Mới đây, Cúc Tịnh Y đã chia sẻ bộ ảnh khai Xuân, kỷ niệm ngày đầu tiên đi làm trong năm Nhâm Dần trên mạng xã hội. Theo đó, cô nàng đăng tải 4 tấm hình khoe cận cảnh nhan sắc cùng vóc dáng nổi bật, vậy nhưng mọi sự chú ý chỉ đổ dồn về bức ảnh khoe đôi chân dài đến mức lố bịch, khiến chiều cao của nàng "Mỹ nhân 4000 năm" như thể cao lên đến tận 1m80.

Chỉ mới gia nhập làng giải trí Hoa ngữ vài năm, mỹ nhân 4000 năm - Cúc Tịnh Y liên tục vướng phải thị phi về diện mạo. Nào là phong cách trang điểm "đậm chát", hay mặc đồ "pha ke" một cách trắng trợn, cứ mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nữ minh tinh đều tự "rước họa vào thân", trở thành mục tiêu "săm soi" của công chúng.

Điều đáng nói, 1 netizen may mắn đã chụp được hình ảnh Cúc Tịnh Y tại sân bay, chuẩn bị lên đường tới phim trường quay Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4. Trái ngược với đôi chân dài tít tắp trên mạng, Cúc Tịnh Y lộ vóc dáng khá nhỏ bé và đôi chân ngắn.

Trước đây, cô nàng từng bị chỉ trích vì khai gian chiều cao là 1m59, trong khi sự thực chỉ khoảng 1m45. Tuy nhiên, "mỹ nhân 4000 năm" chưa bao giờ phản hồi lại thông tin chiều cao gây tranh cãi này.



Thời điểm hiện tại, Cúc Tịnh Y vẫn luôn xây dựng hình tượng một cô gái xinh đẹp, thanh thuần cả trong phim ảnh lẫn ngoài đời. Cô chú trọng đến việc giữ bản thân luôn xinh đẹp trước ống kính. Ngay cả khi vào vai nạn nhân trong phim hay cảnh hóa trang thành nam, nữ diễn viên cũng phải tô son đỏ thật đậm. Điều này đã làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, bị nhiều khán giả chê bai.