, Lý Thấm tiếp tục góp mặt trong các dự án phim Nhật ký tướng quân, Sở kiều truyện, Như Ý Truyện, Tru Tiên, Khánh Dư Niên, Lang Điện... và được đánh giá cao về khả năng diễn xuất.

'Tra nam' Trần Tinh Húc lại đóng phim cổ trang siêu ngược 'Mộng Hoa Xuân' với Lý Thấm - Ảnh 4

Những sao Hoa ngữ sở hữu tài sản 'bạc tỷ' nhưng vẫn bị dân tình suốt ngày 'khịa' vì ít học

Những sao Hoa ngữ sở hữu tài sản 'bạc tỷ' nhưng vẫn bị dân tình suốt ngày 'khịa' vì ít học

Dù danh tiếng thuộc hàng top nhưng những sao Hoa ngữ này vẫn bị nhiều người chê bai vì ít học và bằng cấp kém cỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Tinh Húc Lý Thấm Mộng Hoa Xuân sao Hoa ngữ trần tinh húc lý thấm

TIN LIÊN QUAN

Những sao Hoa ngữ sở hữu tài sản 'bạc tỷ' nhưng vẫn bị dân tình suốt ngày 'khịa' vì ít học

Những sao Hoa ngữ sở hữu tài sản 'bạc tỷ' nhưng vẫn bị dân tình suốt ngày 'khịa' vì ít học

Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ

Sao Hoa ngữ hóa thân thành bác sĩ: Dương Mịch visual xuất sắc nhưng Lệ Dĩnh lại đáng sợ

Những cặp sao Hoa ngữ nên duyên vợ chồng nhờ 'phim giả tình thật': Cặp thì hạnh phúc viên mãn, đôi thì 'đường ai nấy đi'

Những cặp sao Hoa ngữ nên duyên vợ chồng nhờ 'phim giả tình thật': Cặp thì hạnh phúc viên mãn, đôi thì 'đường ai nấy đi'

Vài phút lộng lẫy trên thảm đỏ, nhiều sao Hoa ngữ nhận 'kết đắng': Triệu Lệ Dĩnh 'rơi lệ', thậm chí có người đẹp gãy xương phải nhập viện

Vài phút lộng lẫy trên thảm đỏ, nhiều sao Hoa ngữ nhận 'kết đắng': Triệu Lệ Dĩnh 'rơi lệ', thậm chí có người đẹp gãy xương phải nhập viện

Phát hoảng với dàn sao Hoa ngữ từng 'gầy trơ xương': Nhiệt Ba, Trịnh Sảng chưa là gì với người này

Phát hoảng với dàn sao Hoa ngữ từng 'gầy trơ xương': Nhiệt Ba, Trịnh Sảng chưa là gì với người này

Lộ nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của sao Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba có sốc hơn Triệu Lộ Tư?

Lộ nhan sắc thật chưa qua chỉnh sửa của sao Hoa ngữ: Địch Lệ Nhiệt Ba có sốc hơn Triệu Lộ Tư?

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 53 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào