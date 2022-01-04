Tin tức dưa Cbiz ngày 04/01: Dương Dương từ chối hợp tác với Dương Tử, 'Phong Khởi Lạc Dương' phải dựa vào nhiệt độ của Vương Nhất Bác

Sao quốc tế 04/01/2022 14:52

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (04/01) được các blogger tung ra khiến cộng đồng mạng hào hứng.

1. Trương Thiên Ái thay đổi lộ tuyến, thời gian này vẫn luôn luyện võ muốn đi làm diễn viên võ thuật.

2. Phim “Nếu còn có thời gian” do Lâm Canh Tân, Lý Lan Địch diễn chính.

3. Dự án lớn Nữ cảnh sát hình sự của cctv đang tuyển diễn viên. Rất nhiều tiểu hoa lứa 90, 95 đang tranh miếng bánh lớn này.

4. La Vân Hi hiện tại hiệp ước tương đối phức tạp, cùng đằng tấn, iqiyi, youku đều có hiệp ước quan hệ, vai diễn cơ bản đều là do nền tảng chỉ định, sẽ tiếp tục bảo trì trạng thái liên tục quay phim.

Tin tức dưa Cbiz ngày 04/01: Dương Dương từ chối hợp tác với Dương Tử, 'Phong Khởi Lạc Dương' phải dựa vào nhiệt độ của Vương Nhất Bác - Ảnh 1


5. Miệng rộng nữ tinh muốn đem chó con của mình tiến đoàn phim, muốn đoàn phim an bài suất diễn cho nó, kết quả đoàn phim không đồng ý, nàng rất tức giận.

6. Lão Mưu Tử đối với Lưu Hạo Tồn cũng chỉ tính là 1 bàn đạp, nàng phía sau là cùng Cảng Khuyên hợp tác.

7. Đệ đệ của tiểu đao chính là trợ lý đi theo nàng, con trai nàng cũng là đệ đệ quản lý đón đưa, công tác của nàng nhàn hạ đi rất nhiều.

8. Cổ trang cấp S Tứ hải trọng minh được đầu tư không ít tiền, nam nữ chính là Viên Băng Nghiên và Tống Uy Long.

Tin tức dưa Cbiz ngày 04/01: Dương Dương từ chối hợp tác với Dương Tử, 'Phong Khởi Lạc Dương' phải dựa vào nhiệt độ của Vương Nhất Bác - Ảnh 2

 
9. Triệu Lộ Tư hiện tại đang muốn tích góp danh tiếng, nàng năm nay sẽ có mấy bộ chế tác tốt lên sóng, không thể đem duyên người qua đường làm hỏng.

10. Ngọc cốt dao bắt đầu tiến vào giai đoạn tuyên truyền, cặp đôi phụ Vương Tử Kỳ và Vương Sở Nhiên vốn trước đây hẹn hò yêu đương thật nhưng hiện giờ đã BE (Bad Ending, được sử dụng để chỉ những câu chuyện có cái kết tệ), nên hiện tại chỉ có thể dùng nam chính để tuyên truyền.

11. Cao tầng luôn muốn tác hợp Dương Dương Dương Tử hợp tác trong Trường Tương Tư nhưng Dương Dương từ chối.

Tin tức dưa Cbiz ngày 04/01: Dương Dương từ chối hợp tác với Dương Tử, 'Phong Khởi Lạc Dương' phải dựa vào nhiệt độ của Vương Nhất Bác - Ảnh 3

 
12. Hiện tại công việc của Địch Lệ Nhiệt Ba do chính nàng làm chủ và có quyền lựa chọn.

13. Triệu Lệ Dĩnh sẽ ăn tết trong đoàn làm phim.

14. Vương Nhất Bác luôn mang theo thầy dạy diễn xuất bên người.

15. Trương Nghệ Hưng và SM sắp hết hạn hợp đồng, khả năng cao sẽ không kí tiếp.

16. Mạnh Mỹ Kỳ chuẩn bị quay lại, hiện tại sự kiện của nàng cơ bản đã ổn định lại, Nhạc Hoa giám sát dư luận phát hiện so với trước kia đã giảm nhiều, cảm thấy cơ hội quay lại đã đến.

17. Những nữ minh tinh có gương mặt đem lại cảm giác mối tình đầu: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Angelababy, Cúc Tịnh Y, Dương Siêu Việt, Ngô Tuyên Nghi, Triệu Lộ Tư ,...

18. "Phong Khởi Lạc Dương" cũng không tính là bạo, hiệu ứng cũng không đạt đến mức mà nhà đầu tư mong đợi, chủ yếu vẫn phải dựa vào nhiệt độ của Vương Nhất Bác.

Tin tức dưa Cbiz ngày 04/01: Dương Dương từ chối hợp tác với Dương Tử, 'Phong Khởi Lạc Dương' phải dựa vào nhiệt độ của Vương Nhất Bác - Ảnh 4

19. Lâm Canh Tân sẽ "đóng thế" cho vị trí của nam ca sĩ P trong "Thanh Trâm Hành", anh ấy lấy được tài nguyên này mà gần như không cần mất tiền bạc, công sức, đây cũng coi như là một món nợ ân tình mà tư bản nợ anh.

20. "Hậu Lãng": Triệu Lộ Tư, La Nhất Châu, Ngô Cương, Giang San, giữa tháng 2 sẽ khai máy.

21. Phim điện ảnh "Nhân viên phiên dịch": Châu Tấn, Tuyết Giai Âm, Đặng Luân.

22. Vương Nguyên sẽ càng ngày càng chú trọng vào con đường âm nhạc, phim ảnh chỉ là thứ yếu, nếu cậu ấy thích thì sẽ tự mình tiếp xúc, tương đối tùy duyên.

23. "Xin chào thứ 7" đài Hồ Nam: Đàm Tùng Vận.

24. Có một bộ cổ trang đang tiếp xúc với Lộc Hàm.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ) 

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