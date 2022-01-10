Không chỉ sở hữu nhan sắc 'đốn tim', Dương Mịch còn khiến dân tình nể phục vì EQ cao ngất

Không chỉ sở hữu nhan sắc cực phẩm, những hành động, cử chỉ thông minh của Dương Mịch đã nhận được lời khen của công chúng.
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Trong làng giải trí giờ đây, các nghệ sĩ không chỉ có nhan sắc, tài năng mà cần có cả sự khéo léo trong việc xử lý tình huống. Những màn đối đáp của các minh tinh trong những trường hợp bị dồn vào thế bí đã phần nào phản ánh được IQ và EQ của mỗi người. Trong số những ngôi sao của Cbiz, người thường xuyên nhận được lời khen của netizen nhờ sự thông minh, xử trí tốt đó chính là Dương Mịch.
Vào ngày 9/1, nữ diễn viên đã tham gia "Tuần phim Thanh Niên Hoa ngữ lần thứ 16" tại Vũ Hán. Dương Mịch với trang phục khá nhẹ nhàng và thanh lịch, nhận nhiệm vụ lên sân khấu phát biểu, đồng thời trao giải thưởng cho người thắng cuộc ở 1 hạng mục.
Trong quá trình sự kiện diễn ra, bà xã Lưu Khải Uy liên tục nhận được lời khen rằng quá tâm lý và hiểu chuyện. Dương Mịch vốn nổi tiếng là người cư xử khéo léo, EQ cao. Khi tham gia bất kỳ dự án phim ảnh hay show truyền hình nào, Dương Mịch cũng được các đồng nghiệp ngợi khen. Cách nữ diễn viên trò chuyện, giao tiếp với đồng nghiệp cũng được đánh giá là tinh tế và chừng mực.
Đây không phải lần đầu Dương Mịch thể hiện bản thân là người thông minh, nhạy bén. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ, khâm phục nữ diễn viên vì chỉ số IQ, EQ ở cô là cực kỳ cao. Hiện tại, bộ phim Định luật tình yêu 80/20 mà Dương Mịch đóng cùng Hứa Khải đã qua được khâu kiểm duyệt, phim dự kiến lên sóng trong thời gian tới nhưng chưa xác định được lịch chính thức. Đông đảo người hâm mộ vô cùng kì vọng trước "phản ứng hóa học" của cặp đôi "chị - em" Dương Mịch và Hứa Khải.