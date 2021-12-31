Không phải 'chồng cũ' Phùng Thiệu Phong, người đàn ông này gây chú ý vì đưa con trai Triệu Lệ Dĩnh tới thăm mẹ

Sao quốc tế 31/12/2021 17:09

Trong khi Triệu Lệ Dĩnh đang làm việc, sự xuất hiện của con trai của cô nàng đã nhận được sự quan tâm và chú ý rất lớn.

Vào chiều ngày 31/12, trang Sina đưa tin, hình ảnh cậu con trai Tưởng Tưởng của Triệu Lệ Dĩnh theo chân mẹ tới tận phim trường. Sự xuất hiện của cậu bé nhận được sự quan tâm rất của công chúng. Đây là lần hiếm hoi mà quý tử nhà họ Phùng lộ diện trước ống kính của giới báo chí xứ Trung.

Trong khi nữ diễn viên đang làm việc, con trai Tưởng Tưởng được đưa đến trên một chiếc xe hơi đen, được cho là xe của Thiệu Phong. Một nhân viên nam ra đón và bế bé. Thời tiết lạnh nên cậu bé mặc áo bông, đội mũ ấm áp, má bầu bĩnh. Sau một lúc đứng ở ngoài, cậu bé vẫy tay chào vú em rồi vào trong với mẹ, trong khi người vú lên xe ra về. Cánh ký giả nhận xét cậu bé có khuôn miệng và mũi giống hệt bố.

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Cậu bé ngoan ngoãn theo người đàn ông này vào bên trong phim trường với mẹ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một chi tiết khiến các fan đổ dồn sự chú ý trong clip do paparazzi đăng tải chính là khoảnh khắc 1 người đàn ông ôm chặt bé Tưởng Tưởng, thể hiện tình cảm thân thiết. Thậm chí, người đàn ông này còn dỗ dành quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh tạm biệt bảo mẫu để đi vào bên trong khu phim trường. Sau một hồi tìm hiểu, danh tính của người này đã được hé lộ. Hoá ra, đây chính là nhân viên thuộc ekip của mỹ nhân họ Triệu. 

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Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong - Ảnh: Internet

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn năm 2018, có chung con trai. Tới tháng 4 năm nay, hai người công bố ly hôn, gây xôn xao. Sau khi chia tay, họ tập trung cho công việc và đều có sự nghiệp phát triển hơn trước.

Một số người đồn sau khi vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, con trai họ ở với nhà nội ở Thượng Hải, còn "tiểu hoa đán 8x" thì ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, cô hàng tháng đều sang Thượng Hải làm việc, kết hợp thăm con. Mỗi lần như vậy, Phùng Thiệu Phong thông qua vú em đưa con đến với vợ cũ.

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