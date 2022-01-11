Dương Tử sẽ nên duyên với 'tình tin đồn' Trương Nghệ Hưng trong bộ phim tình cảm đầy lãng mạn

Mới đây, trên các trang mạng xã hội đang rầm rộ tin tức về bộ phim khai xuân năm mới của Dương Mịch sau khi "Nữ bác sĩ tâm lý" kết thúc.

Mới đây, trên Weibo đang rầm rộ tin tức về bộ phim khai xuân năm mới của nữ diễn viên Dương Tử khiến khán giả vô cùng háo hức và chờ đợi sự trở lại của cô nàng. Đồng thời, người hâm mộ cũng không khỏi háo hức và chờ đợi sự tái hợp giữa Dương Tử và "tình cũ" Trương Nghệ Hưng kể từ khi cả hai rộ tin đồn hẹn hò.

Bộ phim có tựa đề "Bầu trời phía Bắc" lấy đề tài về khoa học kỹ thuật hàng không vũ trụ với kịch bản được chấp bút bởi biên kịch Hách Triết. Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Hoàng Vỹ, người đứng sau siêu phẩm Đại Giang Đại Hà. 'Bầu trời phía Bắc' được quay trong khoảng 4 tháng.

Dương Tử - Ảnh: Internet

Theo thông tin được đăng tải thì Dương Tử được phía sản xuất giao vai nữ chính. Tuy nhiên về phần nam chính Hoàng Hiên và Trương Nghệ Hưng là hai cái tên đang được dự đoán sẽ đóng cặp cùng Dương Tử.

Trương Nghệ Hưng là nam ca sĩ nổi tiếng lấn sân sang diễn xuất. Năm qua, anh chàng gây ấn tượng với diễn xuất bùng nổ trong "Tảo Hắc Phong Bạo", do đó, người hâm mộ đang rất trông đợi tác phẩm tiếp theo của anh chàng.

Trương Nghệ Hưng - Ảnh: Internet

Nhiều người mong mỏi Dương Tử sẽ hợp tác với Trương Nghệ Hưng cũng bởi vì trước đây giữa cặp đôi này từng xuất hiện tin đồn hẹn hò nên việc chèo thuyền sẽ càng thuận lợi hơn nhiều. Trước đến nay, hai cái tên này không có bất kỳ mối quan hệ hợp tác nào với nhau, nhưng nữ diễn viên sinh năm 1992 này lại bất ngờ đến xem concert của Trương Nghệ Hưng khiến dân mạng càng bán tín bán nghi về tin đồn hẹn hò giữa họ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-tu-se-nen-duyen-voi-tinh-tin-don-truong-nghe-hung-trong-bo-phim-tinh-cam-day-lang-man-445500.html