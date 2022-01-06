Lâm Tâm Như bị 'đào' lại ảnh 28 năm trước, liệu có chứng minh được nhan sắc đỉnh cao?

Diễn viên, nhà sản xuất Lâm Tâm Như bất ngờ nhận được nhiều lời khen về nhan sắc vào thời điểm 28 năm trước.
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Lâm Tâm Như hoạt động trong giới giải trí đã gần 30 năm. Cô là ngôi sao đa tài, được nhiều khán giả yêu mến. Sở hữu nhan sắc đậm nét Á Đông, vừa dịu dàng lại đằm thắm, nữ diễn viên năm nào dần trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp vừa hiện đại vừa cổ điển của làng giải trí Hoa ngữ. Lâm Tâm Như đóng nhiều phim như Ma cung mị ảnh, Kinh thành nhà số 81, Hiến thân của kẻ tình nghi X, Đại hỷ lâm môn, Tân dòng sông ly biệt, Hoàn Châu cách cách...
Mới đây, trang tin tức Sohu đã đăng tải những bức hình của Lâm Tâm Như cách đây 28 năm trong một buổi chụp quảng cáo. Những bức ảnh đã nhuốm màu thời gian, không hề chỉnh sửa hay sắc nét lại càng tôn thêm nhan sắc xinh đẹp rung động lòng người của bà xã Hoắc Kiến Hoa. Nét ngây thơ, trong trẻo pha thêm chút u buồn "đặc trưng" của Lâm Tâm Như khiến dân tình tan chảy.
Bước ra từ bộ phim huyền thoại "Hoàn Châu Cách Cách", Phạm Băng Băng, Lâm Tâm Như và Triệu Vy thường được dư luận đặt lên bàn cân để so sánh vì họ có cùng xuất phát điểm thành danh. Kể từ đó, mỗi người có hướng phát triển khác nhau và sau hơn 20 năm sau, ba người họ lại có những thay đổi rất lớn khiến nhiều người chẳng thể nào ngờ.
Hiện tại, Lâm Tâm Như ngoài vai trò nhà sản xuất còn đảm nhận vai Rose, một bà chủ hộp đêm trong bộ phim mới "Hoa đăng sơ thượng". Diễn viên tiết lộ rất hào hứng với những tình tiết hồi hộp, gay cấn của tác phẩm. Những năm gần đây, "nàng Hạ Tử Vy" nỗ lực tìm hướng đi mới cho sự nghiệp và đạt nhiều thành công đáng kể, được khán giả ghi nhận.