Tin tức dưa Cbiz ngày 04/01: Dương Dương từ chối hợp tác với Dương Tử, 'Phong Khởi Lạc Dương' phải dựa vào nhiệt độ của Vương Nhất Bác

1. Trương Thiên Ái thay đổi lộ tuyến, thời gian này vẫn luôn luyện võ muốn đi làm diễn viên võ thuật.



2. Phim “Nếu còn có thời gian” do Lâm Canh Tân, Lý Lan Địch diễn chính.



3. Dự án lớn Nữ cảnh sát hình sự của cctv đang tuyển diễn viên. Rất nhiều tiểu hoa lứa 90, 95 đang tranh miếng bánh lớn này.



4. La Vân Hi hiện tại hiệp ước tương đối phức tạp, cùng đằng tấn, iqiyi, youku đều có hiệp ước quan hệ, vai diễn cơ bản đều là do nền tảng chỉ định, sẽ tiếp tục bảo trì trạng thái liên tục quay phim.



5. Miệng rộng nữ tinh muốn đem chó con của mình tiến đoàn phim, muốn đoàn phim an bài suất diễn cho nó, kết quả đoàn phim không đồng ý, nàng rất tức giận.



6. Lão Mưu Tử đối với Lưu Hạo Tồn cũng chỉ tính là 1 bàn đạp, nàng phía sau là cùng Cảng Khuyên hợp tác.



7. Đệ đệ của tiểu đao chính là trợ lý đi theo nàng, con trai nàng cũng là đệ đệ quản lý đón đưa, công tác của nàng nhàn hạ đi rất nhiều.



8. Cổ trang cấp S Tứ hải trọng minh được đầu tư không ít tiền, nam nữ chính là Viên Băng Nghiên và Tống Uy Long.