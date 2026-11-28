Bốn năm kể từ ngày lên sóng, bộ phim truyền hình Gió Thổi Bán Hạ tiếp tục được khán giả Trung Quốc nhắc lại trên các nền tảng mạng xã hội. Tác phẩm không chỉ ghi dấu ấn nhờ thành tích phát sóng mà còn được xem là cột mốc đáng chú ý trong hành trình chuyển mình của Triệu Lệ Dĩnh trên màn ảnh nhỏ.

Theo dữ liệu từ Maoyan, Gió Thổi Bán Hạ từng đạt mức nhiệt độ cao nhất 9.762,02 điểm, ghi nhận 23 thành tích phát sóng và 10 đề cử giải thưởng. Bộ phim có 14 lần dẫn đầu bảng nhiệt độ phim truyền hình hằng ngày của Maoyan, đồng thời 18 lần đứng đầu bảng nhiệt độ phim truyền hình. Những con số này phần nào phản ánh sức hút của dự án trong thời điểm phát sóng. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận vai Hứa Bán Hạ, một người phụ nữ bắt đầu sự nghiệp từ hoạt động thu mua và kinh doanh phế liệu sắt thép. Không có xuất phát điểm thuận lợi hay chỗ dựa vững chắc, cô phải tự tìm kiếm cơ hội, đối mặt với những cuộc cạnh tranh khốc liệt và từng bước gây dựng vị thế trên thương trường.

Hứa Bán Hạ được xây dựng với tính cách mạnh mẽ, nhạy bén, quyết đoán và không ngại mạo hiểm. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài cứng rắn, nhân vật vẫn có những khía cạnh giàu tình cảm, coi trọng tình nghĩa và những người đã đồng hành cùng mình qua nhiều biến cố. Hành trình của cô không chỉ xoay quanh việc phát triển sự nghiệp mà còn là quá trình trưởng thành, học cách đối diện với những lựa chọn và đánh đổi trong cuộc sống.

Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong hình tượng của Triệu Lệ Dĩnh. Trước đó, nữ diễn viên thường gắn liền với những nhân vật nữ chính trong dòng phim cổ trang và tình cảm. Với Gió Thổi Bán Hạ, cô chuyển sang thể hiện hình ảnh một nữ doanh nhân trưởng thành, có tham vọng và phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp của xã hội. Bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, bộ phim còn quy tụ Âu Hào và Lý Quang Khiết. Lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1990, tác phẩm tái hiện những biến chuyển của nền kinh tế thông qua các hoạt động kinh doanh, đầu tư và cạnh tranh trong ngành công nghiệp sắt thép. Sau bốn năm, Gió Thổi Bán Hạ vẫn là một trong những tác phẩm đáng nhớ trong sự nghiệp Triệu Lệ Dĩnh. Vai Hứa Bán Hạ góp phần cho thấy nỗ lực làm mới bản thân của nữ diễn viên, đồng thời mở ra cơ hội để cô tiếp tục thử sức với những nhân vật có chiều sâu tâm lý và màu sắc xã hội.

Triệu Lệ Dĩnh lộ dấu hiệu tuổi tác qua ảnh chụp cam thường, nhan sắc đời thực gây bàn luận Khoảnh khắc tương tác thân thiết giữa Triệu Lệ Dĩnh và Dương Thái Ngọc tại một sự kiện bất ngờ thu hút sự chú ý. Đáng nói, những bức ảnh chụp bằng điện thoại không qua chỉnh sửa còn để lộ rõ diện mạo tự nhiên của hai nữ diễn viên, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-4-nam-bo-phim-giup-trieu-le-dinh-thay-oi-hinh-tuong-van-gay-chu-y-774433.html