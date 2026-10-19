Angelababy bật khóc vì bị chê già, tiết lộ áp lực khi ngoại hình bị soi xét

Sao quốc tế 19/10/2026 15:52

Angelababy (Dương Dĩnh) mới đây thu hút sự chú ý khi thẳng thắn chia sẻ về áp lực ngoại hình trong một buổi livestream. Trước những bình luận chê bai nhan sắc, cho rằng cô xuất hiện nếp nhăn và trông già hơn tuổi, nữ diễn viên thừa nhận có lúc cảm thấy bất lực.

Thời gian gần đây, Angelababy trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc khi một số khán giả nhận xét cô có nếp nhăn sâu ở khóe mắt, rãnh mũi má rõ hơn trước. Những bình luận này khiến diện mạo của nữ diễn viên tiếp tục bị đặt lên bàn cân so sánh.

Trong buổi phát trực tiếp, Angelababy diện chiếc váy dệt kim màu tím nhạt, để tóc dài tết bím. Cô xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch, nụ cười tươi tắn và làn da rạng rỡ. Tuy nhiên, khi đề cập đến những lời nhận xét tiêu cực về nhan sắc, nữ diễn viên không giấu được cảm giác áp lực.

“Máy quay bây giờ có độ phân giải rất cao, tiêu chuẩn của mọi người cũng rất cao. Họ nói những điều như: ‘Ồ, bạn có nếp nhăn quanh mắt, có rãnh mũi má, trông già rồi’”, cô chia sẻ.

Khi được hỏi có buồn lòng trước những lời chê bai hay không, Angelababy mỉm cười, chạm nhẹ vào khóe mắt và nói: “Tôi muốn khóc ngay bây giờ, nhưng không sao đâu”.

Angelababy bật khóc vì bị chê già, tiết lộ áp lực khi ngoại hình bị soi xét - Ảnh 1Angelababy bật khóc vì bị chê già, tiết lộ áp lực khi ngoại hình bị soi xét - Ảnh 2

Phát ngôn của nữ diễn viên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nhan sắc của cô không còn giữ được phong độ như thời kỳ đỉnh cao. Ngược lại, nhiều khán giả lên tiếng bênh vực, cho rằng nếp nhăn là dấu hiệu tự nhiên của quá trình lão hóa và không nên trở thành lý do để chỉ trích ngoại hình một người.

Trước đây, Angelababy từng thể hiện quan điểm tích cực về tuổi tác. Cô cho rằng mỗi người đều có nhịp sống riêng, không cần liên tục so sánh bản thân với người khác. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ rằng cô yêu phiên bản hiện tại hơn bởi những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu rõ điều mình thực sự mong muốn.

Angelababy bật khóc vì bị chê già, tiết lộ áp lực khi ngoại hình bị soi xét - Ảnh 3

Angelababy sinh năm 1989, tên thật là Dương Dĩnh. Cô từng ghi dấu ấn qua các tác phẩm như “Ma thổi đèn: Tầm long quyết”, “Địch Nhân Kiệt: Thần đô long vương”, “Ngày độc lập: Tái chiến” và “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”. Bên cạnh diễn xuất, cô còn được biết đến nhờ ngoại hình nổi bật và sức ảnh hưởng trong làng giải trí Hoa ngữ.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ diễn viên chịu ảnh hưởng sau tranh cãi liên quan đến việc cô xem show diễn Crazy Horse của Lisa tại Pháp năm 2023. Từ ngày 1/11/2023, tài khoản mạng xã hội của cô bị hạn chế phát ngôn. Hình ảnh của Angelababy trong chương trình “Keep Running” cũng từng bị làm mờ khi chương trình được phát lại trên đài Chiết Giang.

Sau khoảng một năm im ắng, nữ diễn viên trở lại với bộ phim “Tương tư lệnh” và xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí hơn. Dù vậy, cô vẫn chưa khôi phục được sức hút như trước và chưa có thêm dự án phim mới được công bố. Trong bối cảnh sự nghiệp chưa thực sự khởi sắc, những chia sẻ về áp lực ngoại hình của Angelababy tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng.

Ảnh thẻ thời trẻ của Angelababy gây sốt, nhan sắc tự nhiên khiến dân mạng trầm trồ

Ảnh thẻ thời trẻ của Angelababy gây sốt, nhan sắc tự nhiên khiến dân mạng trầm trồ

Loạt ảnh thẻ từ những năm đầu sự nghiệp của Angelababy bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút sự chú ý. Dù được chụp từ khi còn trẻ và chưa nổi tiếng như hiện tại, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng nhờ đường nét gương mặt hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt to tròn cùng làn da mịn màng. Đặc biệt, những bức ảnh ít có sự can thiệp của chỉnh sửa càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát của người đẹp Hoa ngữ.

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