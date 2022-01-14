Top 10 bộ phim Hoa ngữ chuẩn bị lên sóng 'hot' nhất trong tuần 2 tháng 1 , phim của Dương Tử tranh nhau nhất - nhì

Vừa qua, chuyên trang Powerstar vừa công bố bảng xếp hạng độ hot của 10 bộ phim Hoa ngữ chuẩn bị lên sóng được bàn tán nhiều nhất trong tuần 2 tháng 1/2022. Bảng xếp hạng này được rút ra từ lượt tương tác của khán giả, bầu chọn chọn của netizen và những topic liên quan đến bộ phim trên Weibo từ ngày 3/1/2022 - 9/1/2022.

Top 10 phim Hoa ngữ chờ lên sóng hot nhất tuần 2 tháng 1 - Ảnh: Powerstar

Theo đó, cả vị trí nhất - nhì của bảng xếp hạng này đều thuộc về 2 bộ phim có sự tham gia diễn xuất của Dương Tử. Hai dự án phim ảnh của Dương Tử được phát sóng trong năm nay là Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn và Trầm Vụn Hương Phai có số điểm đạt được lần lượt là 71,5 và 70,8. So với xếp hạng của tuần trước thì Trầm Vụn Hương Phai đã tăng 4 bậc từ vị trí thứ 6.