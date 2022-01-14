Top 10 bộ phim Hoa ngữ chuẩn bị lên sóng 'hot' nhất trong tuần 2 tháng 1 , phim của Dương Tử tranh nhau nhất - nhì

Sao quốc tế 14/01/2022 11:36

Trong 10 bộ phim Hoa ngữ được dự đoán sẽ "hot" nhất màn ảnh theo xếp loại trong tuần thứ 2 của tháng 1, hai bộ phim của Dương Tử đều xếp hạng cao nhất.

Vừa qua, chuyên trang Powerstar vừa công bố bảng xếp hạng độ hot của 10 bộ phim Hoa ngữ chuẩn bị lên sóng được bàn tán nhiều nhất trong tuần 2 tháng 1/2022. Bảng xếp hạng này được rút ra từ lượt tương tác của khán giả, bầu chọn chọn của netizen và những topic liên quan đến bộ phim trên Weibo từ ngày 3/1/2022 - 9/1/2022.

Top 10 bộ phim Hoa ngữ chuẩn bị lên sóng 'hot' nhất trong tuần 2 tháng 1 , phim của Dương Tử tranh nhau nhất - nhì - Ảnh 1
Top 10 phim Hoa ngữ chờ lên sóng hot nhất tuần 2 tháng 1 - Ảnh: Powerstar

Theo đó, cả vị trí nhất - nhì của bảng xếp hạng này đều thuộc về 2 bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Dương Tử. Hai dự án phim ảnh của Dương Tử được phát sóng trong năm nay là Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều HơnTrầm Vụn Hương Phai có số điểm đạt được lần lượt là 71,5 và 70,8. So với xếp hạng của tuần trước thì Trầm Vụn Hương Phai đã tăng 4 bậc từ vị trí thứ 6.

Top 10 bộ phim Hoa ngữ chuẩn bị lên sóng 'hot' nhất trong tuần 2 tháng 1 , phim của Dương Tử tranh nhau nhất - nhì - Ảnh 2
Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ở vị trí thứ nhất với 71,5 điểm - Ảnh: Internet
Top 10 bộ phim Hoa ngữ chuẩn bị lên sóng 'hot' nhất trong tuần 2 tháng 1 , phim của Dương Tử tranh nhau nhất - nhì - Ảnh 3
Trầm Vụn Hương Phai ở vị trí thứ hai với 78,8 điểm - Ảnh: Internet

Sau khi công bố lịch phát sóng là ngày 16/1, Kính Song Thành của Trần Ngọc Kỳ và Lý Dịch Phong đã vô cùng bất ngờ nhảy vọt lên vị trí thứ 3 của BXH này. Bộ phim hứa hẹn sẽ là "đối thủ đáng gờm" với những tác phẩm khác chiếu cùng thời điểm khi chính thức phát sóng. Hai thứ hạng tiếp theo lần lượt thuộc về Khánh Dư Niên 2Ngọc Cốt Dao với số điểm là 69,9 và 69,3.

Top 10 bộ phim Hoa ngữ chuẩn bị lên sóng 'hot' nhất trong tuần 2 tháng 1 , phim của Dương Tử tranh nhau nhất - nhì - Ảnh 4
Kính Song Thành của Trần Ngọc Kỳ và Lý Dịch Phong nhảy vọt lên vị trí thứ 3 sau khi công bố lịch phát sóng là ngày 16/1 - Ảnh: Internet
Top 10 bộ phim Hoa ngữ chuẩn bị lên sóng 'hot' nhất trong tuần 2 tháng 1 , phim của Dương Tử tranh nhau nhất - nhì - Ảnh 5
Khánh Dư Niên 2 ở vị trí thứ 4 - Ảnh: Internet
Top 10 bộ phim Hoa ngữ chuẩn bị lên sóng 'hot' nhất trong tuần 2 tháng 1 , phim của Dương Tử tranh nhau nhất - nhì - Ảnh 6
Ngọc Cốt Dao xếp thứ 5 với 69,3 điểm - Ảnh: Weibo

 Top 10 phim Hoa ngữ chờ lên sóng hot nhất tuần 2 tháng 1 theo PowerStar:

1. Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn - 71.5 điểm

2. Trầm vụn hương phai - 70.8 điểm

3. Kính song thành - 70.5 điểm

4. Khánh dư niên 2 - 69.9 điểm

5. Ngọc cốt dao - 69.3 điểm

6. Gió nam hiểu lòng tôi - 68.1 điểm

7. Dạ lữ nhân - 67.0 điểm

8. Người theo đuổi ánh sáng - 66.7 điểm

9. An Lạc truyện - 66.2 điểm

10. Băng vũ hỏa - 65.6 điểm

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