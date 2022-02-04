Phim của Vương Nhất Bác, Dương Tử “áp chót” top 10 phim Hoa ngữ hot nhất tháng 1

Sao quốc tế 04/02/2022 23:51

Bảng xếp hạng phim truyền hình có chỉ số nhiệt độ cao nhất tháng 1/2022 của Maoyan khiến các mọt phim hào hứng.

Cuộc chạy đua của các bộ phim truyền hình lên sóng trong đầu năm 2022 trở nên vô cùng sôi động và quyết liệt khi liên tiếp các "bom tấn" được cho ra mắt.

Mới đây trang Maoyan đã công bố danh sách 10 bộ phim truyền hình Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ cao nhất trong tháng 1 vừa qua. 

Phim của Vương Nhất Bác, Dương Tử “áp chót” top 10 phim Hoa ngữ hot nhất tháng 1 - Ảnh 1

Với bảng xếp hạng nhiệt độ dành cho phim truyền hình, 3 bộ phim đứng đầu bảng là Khởi đầu, Kính song thành và Vinh quang gia tộc. Trước đó, Khởi đầu có 82.8 điểm đánh giá trên Power Star, còn Kính song thành đạt số điểm không kém là 81.7 điểm.

Sau khi lên sóng những tập đầu tiên, bộ phim Khởi đầu của Bạch Kính Đình- Triệu Kim Mạch nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Trong đêm cùng ngày xuất hiện hơn 10 chiếc hotsearch liên quan đến bộ phim này trên weibo. Phản hồi về sự việc trên, nhân viên truyền thông của Khởi đầu lên tiếng kể khổ khiến dân tình không thể nào nhịn cười.

Phim của Vương Nhất Bác, Dương Tử “áp chót” top 10 phim Hoa ngữ hot nhất tháng 1 - Ảnh 2

Khởi đầu chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Kỳ Đảo Quân, do Chính Ngọ Dương Quang sản xuất. Phim chính thức ra mắt ngày 11/1, với nội dung kể về câu chuyện "chết đi sống lại" của lập trình viên trò chơi Tiêu Hạc Vân (Bạch Kính Đình) và cô sinh viên trẻ Lý Thi Tình (Triệu Kim Mạch) sau khi gặp phải vụ tai nạn nổ xe buýt.  

Phim của Vương Nhất Bác, Dương Tử “áp chót” top 10 phim Hoa ngữ hot nhất tháng 1 - Ảnh 3

Không kém cạnh Khởi đầu, phim truyền hình cổ trang võ hiệp, huyền huyễn mang tên Kính Song Thành do Lý Dịch Phong, Trần Ngọc Kỳ đảm nhận vai chính khi vừa mới lên sóng cũng nhận được rất nhiều sự mong đợi của khán giả. Tác phẩm kể về câu chuyện tình hết sức ngọt ngào những cũng rất ngược tâm giữa Tô Ma (Lý Dịch Phong diễn) – giao nhân tộc Hải Hoàng và Bạch Anh (Trần Ngọc Kỳ diễn) – Không Tang thái tử phi. 

Phim của Vương Nhất Bác, Dương Tử “áp chót” top 10 phim Hoa ngữ hot nhất tháng 1 - Ảnh 4

Những thứ hạng tiếp theo lần lượt từ top 4 đến top 10 gồm: Đào vàng, Nông thôn tình yêu 14, Ngôi sao sáng lấp lánh, Xưa có ngói lưu ly, Phong khởi Lạc Dương, Nữ tâm lý sư, Chí khí anh hùng.

Phim của Vương Nhất Bác, Dương Tử “áp chót” top 10 phim Hoa ngữ hot nhất tháng 1 - Ảnh 5

 

Danh sách 10 phim hot nhất tháng 1 trên maoyan:

  1. Khởi đầu
  2. Kính song thành
  3. Vinh quang gia tộc
  4. Đào vàng
  5. Nông thôn tình yêu 14
  6. Ngôi sao sáng lấp lánh
  7. Xưa có ngói lưu ly
  8. Phong khởi Lạc Dương
  9. Nữ bác sĩ tâm lý
  10. Chí khí anh hùng 
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