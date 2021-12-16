Lâm Tâm Như từng cùng 'Hoàng A Mã' suýt làm 'chuyện người lớn', còn bắt chước 'Nhĩ Khang' cưỡng hôn người ta

Nhiều người cho rằng cảnh hôn với "Hoàng A Mã" Trương Thiết Lâm mới chính là cảnh hôn mà Lâm Tâm Như muốn quên đi nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Bộ phim Hoàn Châu Cách Cách tuy đã lên sóng được hơn 20 năm nhưng luôn nằm ở một vị trí quan trọng trong danh sách những bộ phim cổ trang được yêu thích nhất lịch sử làng giải trí Hoa ngữ.

Hoàn Châu Cách Cách đã lên sóng được hơn 20 năm nhưng vẫn được nhiều người yêu thích - Ảnh: Internet

Những diễn viên chính trong phim như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Trương Khiết Lâm cũng từ đó được "điểm mặt đặt tên. Tuy nhiên ít ai biết là sau Hoàn Châu Cách Cách, từng có một lần 'Tử Vy' Lâm Tâm Như và 'Hoàng A Mã' Trương Thiết Lâm hợp tác trong một một phim có cảnh 18+.

Lâm Tâm Như 'cưỡng hôn' Lâm Thiết Thành rồi rủ ông 'lên giường' - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi tham gia đóng chung trong Đỗ Quốc Phù Thành vào năm 2000, Trương Thiết Lâm và Lâm Tâm Như có một cảnh khá "nóng". Lúc này Lâm Tâm Như nhào đến và "cưỡng hôn" Lâm Thiết Hàm, sau đó còn dụ dỗ ông hãy "lên giường" cùng mình nhưng lại bị ông đẩy ra. Tuy nhiên, sau đó giữa hai người không xảy ra chuyện gì cả. Lâm Tâm Như cũng chỉ băng bó vết thương cho "Hoàng A Mã" mà thôi.

Nhưng cuối cùng 'Tử Vỵ' chỉ được băng bó cho 'Hoàng A Mã' mà thôi - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi bộ phim Đỗ Quốc Phù Thành lên sóng, "cảnh 18+" này cũng đã gây ra sự tranh cãi lớn. Bởi vì dù cho ngoài đời hai diễn viên này chẳng liên quan gì đến nhau nhưng hình tượng "Hoàng A Mã" và "Tử Vy" của hai người đã quá sâu đậm, khán giả không thể chấp nhận được khi thấy hai người họ suýt tí thì "gạo nấu thành cơm" được.

Hot: Châu Kiệt thú nhận cưỡng hôn Lâm Tâm Như thời đóng chung Hoàn Châu Cách Cách Sau gần 23 năm kể từ khi Hoàn Châu Cách Cách lên sóng, "Nhĩ Khang" Châu Kiệt mới thú nhận mình từng cưỡng hôn Lâm Tâm Như.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tam-nhu-tung-cung-hoang-a-ma-suyt-lam-chuyen-nguoi-lon-con-bat-chuoc-nhi-khang-cuong-hon-nguoi-ta-441770.html