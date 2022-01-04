Bạn gái Trần Vỹ Đình đè bẹp vòng một gợi cảm vốn có của Dương Mịch khi đóng chung clip quảng cáo nội y

Sao quốc tế 04/01/2022 17:12

Từng được ngưỡng mộ bởi vòng một căng đầy hút mắt, thế nhưng Dương Mịch cũng có khoảnh khắc bị người mẫu nội y đình đám Hà Tuệ (Sui He) dìm hàng trong clip quảng cáo cho Victoria’s Secret.

Đầu năm mới, thương hiệu nội y đình đám Victoria’s Secret tung clip quảng cáo đầu năm khiến netizen sốt xình xịch với những thiết kế nhá hàng mới. Đặc biệt hơn, thương hiệu nổi tiếng này còn lựa chọn Dương MịchSui He (Hà Tuệ) - bạn gái Trần Vỹ Đình để “chọn mặt gửi vàng” xuất hiện trong quảng cáo của mình tại đất nước tỷ dân.

Vừa chính thức ra lò, 2 gương mặt đình đám xứ Trung tham gia quảng bá cho nhãn hàng đã khiến netizen “tăm tia” không ít và đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các mạng xã hội. Một người là mỹ nhân hạng A Cbiz, 1 người là siêu mẫu đình đám của thế giới bất ngờ có màn đọ sắc vóc nóng bỏng khiến cho các fan không thể rời mắt.

Bạn gái Trần Vỹ Đình đè bẹp vòng một gợi cảm vốn có của Dương Mịch khi đóng chung clip quảng cáo nội y - Ảnh 1
Bạn gái Trần Vỹ Đình đè bẹp vòng một gợi cảm vốn có của Dương Mịch khi đóng chung clip quảng cáo nội y - Ảnh 2
Bạn gái Trần Vỹ Đình đè bẹp vòng một gợi cảm vốn có của Dương Mịch khi đóng chung clip quảng cáo nội y - Ảnh 3

 Dương Mịch được Victoria's Secret "chọn mặt gửi vàng" làm đại sứ hình ảnh cho thương hiệu

Mang đậm chất của Victoria’s Secret, vừa quyền lực, vừa bí ẩn, tông màu đỏ được cả hai mỹ nhân diện trông vô cùng quyến rũ và bắt mắt. Dương Mịch tiếp tục nhận được lời khen ngợi với visual ngọt ngào và trẻ trung, vậy nhưng cô nàng lại bị bạn gái tin đồn của Trần Vỹ Đình "đè bẹp" không thương tiếc trong cuộc chiến đọ body. Đôi gò bồng đảo căng đầy, sexy ngút ngàn của Sui He hoàn toàn lu mờ hình ảnh của mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế.

Không thể phủ nhận nét đẹp trẻ trung, ngọt ngào cùng khí chất vô cùng tự tin của nàng Bạch Thiển trong clip này, tuy nhiên những bộ trang phục trong clip lại chưa tôn lên được vóc dáng nóng bỏng, đặc biệt là đôi gò bồng đào gợi cảm nhất nhì Cbiz của vợ cũ Lưu Khải Uy. Mãi cho tới cuối clip, Dương Mịch mới để lộ chút da thịt với chiếc đầm đỏ xẻ ngực sâu.

Bạn gái Trần Vỹ Đình đè bẹp vòng một gợi cảm vốn có của Dương Mịch khi đóng chung clip quảng cáo nội y - Ảnh 4

 Dương Mịch...

Bạn gái Trần Vỹ Đình đè bẹp vòng một gợi cảm vốn có của Dương Mịch khi đóng chung clip quảng cáo nội y - Ảnh 5
Bạn gái Trần Vỹ Đình đè bẹp vòng một gợi cảm vốn có của Dương Mịch khi đóng chung clip quảng cáo nội y - Ảnh 6

.... bị bạn gái Trần Vỹ Đình vượt mặt.

Trong khi đó Hà Tuệ chiếm trọn sportlight với loạt biểu cảm siêu sexy và vô cùng nóng bỏng trong một loạt khung hình. Điểm cộng hơn nữa cho bạn gái tin đồn của Trần Vỹ Đình là vòng một căng đầy, sâu hun hút được nàng siêu mẫu khoe trọn hết cỡ. Sắc đỏ trong suốt của bộ đầm nội y càng khiến cho body của Sui He thêm phần gợi cảm.

Ngay sau khi clip được tung ra, rất nhiều fan hâm mộ tỏ ra tiếc nuối khi không được nhìn thấy nàng "Bạch Thiển" khoe đường cong nóng bỏng trong clip quảng cáo này. Cô nàng vốn sở hữu body cực kỳ đáng mơ ước với vòng eo nhỏ, vòng 1 ngồn ngộn căng đầy.

Bạn gái Trần Vỹ Đình đè bẹp vòng một gợi cảm vốn có của Dương Mịch khi đóng chung clip quảng cáo nội y - Ảnh 7
Bạn gái Trần Vỹ Đình đè bẹp vòng một gợi cảm vốn có của Dương Mịch khi đóng chung clip quảng cáo nội y - Ảnh 8
Bạn gái Trần Vỹ Đình đè bẹp vòng một gợi cảm vốn có của Dương Mịch khi đóng chung clip quảng cáo nội y - Ảnh 9

 Sở hữu vòng một gợi cảm nhất nhì Cbiz, Dương Mịch luôn khiến các fan mong chờ tại mỗi sự kiện

Sở hữu sắc vóc đáng ngưỡng mộ, Dương Mịch luôn khiến các fan mong chờ tại mỗi sự kiện lớn nhỏ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng trong vai trò là đại sứ của Victoria’s Secret thì mỹ nhân màn ảnh vẫn chưa thực sự phát huy hết 100% vẻ đẹp sexy của mình.

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