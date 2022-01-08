Dương Mịch bị 'tóm gọn' khi đi mua sắm cùng 'trai lạ'

Sao quốc tế 08/01/2022 19:30

Những hình ảnh sánh bước trên trai lạ của Dương Mịch khiến cư dân mạng xứ Trung không khỏi bàn tán xôn xao.

Dương Mịch là một tiểu hoa đán đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Cô còn được mệnh danh là tam nương liều mạng, chăm chỉ liều mình phấn đấu vì sự nghiệp. Trong danh sách "10 ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc" công bố hồi tháng 8, nữ diễn viên đứng vị trí thứ 4. Cô cũng là gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hơn 100 triệu người theo dõi. Do đó, mọi hoạt động hay lịch trình của cô nàng đều được chú ý và quan tâm

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Dương Mịch hiện là một 'tiểu hoa đán 8x' đình đám trong Cbiz - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi xôn xao trước hình ảnh nữ diên viên trùm kín mít, đi bên cạnh một người đàn ông lạ. Cả hai thoải mái shopping mà không hề chú ý đến sự hiện diện của những ống kính đang theo sát mình.

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Khoảnh khắc Dương Mịch đi bên người đàn ông lạ mặt - Ảnh: Internet

Sau khi vướng nghi vấn chia tay Ngụy Đại Huân, đây là hình ảnh hiếm hoi Dương Mịch lộ diện bên một người đàn ông bởi cô vô cùng kín kẽ trong cuộc sống riêng tư của mình. Khi hình ảnh này được chia sẻ khắp các diễn đàn, nhiều người vì thế không khỏi tò mò danh tính cũng như mối quan hệ giữa Dương Mịch và người đàn ông này. Sau một thời gian, người hâm mộ nhanh chóng tìm ra "tung tích" trai lạ chính là Trương Đại Đại, một nam MC nổi tiếng sinh năm 1990. Cả hai người vốn là bạn thân, thực tế, anh nổi tiếng là chơi thân với nhiều nữ nghệ sĩ của Cbiz. 

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Trương Đại Đại vốn là bạn thân Dương Mịch - Ảnh: Internet 

Việc Dương Mịch lộ diện với bạn thân Trương Đại Đại mà không phải người đàn ông nào khác suốt thời gian vừa qua khiến nhiều người cho rằng vợ cũ của Lưu Khải Uy đã thật sự không còn hứng thú với yêu đương sau đổ vỡ hôn nhân. Bản thân Dương Mịch cũng từng bộc bạch trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 7 rằng mình đang mong chờ cầu vồng của riêng mình. 

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