Dương Mịch bị 'khui' lại ảnh cũ khoe vòng 1 ngồn ngột, vô tư chỉnh sửa nội y trước mặt đồng nghiệp nam

Sao quốc tế 07/01/2022 16:00

Khoe vóc dáng mảnh mai tại sự kiện nhiều năm trước thế nhưng netizen lại soi ra khuyết điểm “chết người” của Dương Mịch khi đứng cạnh đồng nghiệp nam.

Những bức ảnh xuất hiện tại sự kiện quảng bá phim của Dương Mịch bất ngờ được cư dân mạng “đào mộ” lại và soi ra hai khuyết điểm khiến hình ảnh nữ thần nhan sắc “Bạch Thiển” bị giảm đi đôi chút. Sở hữu nhan sắc và vóc dáng thon gọn, mảnh mai, Dương Mịch còn khiến fan “lụi tim” khi nhiều lần khoe vòng 1 ấn tượng bởi độ khủng và sexy ngút ngàn.

Dương Mịch bị 'khui' lại ảnh cũ khoe vòng 1 ngồn ngột, vô tư chỉnh sửa nội y trước mặt đồng nghiệp nam - Ảnh 1

 Dương Mịch với vóc dáng mảnh mai cùng vòng 1 ngồn ngộn vô cùng sexy

Tuy nhiên, trước đây Dương Mịch cũng có không ít khoảnh khắc hớ hênh, lộ hàng không chỉ trước ống kính truyền thông mà còn cả trước mặt đồng nghiệp nam. Một blogger mới đây đã tìm lại loạt khoảnh khắc xuất hiện tại một sự kiện tuyên truyền phim của Dương Mịch với nam diễn viên Trần Tiểu Xuân cách đây nhiều năm. Thời điểm đó, cô nàng diện một chiếc váy quây màu trắng, khiến mọi sự chú ý đổ dồn về vòng 1 ngồn ngộn, cuốn hút của nàng tiểu hoa đán.

Dương Mịch bị 'khui' lại ảnh cũ khoe vòng 1 ngồn ngột, vô tư chỉnh sửa nội y trước mặt đồng nghiệp nam - Ảnh 2
Dương Mịch bị 'khui' lại ảnh cũ khoe vòng 1 ngồn ngột, vô tư chỉnh sửa nội y trước mặt đồng nghiệp nam - Ảnh 3

 Dương Mịch khoe khéo vòng một "ngộp thở" tại sự kiện cùng Trần Tiểu Xuân

Hay khi đứng cạnh diễn viên Minh Đạo, Dương Mịch vẫn thu hút được bao ánh mắt vì đường cong cơ thể hoàn hảo, nhất là vòng một vô cùng sexy và gợi cảm. Tuy nhiên, cũng trong chính sự kiện này, các fan soi ra mỹ nhân họ Dương để lộ 2 khuyết điểm rõ rệt trước đồng nghiệp nam nổi tiếng. Vì chiếc váy rộng, cô nàng để lộ cả nội y, liên tục phải kéo váy che. Những tưởng mỹ nhân này sẽ có màn khoe vòng 1 nóng bỏng thế nhưng chiếc váy “phản chủ” lại vô tình để lộ nội y hớ hênh.

Dương Mịch bị 'khui' lại ảnh cũ khoe vòng 1 ngồn ngột, vô tư chỉnh sửa nội y trước mặt đồng nghiệp nam - Ảnh 4
Dương Mịch bị 'khui' lại ảnh cũ khoe vòng 1 ngồn ngột, vô tư chỉnh sửa nội y trước mặt đồng nghiệp nam - Ảnh 5

 Thế nhưng nàng Bạch Thiển liên tục để lộ nội y và phải dùng tay kéo váy 

Không dừng lại ở đó, Dương Mịch còn liên tục bị chụp khoảnh khắc đi gù lưng, người đổ dồn về phía trước làm cho dáng đứng của cô trông kém sang hẳn. Không chỉ trong sự kiện, nữ thần “Tam sinh Tam thế” cũng thường xuyên để lộ thói quen khi đi để cổ và đầu hướng về phía trước, vô tình khiến lưng trông hơi gù và làm cho dáng đi thiếu sự thanh thoát, kém phần cuốn hút.

Dương Mịch bị 'khui' lại ảnh cũ khoe vòng 1 ngồn ngột, vô tư chỉnh sửa nội y trước mặt đồng nghiệp nam - Ảnh 6
Dương Mịch bị 'khui' lại ảnh cũ khoe vòng 1 ngồn ngột, vô tư chỉnh sửa nội y trước mặt đồng nghiệp nam - Ảnh 7
Dương Mịch bị 'khui' lại ảnh cũ khoe vòng 1 ngồn ngột, vô tư chỉnh sửa nội y trước mặt đồng nghiệp nam - Ảnh 8

 Dương Mịch cũng bị soi dáng đi gù lưng trông kém sang

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