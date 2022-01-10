Không chỉ sở hữu nhan sắc 'đốn tim', Dương Mịch còn khiến dân tình nể phục vì EQ cao ngất

Trong làng giải trí giờ đây, các nghệ sĩ không chỉ có nhan sắc, tài năng mà cần có cả sự khéo léo trong việc xử lý tình huống. Những màn đối đáp của các minh tinh trong những trường hợp bị dồn vào thế bí đã phần nào phản ánh được IQ và EQ của mỗi người. Trong số những ngôi sao của Cbiz, người thường xuyên nhận được lời khen của netizen nhờ sự thông minh, xử trí tốt đó chính là Dương Mịch.

Vào ngày 9/1, nữ diễn viên đã tham gia "Tuần phim Thanh Niên Hoa ngữ lần thứ 16" tại Vũ Hán. Dương Mịch với trang phục khá nhẹ nhàng và thanh lịch, nhận nhiệm vụ lên sân khấu phát biểu, đồng thời trao giải thưởng cho người thắng cuộc ở 1 hạng mục.