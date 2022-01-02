Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa

Sao quốc tế 02/01/2022 21:48

Sau khi trở lại cuộc sống độc thân, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng xinh đẹp và thăng hoa trong sự nghiệp. 

Bước chân vào làng giải trí từ năm 2006, Triệu Lệ Dĩnh được xếp vào nhóm “Tân tứ tiểu Hoa đán” bên cạnh nhiều sao trẻ nổi bật. Năm 2013, cô gây được dấu ấn với vai chính trong Lục Trinh truyền kỳ, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện. Năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh xếp thứ tư danh sách sao gốc Hoa kiếm tiền nhiều nhất do tạp chí Forbes bình chọn. Hiện cô là cổ đông của 3 tập đoàn và là phó chủ tịch của một công ty công nghệ lớn tại Trung Quốc.

Năm 2021 cũng được coi là một năm rực rỡ của mỹ nhân họ Triệu khi tham gia nhiều dự án phim và nhiều hoạt động. Hậu ly hôn, dù gặp một số ồn ào, tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh vẫn cố gắng giữ gìn hình ảnh "sạch" trong mắt công chúng bằng việc chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và tham gia nhiều sự kiện. Nàng tiểu hoa đán đang cho thấy cô sẽ lấy lại phong độ, vị thế của mình trước các ngôi sao cùng thời như Dương Mịch.

Hãy cùng điểm lại các dự án, hoạt động nổi bật của nàng tiểu hoa đán xứ Trung trong năm vừa qua.

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1

 Triệu Lệ Dĩnh tại Đêm hội Tinh động Douyin tháng 01/2021

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2

Tại Đêm hội Tinh động Douyin, ở mảng phim ảnh, Triệu Lệ Dĩnh là cái tên "hốt đậm" nhờ thành công từ hàng loạt dự án phim ảnh đã và sắp lên sóng. Đầu tiên là Phim truyền hình được mong chờ nhất với Hạnh Phúc Đến Vạn Gia.

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 3

Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh còn ẵm 2 giải cá nhân ở hạng mục Diễn viên được mong đợi nhất năm và Nữ thần Douyin 2020 .

 Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 4 

Đại sứ trang sức DIOR khu vực Trung Quốc

 Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 5

 Đại diện VIP tencent video 

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 6

 Đại sứ thương hiệu NARS khu vực Trung Quốc. Khác với hình ảnh trong trẻo mong manh mọi khi, lần này, Triệu Lệ Dĩnh mang đến hình ảnh sắc sảo hiện đại với lối trang điểm đậm, trang phục tối màu mang cảm giác quý cô hiện đại, cá tính.  

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 7

 Tại Đêm hội Weibo, Triệu Lệ Dĩnh được trao giải Diễn viên thực lực của năm. 

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 8

 Triệu Lệ Dĩnh tham gia đêm hội Icons Bazaar, cô nhận danh hiệu icons nhân khí của năm. Tạo hình đẹp như tiên tử của Triệu Lệ Dĩnh khiến người hâm mộ nức nở.

 Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 9

 Triệu Lệ Dĩnh lên bìa TRENDSHEALTH số tháng 4. Trong lần chụp ảnh cho bìa tạp chí lần này, mỹ nhân sinh năm 1987 được nhận xét là đã truyền tải vẻ đẹp khác biệt, đẳng cấp lại không kém phần tao nhã.

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 10

 Triệu Lệ Dĩnh sang chảnh trên Harper's Bazaar số tháng 5/2021 

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 11

 Mỹ nhân sinh năm 1987 kỷ niệm 15 năm debut

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 12

 Triệu Lệ Dĩnh trở thành người đại diện của D.ior skincare tại Trung Quốc. Đây là danh phận thứ 3 của Triệu Lệ Dĩnh với D.ior. Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh đã có 2 sự hợp tác với D.ior là “Đại sứ thương hiệu D.ior khu vực Trung Quốc” và “Đại sứ D.ior Jewelery Trung Quốc”.

 Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 13

 Triệu Lệ Dĩnh lần đầu tiên lên bìa tạp chí Madame Figaro gây ấn tượng với khán giả và các tín đồ. 

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 14

 Lý Băng Băng & Triệu Lệ Dĩnh trên tạp chí Cosmo. 

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 15

 Phim "Đồng ruộng hy vọng" do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính được phát sóng chính thức. Nữ diễn viên một lần nữa khiến người hâm mộ nức lòng trước nhan sắc thanh thuần, trong sáng của mình. 

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 16

 Fanmeeting ở Tây An 

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 17

 Triệu Lệ Dĩnh góp mặt trong MV mới của nam ca sĩ Trương Kiệt. Tạo hình của cô thuần khiết, trong sáng, khiến fan yêu thích. Dù đã làm mẹ, tuổi đời không còn trẻ, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ.

 Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 18

 Triệu Lệ Dĩnh lên bìa Nylon số tháng 9 

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 19

 Nàng Hoa đán lên bìa L'OFFICIAL. Người hâm mộ xứ Trung lại có dịp xuýt xoa và trầm trồ trước nhan sắc "nghiêng nước đổ thành" của bà mẹ một con đình đám. Có thể nói, bộ ảnh lần này, mỹ nhân họ Triệu đã có màn bùng nổ visual đỉnh cao.

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 20

 Phim Dã man sinh trưởng của Triệu Lệ Dĩnh chính thức khai máy vào ngày 20/10/2021, hợp tác cùng Âu Hào.

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 21

 Triệu Lệ Dĩnh mừng sinh nhật tuổi 34. Nàng tiểu Hoa đán diện chiếc váy ngắn sọc đỏ, áo len trắng đơn giản cùng chiếc băng đô mừng sinh nhật trên đầu làm tăng thêm vẻ xinh xắn, đáng yêu.  

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 22

 Cuối năm, Triệu Lệ Dĩnh mang đến bất ngờ mới cho người hâm mộ khi xuất hiện trên bìa tạp chí GLASS mang theo phong cách mới mẻ linh động, dịu dàng cổ điển. Bìa lần này dùng để tuyên truyền cho phim mới “Hạnh phúc tới vạn gia” của cô.

Tổng kết một năm của Triệu Lệ Dĩnh: Đẹp nhất khi không thuộc về ai, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 23

 Phim Ai là hung thủ do Triệu Lệ Dĩnh được công chiếu. Trong phim này, Triệu Lệ Dĩnh vào vai bác sĩ tâm lý Thẩm Vũ. Cảnh sát nghi ngờ cha cô là hung thủ giết người. Vì thế Thẩm Vũ cũng quyết định tự điều tra để minh oan cho cha. 

Tung ảnh 'mở bát' ngày đầu năm, hai chị đẹp Triệu Lệ Dĩnh – Dương Mịch bị đưa lên bàn cân so sánh nhan sắc

Tung ảnh 'mở bát' ngày đầu năm, hai chị đẹp Triệu Lệ Dĩnh – Dương Mịch bị đưa lên bàn cân so sánh nhan sắc

Ngày đầu năm mới, cư dân mạng đang rần rần so sánh nhan sắc hai bà mẹ một con đình đám của showbiz xứ Trung Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh.

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