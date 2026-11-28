Sáng 28/11, HK101 đưa tin Angelababy vừa xuất hiện tại Thượng Hải (Trung Quốc) để tham dự sự kiện thắp sáng cây thông Noel của một thương hiệu. Tuy nhiên, thay vì chỉ thu hút sự chú ý bởi phong cách thời trang hay màn tương tác thân thiện, nữ diễn viên lại trở thành chủ đề bàn luận vì diện mạo khác lạ trong những đoạn video chưa qua chỉnh sửa.

Dẫu vậy, những hình ảnh quay bằng camera thường nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Gương mặt Angelababy bị nhận xét trông cứng nhắc, thiếu tự nhiên, không còn giữ được đường nét thanh thoát quen thuộc. Đặc biệt, khi nữ diễn viên nở nụ cười, một số dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt cũng trở nên rõ hơn. Thậm chí, có khán giả cho biết họ phải nhìn kỹ mới nhận ra người xuất hiện trong đoạn clip là mỹ nhân đình đám một thời.

Trên các diễn đàn Trung Quốc, nhiều ý kiến đặt nghi vấn Angelababy vừa can thiệp thẩm mỹ nên gương mặt chưa ổn định. Ngược lại, một bộ phận người hâm mộ cho rằng diện mạo của cô có thể bị ảnh hưởng bởi cách trang điểm và góc quay không phù hợp. Hiện tại, nữ diễn viên chưa lên tiếng về những tranh luận xoay quanh ngoại hình.

Angelababy từng là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ. Khởi nghiệp với vai trò người mẫu tuổi teen, cô bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2007 và có vai chính đầu tiên trong bộ phim Love You You (2011), đóng cùng Bành Vu Yến. Sau đó, người đẹp góp mặt trong nhiều tác phẩm như Cô Phương Bất Tự Thưởng, Thời Đại Khởi Nghiệp và Người Lái Đò.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Angelababy với Huỳnh Hiểu Minh cũng từng nhận được sự quan tâm lớn. Hai người bị bắt gặp hẹn hò từ năm 2010, công khai tình cảm năm 2014 và tổ chức đám cưới xa hoa tại Thượng Hải vào năm 2015. Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống, cặp đôi xác nhận ly hôn vào năm 2022, khép lại cuộc hôn nhân từng được ví như chuyện tình cổ tích của showbiz Hoa ngữ.