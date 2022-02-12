Khoảnh khắc để đời trên sân khấu của sao Hoa ngữ: Cúc Tịnh Y như nữ thần, Vương Nhất Bác cực phẩm

Sao quốc tế 12/02/2022 17:39

Loạt khoảnh khắc sân khấu thần thánh của sao Hoa ngữ khiến dân tình mê mẩn.

Mới đây, chủ đề về thần thái biểu diễn của sao Hoa ngữ nhận được sự quan tâm của đông đảo netizen Việt. Người hâm mộ đã liệt kê loạt khoảnh khắc ấn tượng của các ca sĩ xứ Trung khi trình diễn trên sân khấu.

Khoảnh khắc để đời trên sân khấu của sao Hoa ngữ: Cúc Tịnh Y như nữ thần, Vương Nhất Bác cực phẩm - Ảnh 1

 

Trong nhóm nhạc nữ SNH48, Cúc Tịnh Y là thành viên được yêu thích nhất trong nhóm. Sở hữu giọng hát ngọt ngào và ngoại hình cao ráo, cô được mọi người biết đến đông đảo. Cô còn được giới truyền thông Nhật Bản gọi là "Mỹ nhân ngàn năm có một". Không ngoa khi nói rằng, với biểu cảm này, Cúc Tịnh Y trông xinh như tiên nữ, làm netizen Việt phải hết lời khen ngợi. 

Khoảnh khắc để đời trên sân khấu của sao Hoa ngữ: Cúc Tịnh Y như nữ thần, Vương Nhất Bác cực phẩm - Ảnh 2

 

Vương Nhất Bác là nam nghệ sĩ nhiều triển vọng của làng giải trí xứ Trung. Chàng trai đa tài dự sẽ nối nghiệp nhiều tiền bối đi trước gặt hái được những thành công vang dội khác.

Khoảnh khắc để đời trên sân khấu của sao Hoa ngữ: Cúc Tịnh Y như nữ thần, Vương Nhất Bác cực phẩm - Ảnh 3

 

Là nghệ sĩ trẻ tuổi thế nhưng Vương Nhất Bác đã sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo và hùng hậu trong nước và quốc tế. Anh chàng luôn chiếm spotlight mỗi lần xuất hiện.

Khoảnh khắc để đời trên sân khấu của sao Hoa ngữ: Cúc Tịnh Y như nữ thần, Vương Nhất Bác cực phẩm - Ảnh 4

 

Thái Từ Khôn sở hữu gương mặt điển trai cùng tài năng thiên bẩm đó là lý do anh có một lượng fan hâm mộ hùng hậu. Bên cạnh đó, anh còn có tài sáng tác nhạc cùng với khả năng làm chủ sân khấu đỉnh miễn bàn.

Khoảnh khắc để đời trên sân khấu của sao Hoa ngữ: Cúc Tịnh Y như nữ thần, Vương Nhất Bác cực phẩm - Ảnh 5

 

Vương Nguyên (TFBOYS) lúc cười thì siêu ngọt, nhưng khi làm mặt lạnh thì fangirl phải ngất ngây.

Khoảnh khắc để đời trên sân khấu của sao Hoa ngữ: Cúc Tịnh Y như nữ thần, Vương Nhất Bác cực phẩm - Ảnh 6

 

Tôn Nhuế (SNH48) có khuôn mặt thanh tú, khí chất diễn viên và thân hình cực chuẩn. Với lợi thế ngoại hình, Tôn Nhuế có thể biến đổi phong cách đa dạng, luôn khiến khán giả bất ngờ mỗi lần lộ diện.

Khoảnh khắc để đời trên sân khấu của sao Hoa ngữ: Cúc Tịnh Y như nữ thần, Vương Nhất Bác cực phẩm - Ảnh 7

 

Dư Cảnh Thiên - một trong những thí sinh hot nhất Thanh Xuân Có Bạn 3 - nổi tiếng cực "sáng" sân khấu.

Khoảnh khắc để đời trên sân khấu của sao Hoa ngữ: Cúc Tịnh Y như nữ thần, Vương Nhất Bác cực phẩm - Ảnh 8

 

Tuyên Nghi (Xuan Yi) của WJSN cũng được liệt kê trong top idol Trung sở hữu thần thái ngút ngàn.

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