Bị nhà chồng cũ 'nhắc khéo' không gặp con gái gần 2 năm, Dương Mịch có ngay hành động này

Sao quốc tế 04/01/2022 12:53

Những lần gặp gỡ con gái Tiểu Gạo Nếp của Dương Mịch sau khi ly hôn chỉ đếm trên đầu ngón tay, không ít lần nữ diễn viên bị nhà chồng “nhắc khéo”.

Sau khi ly hôn, con gái chung của Dương Mịch Lưu Khải Uy chủ yếu do bên nội chăm sóc nên nàng tiểu hoa đán liên tục bị đặt câu hỏi về trách nhiệm chăm sóc tiểu công chúa. Sau khi đường ai nấy đi, mỹ nhân họ Dương từng về Hong Kong tổ chức sinh nhật cho con gái đúng 1 lần. Tuy nhiên kể từ đó cho tới nay, vì nhiều lý do khác nhau như công việc bận rộn cộng thêm tình hình dịch bệnh phức tạp, số lần về thăm con gái của Dương Mịch ngày càng thưa thớt và ít đi.

Bị nhà chồng cũ 'nhắc khéo' không gặp con gái gần 2 năm, Dương Mịch có ngay hành động này - Ảnh 1

 Dương Mịch thường xuyên bị tố đẩy trách nhiệm nuôi con gái cho gia đình chồng cũ

Thậm chí, Lưu Đan - bố của Lưu Khải Uy - nhiều lần bóng gió con dâu không đoái hoài, gọi điện hỏi thăm con gái vì suốt 1 năm rưỡi Dương Mịch đã không gặp bé Tiểu Gạo Nếp. Trước đó, trong phỏng vấn ông Lưu Đan từng nói con trai mình là Lưu Khải Uy dù bận rộn thế nào cũng vẫn sắp xếp thời gian cho con gái. Cư dân mạng cho rằng đây chính là một lời mỉa mai “nhắc khéo” con dâu cũ. Ông còn nhấn mạnh thêm dù không gặp được mẹ nhưng ông cũng chưa từng nghe qua bé Tiểu Gạo Nếp nói nhớ mẹ.

Bị nhà chồng cũ 'nhắc khéo' không gặp con gái gần 2 năm, Dương Mịch có ngay hành động này - Ảnh 2

 Trước đây bố chồng cũ Lưu Đan cũng hay mỉa mai "nhắc khéo" con dâu về thăm con gái

"Tôi không biết hai người họ có dùng video call không. Tiểu Gạo Nếp giờ đã có điện thoại của riêng mình, sẽ có thời gian sử dụng nhất định. Nhưng vì tình hình dịch bệnh thật sự rất khó để gặp mặt", Lưu Đan bày tỏ. Chính vì điều này, mà suốt thời gian qua, nữ diễn viên liên tục bị chỉ trích không chăm sóc, đoái hoài đến con gái, đẩy trách nhiệm sang cho Lưu Khải Uy. Trước những lời nói bóng gió, xa gần từ phía nhà chồng cũ, Dương Mịch chưa bao giờ lên tiếng đáp trả.

Bị nhà chồng cũ 'nhắc khéo' không gặp con gái gần 2 năm, Dương Mịch có ngay hành động này - Ảnh 3

 Lưu Khải Uy xây dựng hình tượng người cha tốt, tận tụy vì con gái

Thay vì dùng lời nói, nàng Bạch Thiển tiết lộ cô đang có kế hoạch đưa bé Tiểu Gạo Nếp đi trượt tuyết trong thời gian sắp tới. Thông tin này được một netizen chia sẻ về cơ hội hợp tác với ê-kíp nữ diễn viên Tam Sinh Tam Thế. Người này dành rất nhiều lời ngợi khen cho sự chuyên nghiệp, thái độ vui vẻ, thân thiện với tất cả mọi người của nàng "Bạch Thiển".

Bị nhà chồng cũ 'nhắc khéo' không gặp con gái gần 2 năm, Dương Mịch có ngay hành động này - Ảnh 4

 Dương Mịch đang có kế hoạch đưa con gái đi trượt tuyết sau khoảng thời gian dài xa cách

Nếu thông tin này là sự thật, đây chính là chuyến đi chơi, gặp gỡ đầu tiên của 2 mẹ con trong gần 2 năm qua. Điều này phần nào xoa dịu dư luận về những lùm xùm, tranh cãi trong việc nuôi dạy con của mỹ nhân họ Dương. Rất nhiều netizen mong chờ Dương Mịch có thể chia sẻ hình ảnh của Tiểu Gạo Nếp trên mạng xã hội để thấy hai mẹ con thân thiết và luôn dành tình cảm tốt đẹp cho nhau tới mức nào.

Bị nhà chồng cũ 'nhắc khéo' không gặp con gái gần 2 năm, Dương Mịch có ngay hành động này - Ảnh 5
Bị nhà chồng cũ 'nhắc khéo' không gặp con gái gần 2 năm, Dương Mịch có ngay hành động này - Ảnh 6

 Bé Tiểu Gạo Nếp hiện tại ở Hồng Kong, chủ yếu do gia đình bên nội chăm sóc

Tuy nhiên, từ trước đến nay, nàng "Bạch Thiển" luôn chú trọng bảo vệ sự riêng tư của con gái, dù trước hay sau khi ly hôn nữ diễn viên đều không để lộ mặt, nói về con trước truyền thông. Có lẽ vì không thể hiện tình cảm trước truyền thông nên nhiều người cho rằng Dương Mịch không phải là người mẹ hoàn hảo.

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