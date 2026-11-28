Nửa đầu tháng 12 dương lịch, công việc của Mùi rơi vào tình trạng bấp bênh, đi làm thì không thoải mái. Con giáp này đang ở trong những áp lực vô hình. Sau lưng luôn có tiểu nhân chực chờ sơ hở chỉ để hạ bệ và bêu rếu vì ghen tức.

Vận trình tài lộc cũng sa sút không kém, tuổi Mùi tiêu xài khá hoang phí. Những người đang làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, thủ quỹ thì càng nên thận trọng từng chút một kẻo lương cũng không đủ bù đắp thiếu hụt.

Con giáp tuổi Tỵ

Nửa đầu tháng 12 dương lịch, tuổi Tỵ dù muốn an ổn làm việc cũng khó được như ý nguyện khi có họa thị phi ập xuống đầu bất cứ lúc nào. Bản mệnh một phen điêu đứng khi uy tín bị tổn hại nghiêm trọng. Bầu không khí làm việc vì thế cũng trở nên căng thẳng và áp lực.

Ảnh minh họa: Internet

Tài chính ổn hơn chút, tuy không đến mức vượng phát nhưng chỉ cần bản mệnh làm tốt thì ắt sẽ thu được tiền bạc cho mình. Các nguồn thu ổn định, phát triển chậm nhưng ổn định, về lâu về dài sẽ là chỗ dựa giúp con giáp này an tâm hơn.

Con giáp tuổi Tuất

Nửa đầu tháng 12 dương lịch, đường công việc bất ổn vì gặp phải tác động xấu từ Kiếp Tài. Bạn giúp đồng nghiệp làm gì cũng được nhưng liên quan tới việc nhà, việc riêng của người ta, những việc như vậy không nên giúp vì dễ bị vạ lây. Khi đi xin việc hoặc làm thủ tục hành chính, con giáp này dễ bị người khác bắt bẻ vô cớ.

Ảnh minh họa: Internet

Tương Phá khiến tiền bạc của Tuất bị hao hụt khá nhiều do có nhiều khoản phải chi trong ngày này và hay gặp phải những người lươn lẹo, sĩ diện, keo kiệt. Bạn cũng nên để ý đến chuyện làm ăn ở cửa hàng đề phòng việc bị nhân viên lừa dối hoặc gặp phải kẻ xấu thôi miên cướp tiền.

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