Loạt ảnh của Cúc Tịnh Y tại buổi lễ khai máy bộ phim 'Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4' khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Mới đây, loạt ảnh của cặp đôi Cúc Tịnh Y tại buổi khai máy phim "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4", hé lộ tạo hình cực kỳ bắt mắt của cô nàng trong phim.

Vào sáng 16/2, bộ phim "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4" đã chính thức tổ chức lễ khai máy. Nam diễn viên Trần Triết Viễn vai Vân Thiên Hà và nữ diễn viên Cúc Tịnh Y vai Hàn Lăng Sa. Cả hai đều đã xuất hiện trên phim trường trong hóa trang của nhân vật. Ngay khi những hình ảnh này được công bố, cư dân mạng có ý kiến trái chiều. Một số ý kiến tỏ ra thất vọng vì Cúc Tịnh Y nhận được vai chính trong dự án. Lí do khiến nhiều người tỏ ra quan ngại và hụt hẫng là vì diễn xuất của Cúc Tịnh Y xưa nay chưa bao giờ làm khán giả màn ảnh nhỏ cảm thấy vừa ý.

Loạt ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ và nổi bật của Cúc Tịnh Y tại buổi khai máy - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, lối diễn xuất một màu cùng gượng ép của cô đã khiến họ cảm thấy chán nản từ rất nhiều tác phẩm gần đây như "Như Ý Phương Phi", "Gia Nam Truyện", "Hãy Yêu Nhau Dưới Ánh Trăng Rằm",... Đồng thời, suốt thời gian qua, nữ diễn viên đã quá lạm dụng trang điểm, nhiều lần trang điểm lố lăng nên bây giờ đến nhìn thôi người ta cũng thấy ngao ngán. Còn với Trần Triết Viễn, nam diễn viên được đánh giá là rất hợp với các tạo hình cổ trang. Anh chàng đã nhiều lần anh làm các thiếu nữ điêu đứng khi khoác lên mình các bộ cổ phục.

Trần Triết Viễn khá năng động, trẻ trung với kiểu tóc buộc cao - Ảnh: Internet "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4" là một bộ phim nằm trong hệ liệt Tiên Kiếm. Một thập kỷ trước đây từng giúp tên tuổi của không ít ngôi sao tuyến đầu như Hồ Ca, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Đường Yên, Lưu Diệc Phi thành danh. Còn bản thân tác phẩm thì trở thành một trong những bộ phim tiên hiệp kinh điển nhất mọi thời đại. Vì thế, khi dự án phim này khởi động đã nhận được rất nhiều sự chú ý và kỳ vọng của các khán giả.

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