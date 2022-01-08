Những mỹ nhân 'rơi lệ' đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Tâm Như vẫn xếp sau người này

Xứng danh là những nữ minh tinh có khả năng diễn xuất "thần sầu", ánh mắt biết nói khiến khán giả rung động mỗi khi họ xuất chiêu đóng cảnh rơi lệ. Dàn mỹ nhân Hoa ngữ như Triệu Lệ Dĩnh , Lâm Tâm Như , Vương Diễm , Lưu Đan đã hoá thân thành công nhân vật trong phim, diễn cảnh nào "ăn" cảnh đó, thậm chi khi họ rơi lệ cũng sẽ khiến khán giả muốn khóc theo vì cảm xúc đẩy lên cao trào.

Nữ diễn viên diễn cảnh khóc đặc biệt tốt. Cô nàng có đôi mắt to tròn, thể hiện cảm xúc tốt. Khi khóc gương mặt thể hiện được sự đau đớn nhưng không xấu xí. Cụ thể, gương mặt chứa chan nước mắt cùng lời thoại đau thương xé lòng của cô nàng trong "Hữu Phỉ" là một trong những phân cảnh đắt giá nhất phim.

Triệu Lệ Dĩnh chiếm được tình cảm của công chúng qua từng phim cô đóng chính như Minh Lan truyện, Hữu Phỉ, Ai là hung thủ... Ngay từ khi ra mắt cho đến nay, "tiểu hóa đán 8x" đã kinh qua nhiều thể loại nhân vật như hiền có, ác có, tiểu bạch thỏ, nữ cường nhân đều thử. Dù hóa thân vào bất cứ loại nhân vật nào cô ấy cũng đều làm tròn vai hoặc rất tốt, không sượng trân.

Lâm Tâm Như

Khi tham gia Hoàn Châu Cách Cách, Lâm Tâm Như vào vai một nàng cách cách nhu mì, yếu đuối. Cô ấy có rất nhiều cảnh khóc đẫm lệ, khóc vì tình yêu, khóc vì tình cha con, vì bị áp bức... Cặp mắt long lanh, to tròn của Lâm Tâm Như khi khóc khiến người ta chỉ muốn chở che.

Lâm Tâm Như cũng vốn nổi tiếng là mỹ nhân thể hiện cảnh khóc tốt của màn ảnh Hoa ngữ. Nhiều khán giả chỉ muốn đưa tay lau nước mắt cho cô khi chứng kiến mỹ nhân rơi lệ.

Vương Diễm

Nhắc đến Vương Diễm, ngoài vai diễn Tình Nhi trong Hoàn Châu Cách Cách, người ta còn ấn tượng khi cô hóa thân thành Bạch Phi Phi trong Võ Lâm Ngoại Sử. Nhân vật Bạch Phi Phi không thể theo đuổi tình yêu và gặp những biến cố trong đời. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Vương Diễm khi ấy khiến khán giả phải xót xa.

Năng lực diễn xuất của nữ diễn viên từ trước đến nay vốn được công chúng và giới chuyên môn đánh giá cao. Suốt nhiều năm đóng phim, Vương Diễm đã thể hiện nhiều vai diễn có màu sắc đa dạng, đặc biệt những phân cảnh khóc đều được ngôi sao xử lý rất ngọt và tự nhiên.

Lưu Đan

Đứng số một trong danh sách này chính là cố diễn viên Lưu Đan, người thủ vai Hàm Hương trong Hoàn Châu Cách Cách. Với diện mạo như hoa như ngọc, Lưu Đan trở thành nữ thần trong lòng nhiều khán giả trẻ lúc bấy giờ. Cảnh khóc của cô ấy như hoa lê trong mưa, vừa xinh đẹp, vừa đáng thương.

Từ cách nhíu mày, nấc nhẹ hay ánh mắt sầu thảm trong lúc khóc đều được nữ diễn viên thể hiện vô cùng chân thật và chạm đến cảm xúc người xem, không hề tạo cảm giác như đang diễn. Đặc biệt, cảnh khóc đắt giá trong tác phẩmHoàn Châu cách cách là minh chứng cho năng lực biểu đạt cảm xúc của mỹ nhân họ Lưu.