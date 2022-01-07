Tin tức dưa Cbiz ngày 07/01: TFBOYS giải thể, Triệu Lệ Dĩnh sắp "yêu lại" Lâm Canh Tân?

1. Vương Lực Hoành đã bắt đầu kế hoạch tẩy trắng, muốn chứng minh vợ cũ bị bệnh tâm thần để tìm đường sống. Anh ta muốn công chúng thấy vợ cũ của anh ấy tinh thần có vấn đề vì thế mới đi ra bôi nhọ ra ta. Anh ấy xin lỗi cũng là bất đắc dĩ. 2. Hiện tại Lưu Hạo Tồn liên tục vào đoàn quay phim, tài nguyên tương đương với sao nữ tuyến 1. Tuy nhiên cô ấy vẫn muốn bản thân có thời gian nghỉ ngơi, cân bằng công việc để cống hiến những tác phẩm chất lượng hơn cho khán giả.

9. Đoàn đội Lưu Thi Thi tích cực tìm kịch bản phim cổ trang cho cô ấy. Hiện có 1 bộ nữ tần cổ trang đang tiếp xúc với cô ấy, nam chính nhắm đến Chung Hán Lương. Hai người đứng cạnh nhau có cảm giác cân xứng.



10. Nam nghệ sĩ có mắt gấu trúc lại chia tay bạn gái. Cậu ấy cho bạn gái cũ rất nhiều phí chia tay, vì thế bao năm qua chẳng ai đứng ra bóc phốt cậu ấy.



11. Cát sê của Trần Vỹ Đình đều bị phía đầu tư chèn ép. Thái độ của anh là có kịch bản tốt thì nhận, có sân khấu tốt thì đi, cơ bản đều nghe theo sắp xếp của công ty. Phần lớn tâm tư anh ấy dành để phát triển nghề phụ.



12. La Vân Hi vẫn luôn cố gắng tăng cân, chế độ dinh dưỡng cũng thay đổi vài lần nhưng không đạt được hiệu quả. Đoàn đội muốn anh ấy nghỉ ngơi để điều tiết cơ thể.



13. Sắp tới sẽ có phốt của mấy người trong Đức Vân Xã. Cũng may mấy người này đều không quá nổi tiếng nên sẽ không gây nhiều sóng gió.



14. Mấy năm nay Mã Thiên Vũ không đóng phim, cậu ấy dành thời gian đi du lịch hưởng thụ cuộc sống. Bản thân Mã Thiên Vũ muốn rút khỏi giới giải trí nhưng ông chủ cậu ấy không đồng ý.



15. Nam nghệ sĩ nọ gần đây bị lộ chuyện tình cảm với hot girl mạng. Anh ta và cô hot girl kia đã bên nhau nhiều năm, nhà gái khá bao dung, mấy lần nam nghệ sĩ đi ăn vụng bên ngoài đều coi như không nhìn thấy. Nhà gái nghĩ đến việc mình có thể kết hôn với nam nghệ sĩ mà không ngờ nhà trai vì muốn theo đuổi bạch phú mỹ mà vứt bỏ mình. Lúc này nhà gái không thể nhịn thêm nên mới tung chuyện hẹn hò của 2 người lên mạng. Trong tay nhà gái có rất nhiều bằng chứng "khó coi" của nhà trai. Cô ấy uy hiếp nhà trai nếu không bồi thường phí chia tay hợp lý sẽ đem tất cả tung lên mạng. Sự nghiệp của nam nghệ sĩ mới có khởi sắc nên đã trả phí bịt miệng cho nhà gái, không muốn những tin tức tiêu cực bị tung ra lúc này.

16. "Trường Tương Tư" nữ chính là Dương Tử. Nam chính đã chuyển thành Hầu Minh Hạo, nam 2, nam 3 của phim này đều là tiểu sinh lưu lượng hot hơn cậu ấy. Dự án S+ này là Hòa Tụng lấy cho Hầu Minh Hạo. Tuy nhiên là dự án S+ nên Tencent không được hài lòng về nam chính lắm nên vẫn đang do dự.



17. Nữ nghệ sĩ nọ từng đối đầu với cư dân mạng nói mình ăn mặc quê mùa. Cô ấy vẫn thích phối đồ theo ý mình. Nhưng gần đây có 1 thương hiệu thấy cô ấy mặc đồ sân bay quá xấu mà dừng hợp tác, bị tổn thất nặng nề nên cô ấy đã phải mời ekip tạo hình chuyên nghiệp đến giúp mình cứu vãn.



18. Gần đây 456 muốn đi làm công ích, cô ấy còn bỏ tiền thuê ekip bên ngoài để tẩy trắng.



19. Dương Mịch rất thích ăn dưa, nhưng không chạy đi lung tung buôn, mà chỉ buôn với người bên cạnh.



20. Sau khi lấy vợ, Mã Khả nhận vai nam chính là chuyện quá xa vời, hiện tại cậu ấy bắt đầu cân nhắc đến vai nam hai. Hơn nữa còn livestream bán hàng để kiếm tiền.

21. Cổ Lực Na Trát không hề coi sự kiện “Chung Ha hahaha” là điều xấu hổ. Lúc quay phim, cô còn thể hiện lại đoạn này cho mọi người xem.

22. Phẩm Cách Lấp Lánh đổi sang Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi.

23. Dương Dương gần đây bận rộn trăm bề, danh hiệu người đại diện L’oréal sẽ công bố vào ngày 07/01 tại Thượng Hải, quay Thanh Xuân Hoàn Du Ký, hoạt động của Mộng Ảo Tây Du, livestream...

24. Trương Lăng Hách có chỗ dựa rất mạnh, không thiếu tài nguyên, còn có thể lấy được tài nguyên đóng vai chính trong phim.

25. Dự án Trường Nhai Trường, nữ chính đang tiếp xúc với Lưu Thi Thi, nam chính tạm định là Chung Hán Lương.

26. Lý Dịch Phong tự mình phát triển studio, có được một phần hợp tác với nền tảng, về tài nguyên vẫn chú trọng kịch bản phim chính kịch.

27. Người đại diện hiện giờ của Đàm Tùng Vận chính là trợ lý trước kia của cô. Mấy năm trước, người trợ lý này từng thi chứng chỉ và lên làm người đại diện, sau khi người cũ rời khỏi công ty thì cô làm người đại diện của Đàm Tùng Vận.

28. Sao nam vẫn chưa thay đổi được tính nết, anh vẫn không có ý định kết hôn, mặc dù phía nhà gái đã sốt ruột, anh cũng yêu cầu đối phương chờ đợi thêm 2-3 năm nữa.

29. Sau này Tạ Na sẽ xuất hiện trong rất nhiều chương trình của đài cà chua. Phía nhà đài muốn ký hợp đồng dài hạn với cô, cũng đã bày tỏ thành ý bằng việc sắp xếp hẳn 1 talk show cho Tạ Na.

30. Người hâm mộ không cần phải chờ đợi nữa, TFBOYS không có kỷ niệm 9 năm cũng không kỷ niệm 10 năm. Lần hợp thể tiếp theo có thể là tuyên bố giải thể.

31. Hot girl là tiểu hoa duy nhất lúc này có quan hệ không quá gần gũi với bất kỳ nền tảng nào. Tuy nhiệt độ không lớn, nhưng như vậy cô sẽ có địa vị nhất định, cũng tương đối thoải mái, không bị trói buộc, việc nhận kịch bản cũng có thể tự quyết một số phần.

32. Bách Hoa Nghênh Xuân 2022 dự kiến mời: Dương Mịch, Lý Dịch Phong, Tống Tổ Nhi, Trương Nghệ Hưng, Mao Hiểu Đồng, Đường Nghệ Hân, Châu Thâm, Trương Vãn Ý, Cung Tuấn. Bạn có mong đợi hay không?

33. Địch Lệ Nhiệt Ba rất nổi tiếng trong giới thời trang. Các tổng biên tập của một số tạp chí rất thích cô ấy, họ cũng đã thúc đẩy cho cô ấy rất nhiều nguồn tạp chí.



34. Lưu Diệc Phi rất thích đọc sách, khi nghỉ ngơi trong thời gian quay phim, cô ấy sẽ ở một mình lặng lẽ đọc sách.

35. Bộ phim cổ trang Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh thay đổi nam chính, sẽ chọn Lâm Canh Tân. Lúc trước hai người đóng phim có hiệu quả rất tốt, lần hợp tác lại này hẳn sẽ rất hot, fan couple của hai người lại có cơ hội được “chèo thuyền”.



36. Top 4 tiểu sinh được bình chọn bây giờ là: Vương An Vũ, Trần Phi Vũ, Ngô Lỗi, Trương Vãn Ý.



37. "Fan vợ hiểu biết một chút" tiếp xúc Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư.



38. "Street Dance 5" đang được chuẩn bị. Vẫn sẽ đàm phán với đội trưởng các mùa trước, nếu không được mới tìm người khác.



39. La Nhất Châu, Lưu Vũ sẽ ghi hình cho Gala Lễ hội mùa xuân của đài truyền hình vệ tinh Bắc Kinh.



40. Trương Nghệ Hưng sắp quay một bộ phim truyền hình của Tencent, vai nam chính.



41. Tống Á Hiên rất thích đọc tiểu thuyết trên Tấn Giang. Lý Phi nói rằng chỉ cần cậu ấy thi đại học suôn sẻ sẽ sắp xếp cho cậu ấy đóng phim.



42. Lộ trình hiện tại của Dịch Dương Thiên Tỉ là màn ảnh rộng, chắc chắn không đóng phim truyền hình trong thời gian ngắn.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Trà sữa Cbiz)