'Tra nam' Trần Tinh Húc lại đóng phim cổ trang siêu ngược 'Mộng Hoa Xuân' với Lý Thấm

Mới đây, một blogger đưa tin trên MXH weibo về thông tin dự án phim cổ trang siêu ngược Xuân Hoa Yếm (tạm dịch sang tiếng Việt là Mộng hoa xuân) chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hắc Nhan sẽ do Lý Thấm và Trần Tinh Húc đóng chính.

Mộng Hoa Xuân được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hắc Nhan. Bộ phim kể về câu chuyện cực kỳ ngược thân của Mi Lâm và Mộ Dung Cảnh Hòa. Mi Lâm là một sát thủ, cô được tổ chức thu nhận từ nhỏ, xa gia đình, luôn phải tranh giành để sinh tồn. Cuộc đời cô đầy rẫy bất hạnh. Khi gặp gỡ Mộ Dung Cảnh Hòa, số phận của cô đã dần dần thay đổi. Mi Lâm yêu Mộ Dung Cảnh Hòa, những điều nàng hy sinh vì tình yêu đó khiến người đọc cảm thấy xót xa. Mi Lâm khát vọng mình có thể nở rộ giống như những đóa tháng Hai, dù cho chỉ là ngắn ngủi đi chăng nữa. Nhưng không ngờ rằng cuối cùng nàng lại thua trong tay Mộ Dung Cảnh Hòa, hắn ta coi nàng như món đồ chơi để lấy lòng một người phụ nữ khác, nhưng cũng là người bị nàng trả thù một cách tàn nhẫn.

Sau khi tin đồn về sự hợp tác của Lý Thấm và Trần Tinh Húc lan truyền trên mạng xã hội, netizen tỏ ra phấn khích vì cả hai đều là những diễn viên thuộc hàng thực lực, diễn xuất lôi cuốn, cảm xúc nhân vật trong những bộ phim trước được hai diễn viên thể hiện khá xuất sắc và nhập tâm.

Trần Tinh Húc bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với bộ phim đầu tay là Những Năm Tháng Nhiệt Huyết Cháy Bỏng khi chỉ mới 4 tuổi. Nam diễn viên cũng được biết đến là một trong những cái tên xuất thân là diễn viên nhí của Cbiz. Tuy nhiên, mãi cho đến năm 2019, khi Đông Cung lên sóng tên tuổi của Trần Tinh Húc mới vụt sáng. Nam minh tinh là một trong những cái tên hiếm hoi của thế hệ diễn viên 9X được khán giả đánh giá cao về kỹ năng diễn xuất.

Lý Thấm là một trong những nữ diễn viên 9x đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Nhan sắc thanh tú và có nét đặc trưng riêng giúp cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Nữ diễn viên nổi tiếng từ vai diễn đầu tay Tiết Bảo Thoa trong Tân Hồng Lâu Mộng. Sau đó, Lý Thấm tiếp tục góp mặt trong các dự án phim Nhật ký tướng quân, Sở kiều truyện, Như Ý Truyện, Tru Tiên, Khánh Dư Niên, Lang Điện... và được đánh giá cao về khả năng diễn xuất.