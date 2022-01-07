Sau một thời gian 'lặn mất tăm', Hoắc Kiến Hoa khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt' khi gặp ngoài đời

Ngày đầu năm mới, một người hâm mộ đã có cơ hội được chụp ảnh cùng Hoắc Kiến Hoa. Người này gặp nam diễn viên tại môt nhà hàng thịt nướng. Nam diễn viên vẫn thể hiện sự gần gũi của mình, vừa cầm máy chụp ảnh, vừa mỉm cười.

Bên cạnh đó, một người khác cho biết họ gặp ông xã Lâm Tâm Như khi đưa con đến lớp. Người này dành rất nhiều lời khen ngợi cho sự cởi mở của nam diễn viên. Từ bức ảnh chụp chung cho thấy Hoắc Kiến Hoa rất gần gũi, thân thiện với fan, không cố tình tạo khoảng cách giữa minh tinh và người hâm mộ. Dù đã đeo khẩu trang che nửa mặt nhưng hàng lông mày và đôi mắt đẹp lộ ra cũng đủ cho thấy anh vẫn giữ phong độ ngời ngời sau bao nhiêu năm.