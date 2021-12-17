Cư dân mạng xứ Trung rầm rộ trước tin tài tử Trần Vỹ Đình kết hôn cùng siêu mẫu Victoria’s Secret

Theo loạt ảnh được khui, Trần Vỹ Đình rời phòng tập thể dục trên ô tô riêng, nhưng không về thẳng nhà mà dừng lại trước một trung tâm mua sắm. Không lâu sau, Sui He xuất hiện và lên xe, rồi cả hai cùng về nhà của nam diễn viên. Ba ngày sau đó, tài xế của tài tử họ Trần thay phiên đưa đón hai ngôi sao làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đã sống chung với nhau.

Vào đúng ngày Thất Tịch (Lễ Tình nhân của Trung Quốc), tài khoản Weibo của tay săn ảnh có tiếng C-biz Lưu Đại Chuỳ khiến cộng đồng mạng Trung Quốc “dậy sóng” khi tung video bằng chứng tài tử Trần Vỹ Đình đang hẹn hò với siêu mẫu Victoria’s Secret Hà Tuệ.

Paparazi khui ảnh hẹn hò của 2 mỹ nam, mỹ nữ đúng vào dịp Thất Tịch

Sau khi bị lộ ảnh, hai ngôi sao đều chưa từng lên tiếng về mối quan hệ tình cảm, từ khóa về họ nhanh chóng leo top tìm kiếm trên Weibo. Người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. Được biết, tin đồn tài tử “Cổ kiếm kỳ đàm” và siêu mẫu nội y đã xuất hiện từ năm 2019 do hai người sống cùng một tòa nhà.

Mới đây nhất, mạng xã hội xứ Trung cũng bùng nổ trước thông tin Trần Vỹ ĐÌnh và Hà Tuệ sẽ kết hôn vào đầu năm sau. Một nguồn tin trong ngành tiết lộ hai ngôi sao đã nghiêm túc tìm hiểu để tiến tới hôn nhân, đồng thời ra mắt gia đình hai bên. Nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi trai tài gái sắc, cũng như kỳ vọng một hôn lễ đẹp như mơ giữa hai người.

Tài tử Trần Vỹ Đình được yêu thích qua nhiều tác phẩm ăn khách

Trần Vỹ Đình sinh năm 1995 là ca sĩ, vũ công kiêm diễn viên đình đám Hong Kong. Anh có xuất thân giàu có, được mệnh danh là quý tử 100 triệu USD. Gia đình anh kinh doanh về lĩnh vực thời trang và giao thương đường biển. Tài tử họ Trần được yêu thích qua những bộ phim ăn khách như “Cổ kiếm kỳ đàm”, “Hoạt sắc sinh hương”, “Thiếu niên tứ đại danh bổ”, “Lão Cửu Môn”… Tài tử từng vướng nhiều tin đồn tình ái với các mỹ nhân đình đám showbiz xứ Trung như Triệu Lệ DĨnh, Dương Mịch, Lưu Văn song chỉ công khai hẹn hò hai người đẹp là Angela Baby và Thái Trác Nghiên.

Về phía Hà Tuệ, cô sinh năm 1989, là một trong 4 siêu mẫu Trung Quốc từng sải bước trên sàn catwalk của show diễn nội y nổi tiếng Victoria's Secret. Năm 2013, Hà Tuệ từng đứng thứ 13 trong top 50 người mẫu thành công nhất thế giới. Cô khá kín tiếng về đời tư. Năm 2015, cô từng chia sẻ giấy đăng ký kết hôn trên trang cá nhân, nhưng che thông tin.

Siêu mẫu nội y Hà Tuệ từng sải bước trên Victoria's Secret Fashion Show.