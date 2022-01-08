Được hỏi con trai nên tặng bạn gái quà gì, Dương Mịch đưa ra gợi ý cực hay, nghe xong ai cũng phải gật gù đồng tình

Câu trả lời phỏng vấn của Dương Mịch đang khiến cư dân mạng không khỏi thích thú.

Dương Mịch hiện là sao nữ hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Kể từ khi bước chân vào làng giải trí đến thời điểm hiện tại, cô nàng từng bước chinh phục khán giả và được mệnh danh là "nữ hoàng rating" đình đám. Không chỉ xinh đẹp, diễn xuất tốt, mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế còn khiến dân tình tâm phục khẩu phục với khả năng đối đáp, thể hiện EQ và tính cách vui vẻ của mình.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Dương Mịch gây bão với chia sẻ cực kỳ bá đạo. Khi được hỏi về món quà đem lại cảm giác thẳng thắn, trực tiếp nhất là gì, mỹ nhân họ Dương trả lời với gương mặt nghiêm túc: "Chắc là lì xì. Tuy có chút thô nhưng ai nấy đều thích. Ai lại đi từ chối lì xì cơ chứ". Câu trả lời của nàng "Bạch Thiển" khiến các fan phải xuýt xoa với khả năng trả lời phỏng vấn nhanh nhạy, đi thẳng vào trọng tâm. Không dừng lại ở đó, khi được hỏi: "Với tư cách là 1 cô gái, bạn có gợi ý nào dành cho các bạn con trai để chữa cháy những pha tặng quà thiếu tinh tế hay không?", Dương Mịch khiến các fan vỗ tay tán thưởng với câu trả lời: "Mấy bạn nam nếu không biết tặng quà như thế nào thì cứ tặng lì xì nhé. Tôi gợi ý là càng nhiều càng tốt nha".

Phía dưới phần bình luận, netizen đều thích thú với câu trả lời của Dương Mịch: “Đánh trúng tim đen nhiều người nha, nhưng mà tôi thích lắm”, “Không chệch đi đâu được”, “Phải chia sẻ ngay bài phỏng vấn này mới được, Dương Mịch nói đúng lắm”, "Dương Mịch giờ là nhất trong vụ tư vấn tình cảm rồi",… Nhân dịp này, netizen còn truyền tay nhau hình ảnh gương mặt rạng ngời của mỹ nhân họ Dương khi được cầm trên tay bao lì xì đỏ chót. Sau đó, một cư dân mạng đào lại phát ngô từng gây chấn động của Dương Mịch trong một bài phỏng vấn cách đây khá lâu. Khi được phóng viên đặt câu hỏi: "Nếu một mai thức dậy, bạn biến thành con trai thì bạn sẽ làm việc gì đầu tiên?". Dương Mịch đã có pha xử lý đi vào lịch sử, khiến người hâm mộ dở khóc dở cười vì sự thẳng thắng và rất hài hước của cô nàng: “Đi tán gái”. Một câu trả lời chỉ vỏn vẹn ba từ nhưng đánh giá được cách xử lý tình huống nhanh gọn lẹ của mỹ nhân sinh năm 1986, đồng thời mang đến tiếng cười cho mọi người tại trường quay cũng như khán giả. Nhiều người khẳng định, Dương Mịch đích thị là “vựa muối”của Cbiz.

Dương Mịch bị 'khui' lại ảnh cũ khoe vòng 1 ngồn ngột, vô tư chỉnh sửa nội y trước mặt đồng nghiệp nam Khoe vóc dáng mảnh mai tại sự kiện nhiều năm trước thế nhưng netizen lại soi ra khuyết điểm “chết người” của Dương Mịch khi đứng cạnh đồng nghiệp nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-hoi-con-trai-nen-tang-ban-gai-qua-gi-duong-mich-dua-ra-goi-y-cuc-hay-nghe-xong-ai-cung-phai-gat-gu-dong-tinh-444997.html