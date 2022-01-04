Kiện kẻ tung tin đồn mang bầu để ép cưới, Triệu Lệ Dĩnh được bồi thường hơn một trăm triệu đồng

Sao quốc tế 04/01/2022 10:21

Dù cặp đôi đã "đường ai nấy đi", nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn bị tung tin cố tình mang thai để trở thành con dâu hào môn của nhà Phùng Thiệu Phong.

Triệu Lệ Dĩnh gần đây liên tiếp đối mặt với tin đồn về cuộc sống đời tư, trong đó đáng chú ý là nghi vấn cô cố tình mang thai để "ép cưới" và đường hoàng bước chân vào cánh cửa hào môn nhà nam tài tử Phùng Thiệu Phong. Ngay lập tức, người đẹp thông qua công ty quản lý lên tiếng bác bỏ và kiện thẳng kẻ tung tin ra tòa.

Đi kèm với lời tuyên bố, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng nhờ luật sư riêng nộp đơn kiện lên cơ quan chức năng yêu cầu những kẻ tung tin thất thiệt phải cải chính cũng như đưa ra lời xin lỗi đến cá nhân cô. Đồng thời yêu cầu mức bồi thường danh dự lên đến 250.000 Nhân dân tệ (khoảng 890 triệu đồng).

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Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận và kiện kẻ tung tin đồn ra tòa - Ảnh: Internet

Mới đây, tại phiên sơ thẩm tòa án đã yêu cầu kẻ tung tin đồn thất thiệt phải bồi thường cho nữ diễn viên là 30.000 nhân dân tệ (hơn 100 triệu đồng), đồng thời phải đăng bài công khai xin lỗi nữ diễn viên.

Được biết, đây cũng không phải lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh đối mặt trước lùm xùm về đời tư, nhất là từ khi cuộc hôn nhân của cô và nam diễn viên Phùng Thiệu Phong tan vỡ. Cặp đôi thường giữ im lặng, hiếm khi trả lời những ồn ào bủa vây và dành thời gian luân phiên chăm sóc con trai nhỏ.

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Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khi còn bên nhau - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, hiện là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ với nhiều tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng khán giả gồm "Sở Kiều Truyện", "Sam Sam đến đây ăn nè", "Minh Lan Truyện"... Vào tháng 4/2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đồng loạt ra thông báo tuyên bố ly hôn.

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