'Nhĩ Khang' Châu Kiệt tự nhận đồng tính để 'tẩy trắng' hậu scandal ruồng bỏ bạn gái

Châu Kiệt mới đây đã chính thức lên tiếng sau khi bị bạn gái cũ tố cáo ruồng bỏ cùng hàng loạt tai tiếng tình cảm khác.

Cách đây không lâu, Châu Kiệt bị một người tự nhận là bạn gái cũ tố cáo là bạc tình, vụ việc hot đến mức được lên “Hot search” (top những chủ đề được bàn luận nhiều nhất) và nhanh chóng trở thành tâm điểm của MXH xứ Trung. Mới đây, Châu Kiệt bị một người tự nhận là bạn gái cũ tố cáo là bạc tình Cụ thể, người bạn gái cũ này của Châu Kiệt tố chàng "Nhĩ Khang" có đời sống tình cảm vô cùng hoang lạc và là người không thường xuyên chối bỏ trách nhiệm. Khi hai người yêu nhau, cô luôn bị ép phải uống thuốc tránh thai, một lần sau khi quan hệ vì lỡ quên uống, cô đã bị Châu Kiệt ép chia tay, sự việc này khiến cô bị ám ảnh đến mức nằm ngủ thôi cũng mơ thấy bị nam diễn viên đuổi ra khỏi nhà.

Có một lần, khi cô gái này hỏi Châu Kiệt về vấn đề nếu cô mang thai con gái thì sao, nam diễn viên đã không ngần ngại mà cho bạn gái 2 lựa chọn: Chia tay hoặc phá thai. Cô còn tiết lộ, dù đã 52 tuổi, Châu Kiệt vẫn có sở thích qua lại với các cô gái trẻ đang trong độ tuổi 20 và thay người tình như thay áo. Ngoài ra, nam diễn viên cũng không phải là "Tỷ phú nông dân" như truyền thông hay đưa tin mà nhiều tài sản của anh đã bị thế chấp cho bạn bè để lấy tiền tiêu sài. Người bạn gái cũ này còn cho biết, Châu Kiệt không phải là 'phú nông' như tuyền thông đưa tin Trong đoạn "phốt" Châu Kiệt, cô gái này dùng những từ ngữ khá khó nghe để trách móc anh: "Vì anh không có chí, lại là kẻ trắng tay nên anh mới luôn cần những em gái 20 tuổi ngưỡng mộ, sùng bái anh có phải không", "Đừng lừa dối, chơi đùa tình cảm của tôi nữa", "Anh cảm thấy thế nào khi làm hại thân thể của cô gái khác", "52 tuổi rồi, còn ra vẻ đạo lý hơn người"....

Sau đó, để lấy lại sự trong sạch cho bản thân mình, Châu Kiệt đã có một nước đi không thể ngờ tới. Theo đó, anh tự nhận bản thân là một người...đồng tính để thoát khỏi scandal lần này. Vì để 'tẩy sạch hàm oan', Châu Kiệt đã tự nhận bản thân là một người đồng tính "Bạn bè đều nói chỉ khi tôi thừa nhận mình là người đồng tính, tôi mới tẩy sạch được tiếng xấu cô gái đó ban cho. Vâng, mọi người cứ nghĩ tôi là người đồng tính đi, có vậy tôi mới được trả lại sự trong sạch." - Châu Kiệt cho hay. Ảnh: Internet

Bị coi là 'kẻ bỏ đi' của Cbiz do sàm sỡ Lâm Tâm Như, 'Nhĩ Khang' Châu Kiệt sống cuộc đời nông dân ở tuổi 50 Nhiều người cho rằng sự nghiệp thất bại cùng đời sống riêng tư bê bối chính là "quả báo" mà anh phải chịu do việc sàm sỡ Lâm Tâm Như và bắt nạt bạn diễn Tô Hữu Bằng trong quá khứ.

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