Triệu Lệ Dĩnh khiến fan 'khóc thét' vì tạo hình mới trông như một 'bà thím' chính hiệu

Xuất hiện trong clip tuyên truyền phim mới, Triệu Lệ Dĩnh khiến người hâm mộ nhận không ra bởi ngoại hình quá khác lạ và xuống sắc.

Đoàn làm phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia vào ngày 28/12 vừa qua đã chính thức xác nhận rằng bộ phim sẽ được lên sóng vào quý I năm 2022. Để chúc mừng cũng như tuyên truyền cho bộ phim, nữ chính Triệu Lệ Dĩnh đã quay một đoạn clip gửi đến khán giả, nhưng điều khiến người khác chú ý lại là ngoại hình khác lạ của cô.

Kiểu tóc cùng lớp trang điểm khiến Triệu Lệ Dĩnh như già đi 10 tuổi - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, trong clip này, không rõ vì sao Triệu Lệ Dĩnh lại xuất hiện với một gương mặt sưng vù và kiểu tóc uốn xoăn "lỗi mốt". Nhiều khán giả sau khi xem xong clip phải để lại bình luận chê bai kiểu tóc và cách trang điểm này của cô đã vô tình khiến nhan sắc của nữ diễn viên bị xuống cấp trầm trọng, khiến cô già đi tới 10 tuổi.

Tuy vậy, đây thực chất lại là tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim khác tên là Dã Man Sinh Trưởng - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy vậy, đây thực chất lại là tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim khác tên là Dã Man Sinh Trưởng. Trong bộ phim này, nữ diễn viên được cho là có màn "chuyển mình" thành một hình ảnh già dặn và trưởng thành hơn, vì vậy mà tạo hình của cô có phần trưởng thành hơn nếu so với các bộ phim trước đó. Vì những lời chê bai này, có lẽ tổ tạo hình nên xem lại cách làm việc của mình tránh gây ra tranh cãi khi phim chính thức lên sóng.

Vào vai một phụ nữ trưởng thành, tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh quả thật có chút già dặn hơn so với hình ảnh của cô từ trước đến nay - Ảnh: Internet

Một số bình luận của netizen xứ Trung:

- Tin vui là sắp có phim của Dĩnh lên sóng, vậy được rồi.

- Xin lỗi vì tôi không nhìn ra đây là Triệu Lệ Dĩnh.

- Đây là tạo hình của Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới thôi, dù trông hơi "dừ" thật.

- Không nghe giọng thì tôi còn tưởng là người khác, không phải Triệu Lệ Dĩnh.

Châu Đông Vũ được mời đóng Hữu Phỉ, Triệu Lệ Dĩnh bỗng dưng được vai vì 'Tam Kim Ảnh Hậu' ghét Vương Nhất Bác Netizen cho rằng, "nhờ" sự từ chối của Châu Đông Vũ mà Hữu Phỉ do Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đóng chính mới trở thành một trong những bộ phim cổ trang đáng xem nhất nửa đầu năm 2021 của làng giải trí Hoa ngữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-khien-fan-khoc-thet-vi-tao-hinh-moi-trong-nhu-mot-ba-thim-chinh-hieu-443781.html