Hot: Châu Kiệt thú nhận cưỡng hôn Lâm Tâm Như thời đóng chung Hoàn Châu Cách Cách

Sao quốc tế 15/12/2021 10:29

Sau gần 23 năm kể từ khi Hoàn Châu Cách Cách lên sóng, "Nhĩ Khang" Châu Kiệt mới thú nhận mình từng cưỡng hôn Lâm Tâm Như.

Sau thời gian im hơi lặng tiếng vì lui về ở ẩn và làm nông, cái tên Châu Kiệt thời gian gần đây bỗng "hot" trở lại vì bị một người phụ nữ tự xưng là bạn gái cũ của anh tố nam diễn viên bạc tình và bỏ rơi cô đi theo người khác. Trong khi cư dân mạng đề lắc đầu ngán ngẩm vì nghĩ rằng chàng "Nhĩ Khang" lại chứng nào tật nấy thì nam diễn viên bỗng lên tiếng thú nhận một chuyện "động trời" khác.

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Dù 'ở ẩn' làm nông nhưng Châu Kiệt vẫn bị réo tên vì các ồn ào đời tư không hay - Ảnh: Internet

Cụ thể, mới đây trên Weibo của mình, Châu Kiệt đăng tải một bài viết chính thức đề cập đến vụ việc xảy ra từ tận... 23 năm về trước, khi đó anh đã cưỡng hôn Lâm Tâm Như khi hai người đóng cặp trong Hoàn Châu Cách Cách.

"Có một số người từng nói tôi dùng lưỡi cưỡng hôn người khác. Tôi xin thú nhận". Ngoài ra, cấu trúc "Có một số người nói... tôi xin thú nhận" còn lặp lại một lần nữ trong status này như thể nam diễn viên muốn nói hết những bất bình mà mình đã trải qua.

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Châu Kiệt cũng lên tiếng thừa nhận việc mình đã cưỡng hôn Lâm Tâm Như sau hơn 23 năm xảy ra vụ việc - Ảnh: Weibo

Vậy là sau hơn 23 năm xảy ra vụ việc, cuối cùng Châu Kiệt cũng lên tiếng thừa nhận việc mình đã cưỡng hôn bạn diễn, ân oán kéo dài hơn 20 năm của anh và Lâm Tâm Như cũng kết thúc ở đây. Cũng xoay quanh vụ việc này, vào năm 2017, Châu Kiệt từng lên tiếng gây gắt và phủ nhận việc mình cưỡng hôn Lâm Tâm Như.

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Chi tiết Châu Kiệt 'dùng lưỡi' hôn Lâm Tâm Như trong một phân cảnh của bộ phim Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh: Internet

"Nếu thuở ban đầu tôi thật sự cưỡng hôn người nào đó, tại sao cô ấy không phản ánh với đoàn làm phim? Chẳng lẽ toàn bộ nhân viên cùng đạo diễn đều là họ hàng thân thích của tôi?" - Châu Kiệt cho hay. Sau vụ việc này, Lâm Tâm Như cũng đã phải khóa trang cá nhân một thời gian vì bị netizen tố bịa đặt.

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Lâm Tâm Như từng khóc khi kể về lần bị Châu Kiệt cưỡng hôn - Ảnh: Internet

Thật ra, ngoài Lâm Tâm Như thì vẫn còn nhiều sao nữ khác từng bị Châu Kiệt giở trò sàm sỡ. Gần đây, loạt bằng chứng cho thấy anh từng "động chạm" các bạn diễn nữ khác bị khai quật lại khiến cho lời buộc tội năm ấy của Lâm Tâm Như càng thêm phần chắc chắn.

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