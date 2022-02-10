Cúc Tịnh Y lộ ảnh photoshop lố bịch quá mức: Body thật sự khiến dân tình sốc nặng

Sao quốc tế 10/02/2022 21:57

"Mỹ nhân 4000 năm" Cúc Tịnh Y khiến không ít netizen 'ngán ngẩm' vì chiêu trò photoshop quá đà.

Chỉ mới gia nhập làng giải trí Hoa ngữ vài năm, mỹ nhân 4000 năm - Cúc Tịnh Y liên tục vướng phải thị phi về diện mạo. Nào là phong cách trang điểm "đậm chát", hay mặc đồ "pha ke" một cách trắng trợn, cứ mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nữ minh tinh đều tự "rước họa vào thân", trở thành mục tiêu "săm soi" của công chúng.

Cúc Tịnh Y lộ ảnh photoshop lố bịch quá mức: Body thật sự khiến dân tình sốc nặng - Ảnh 1

Mới đây, Cúc Tịnh Y đã chia sẻ bộ ảnh khai Xuân, kỷ niệm ngày đầu tiên đi làm trong năm Nhâm Dần trên mạng xã hội. Theo đó, cô nàng đăng tải 4 tấm hình khoe cận cảnh nhan sắc cùng vóc dáng nổi bật, vậy nhưng mọi sự chú ý chỉ đổ dồn về bức ảnh khoe đôi chân dài đến mức lố bịch, khiến chiều cao của nàng "Mỹ nhân 4000 năm" như thể cao lên đến tận 1m80.

Cúc Tịnh Y lộ ảnh photoshop lố bịch quá mức: Body thật sự khiến dân tình sốc nặng - Ảnh 2

 Cúc Tịnh Y lộ ảnh photoshop lố bịch quá mức: Body thật sự khiến dân tình sốc nặng - Ảnh 3

 Cúc Tịnh Y lộ ảnh photoshop lố bịch quá mức: Body thật sự khiến dân tình sốc nặng - Ảnh 4

Điều đáng nói, 1 netizen may mắn đã chụp được hình ảnh Cúc Tịnh Y tại sân bay, chuẩn bị lên đường tới phim trường quay Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Trái ngược với đôi chân dài tít tắp trên mạng, Cúc Tịnh Y lộ vóc dáng khá nhỏ bé và đôi chân ngắn.

Cúc Tịnh Y lộ ảnh photoshop lố bịch quá mức: Body thật sự khiến dân tình sốc nặng - Ảnh 5

 Cúc Tịnh Y lộ ảnh photoshop lố bịch quá mức: Body thật sự khiến dân tình sốc nặng - Ảnh 6

Trước đây, cô nàng từng bị chỉ trích vì khai gian chiều cao là 1m59, trong khi sự thực chỉ khoảng 1m45. Tuy nhiên, "mỹ nhân 4000 năm" chưa bao giờ phản hồi lại thông tin chiều cao gây tranh cãi này.
Cúc Tịnh Y lộ ảnh photoshop lố bịch quá mức: Body thật sự khiến dân tình sốc nặng - Ảnh 7

Thời điểm hiện tại, Cúc Tịnh Y vẫn luôn xây dựng hình tượng một cô gái xinh đẹp, thanh thuần cả trong phim ảnh lẫn ngoài đời. Cô chú trọng đến việc giữ bản thân luôn xinh đẹp trước ống kính. Ngay cả khi vào vai nạn nhân trong phim hay cảnh hóa trang thành nam, nữ diễn viên cũng phải tô son đỏ thật đậm. Điều này đã làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, bị nhiều khán giả chê bai.

'Tiên kiếm hiệp 4' chuẩn bị khai máy: Cúc Tịnh Y nên duyên cùng Trần Triết Viễn khiến fan bấn loạn

'Tiên kiếm hiệp 4' chuẩn bị khai máy: Cúc Tịnh Y nên duyên cùng Trần Triết Viễn khiến fan bấn loạn

Thông tin Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn hợp tác đóng chính trong 'Tiên kiếm hiệp 4' khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Cúc Tịnh Y Cúc Tịnh Y photoshop nhan sắc Cúc Tịnh Y sao hoa ngữ Cúc Tịnh Y nhan sắc thật

TIN LIÊN QUAN

'Tiên kiếm hiệp 4' chuẩn bị khai máy: Cúc Tịnh Y nên duyên cùng Trần Triết Viễn khiến fan bấn loạn

'Tiên kiếm hiệp 4' chuẩn bị khai máy: Cúc Tịnh Y nên duyên cùng Trần Triết Viễn khiến fan bấn loạn

Một mỹ nữ Tân Cương áp đảo nhan sắc Cúc Tịnh Y khi đụng hàng tạo hình 'sương sa hạt lựu'

Một mỹ nữ Tân Cương áp đảo nhan sắc Cúc Tịnh Y khi đụng hàng tạo hình 'sương sa hạt lựu'

Dàn tân nương màn ảnh Hoa ngữ 2022: Cúc Tịnh Y đẹp mê mẩn, Lý Lan Địch khác biệt

Dàn tân nương màn ảnh Hoa ngữ 2022: Cúc Tịnh Y đẹp mê mẩn, Lý Lan Địch khác biệt

Không “sượng trân” như Cúc Tịnh Y, bạn gái màn ảnh của Cung Tuấn cực lăn xả ở cảnh bắt cóc, bị tra tấn

Không “sượng trân” như Cúc Tịnh Y, bạn gái màn ảnh của Cung Tuấn cực lăn xả ở cảnh bắt cóc, bị tra tấn

Hóa ra đây là lý do Cúc Tịnh Y “chiễm chệ” lên hotsearch, gây nghẽn mạng xã hội xứ Trung

Hóa ra đây là lý do Cúc Tịnh Y “chiễm chệ” lên hotsearch, gây nghẽn mạng xã hội xứ Trung

'Ná thở' trước loạt ảnh của 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y giữa trời tuyết trắng

'Ná thở' trước loạt ảnh của 'mỹ nhân 4000 năm' Cúc Tịnh Y giữa trời tuyết trắng

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 12 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 53 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào