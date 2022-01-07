Sau một thời gian 'lặn mất tăm', Hoắc Kiến Hoa khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt' khi gặp ngoài đời

Sao quốc tế 07/01/2022 22:23

Dù vắng bóng trên màn ảnh nhưng dân tình vẫn có cơ hội bắt gặp Hoắc Kiến Hoa ngoài đời. Diện mạo nam diễn viên sau nhiều năm ở ẩn vẫn rất ấn tượng và phong độ.

Ngày đầu năm mới, một người hâm mộ đã có cơ hội được chụp ảnh cùng Hoắc Kiến Hoa. Người này gặp nam diễn viên tại môt nhà hàng thịt nướng. Nam diễn viên vẫn thể hiện sự gần gũi của mình, vừa cầm máy chụp ảnh, vừa mỉm cười.

Bên cạnh đó, một người khác cho biết họ gặp ông xã Lâm Tâm Như khi đưa con đến lớp. Người này dành rất nhiều lời khen ngợi cho sự cởi mở của nam diễn viên. Từ bức ảnh chụp chung cho thấy Hoắc Kiến Hoa rất gần gũi, thân thiện với fan, không cố tình tạo khoảng cách giữa minh tinh và người hâm mộ. Dù đã đeo khẩu trang che nửa mặt nhưng hàng lông mày và đôi mắt đẹp lộ ra cũng đủ cho thấy anh vẫn giữ phong độ ngời ngời sau bao nhiêu năm.

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Hoắc Kiến Hoa gặp fan tại một quán thịt nướng - Ảnh: Internet
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Fan bắt gặp nam thần khi đang đi đón con - Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian ngừng làm việc, Hoắc Kiến Hoa vẫn chăm chỉ tập luyện thể dục để giữ dáng. Chính vì thế mà dù có "sủi tăm" một thời gian dài thì cư dân mạng thấy anh ấy vẫn như xưa. Lý do lớn nhất khiến ông xã Lâm Tâm Như lui về hậu trường chính là để chăm sóc cho con gái. Trong thời gian này, Lâm Tâm Như đang bận quay các chương trình tạp kỹ nên Hoắc Kiến Hoa chấp nhận hy sinh sự nghiệp để đồng hành cùng con.

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Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cùng nhau xuất hiện trong phim gần đây - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền rầm rộ đoạn video ghi lại cảnh Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa cùng tham gia một bộ phim. Trong video, 2 người vào vai kẻ thù không đội trời chung. Lâm Tâm Như đã xuống tay giáng cho ông xã một cái tát khá mạnh, còn nam diễn viên thì bất ngờ và không kịp phản ứng gì. Chính vì sự kết hợp bất ngờ này, người hâm mộ hi vọng rằng có thể thấy Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến hoa trong những dự án phim trong tương lai.

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