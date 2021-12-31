Ở độ tuổi 'tứ tuần', Lâm Tâm Như hé lộ bí quyết giữ dáng săn chắc vạn người mê

Nữ diễn viên Lâm Tâm Như luôn dùng bữa đúng giờ, chế biến món ăn nhạt và chăm tập thể thao để duy trì cân nặng 45-46 kg.

Trên trang cá nhân của mình mới đây, Lâm Tâm Như khiến những người hâm mộ không khỏi "mắt tròn mắt dẹt" khi tung loạt hình ảnh mà cô thực hiện cho một tạp chí. Theo đó, xuất hiện trong bộ ảnh này, Lâm Tâm Như tự tin diện crop top khoe cơ bụng săn chắc và làn da căng mọng. Đồng thời, nữ diễn viên hiếm khi thực hiện những bộ ảnh gợi cảm hay khoe da thịt. Chính vì thế, ngay khi những hình ảnh này được đăng tải, cô đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Lâm Tâm Như tự tin khoe vòng eo thon gọn ở tuổi 45 - Ảnh: Internet Vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên ở tuổi U50 - Ảnh: Internet Bà xã Hoắc Kiến Hoa cho rằng kiểm soát chế độ ăn là yếu tố quan trọng nhất trong công cuộc chăm sóc vóc dáng. Đồng thời, giảm cân là chuyện cả đời, không phải chỉ ngày một, ngày hai, vì vậy không nên vội vàng mà kiên nhẫn làm tốt từng bước. Trong quá trình giảm cân, cô không cự tuyệt tinh bột, có thể ăn một miếng bánh mì nhỏ vào buổi sáng, ngoài ra bổ sung thêm hoa quả, rau xanh, đậu phộng luộc, trứng, ức gà, rắc chút tiêu đen. Trên trang cá nhân, Lâm Tâm Như cũng đăng công thức nấu bữa trưa, chú trọng hạt diêm mạch hoặc gạo lứt. Loại này có lượng calo thấp hơn so với gạo trắng, cho cảm giác no lâu hơn. Cô còn đăng ảnh chế biến món nấm và đậu bắp luộc ăn kèm nước chấm đậm đà. Bữa phụ của diễn viên gồm cam, cà chua bi và các loại hoa quả khác, nếu không đói có thể cân nhắc không ăn.

Bà xã Hoắc Kiến Hoa là một trong những ngôi sao bảo trì nhan sắc xuất sắc của làng giải trí xứ Đài - Ảnh: Internet Lâm Tâm Như sinh năm 1976, được nhiều khán giả Việt yêu thích qua các phim "Hoàn Châu cách cách", "Tân dòng sông ly biệt", "Mỹ nhân tâm kế", "Khuynh thế hoàng phi"... Năm 2016, Lâm Tâm Như chính thức về chung nhà với Hoắc Kiến Hoa và có với nhau một cô con gái, hiện đã 4 tuổi.

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