Bị coi là 'kẻ bỏ đi' của Cbiz do sàm sỡ Lâm Tâm Như, 'Nhĩ Khang' Châu Kiệt sống cuộc đời nông dân ở tuổi 50

Sao quốc tế 02/06/2021 11:01

Nhiều người cho rằng sự nghiệp thất bại cùng đời sống riêng tư bê bối chính là "quả báo" mà anh phải chịu do việc sàm sỡ Lâm Tâm Như và bắt nạt bạn diễn Tô Hữu Bằng trong quá khứ.

Cái tên Châu Kiệt không hề xa lạ với những fan hâm mộ của bộ phim cổ trang "huyền thoại" Hoàn Châu Cách Cách. Nhưng thay vì yêu mến, đa số fan hâm mộ một thời đã quay lưng với chàng diễn viên "tài nhiều hơn tật" này. Ngoài hành động cưỡng hôn bạn diễn Lâm Tâm Như, nam diễn viên còn từng bắt nạt Tô Hữu Bằng bằng những hành động bạo lực và những từ ngữ khó nghe. Có thể nói, scandal của anh còn nhiều hơn số tập của Hoàn Châu Cách Cách.

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Nhĩ Khang và Tử Vy là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất Hoàn Châu Cách Cách - Ảnh: Internet

Bị Lâm Tâm Như tố cưỡng hôn cô trong một cảnh phim

Xuất hiện trên phim, bộ tứ Tử Vy-Tiểu Yến Tử-Nhĩ Khang- Ngũ A Ca luôn như hình với bóng nhưng sau khi phim đóng máy, những người còn lại hạn chế nhắc đến cái tên Châu Kiệt càng ít càng tốt. Trong một chương trình trò chuyện, Lâm Tâm Như từng nói bóng gió việc "Nhĩ Khang" Châu Kiệt cưỡng hôn mình khi chia sẻ: "Có một nam diễn viên từng muốn cạy răng tôi bằng lưỡi anh ta".

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Lâm Tâm Như chia sẻ về cảnh phim 'đáng nhớ' cùng Châu Kiệt - Ảnh: Internet

Sự việc này chính là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của cái tên Châu Kiệt, tên tuổi anh bị thiệt hại nặng nề, bị chửi rủa trên mọi mặt trận.

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Cảnh hôn mà Lâm Tâm Như nhắc đến - Ảnh: Internet

Nhiều năm sau, khi mà không còn nhiều người nhớ đến cái tên Châu Kiệt nữa, anh bất ngờ lên tiếng phủ nhận sự việc trên Weibo cá nhân của mình: “Năm đó, nếu tôi thực sự cưỡng hôn cô ta, tại sao cô ta không phản kháng ngay với đoàn làm phim? Chẳng lẽ tất cả đoàn làm phim, từ nhân viên đến đạo diễn đều là họ hàng thân thích của tôi sao?"

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Châu Kiệt giải bày trên Weibo cá nhân nhưng mọi chuyện đã quá muộn để cứu vớt - Ảnh: Internet

Bởi vì sự hồi đáp quá muộn màng, nhiều người đã có định kiến vững chắc về anh bởi vì ngoài Lâm Tâm Như anh còn gây chuyện với cả Tô Hữu Bằng.

Xô đẩy bạo lực Tô Hữu Bằng trong Hoàn Châu Cách Cách

Năm 2005, thông qua cuốn tự truyện của nam diễn viên Trần Chí Bằng - người thủ vai em trai của Nhĩ Khang trong Hoàn Châu Cách Cách, nhiều người biết được việc Tô Hữu Bằng bị một diễn viên nam bắt nạt trên phim trường. Qua lời diễn tả nam diễn đó là một người thích kiếm chuyện và tạo "thị phi", nhiều người chắc mẩm đó chính là Châu Kiệt.

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Trần Chí Bằng - người thủ vai em trai của Nhĩ Khang đứng đầu tiên bên trái - Ảnh: Internet

Sau đó, vì bộ phim quá nổi tiếng, nhiều người đã xem lại và phát hiện ra ngay trong một phân cảnh của Hoàn Châu Cách Cách, Tô Hữu Bằng bị bạn diễn xô đẩy một cách mạnh bạo.

Ở cảnh phim được nhắc đến, một dàn nhân vật nam đang bước xuống cầu thang thì bất ngờ Tô Hữu Bằng bị nam diễn viên đi phía sau đẩy một cái khá mạnh đến nỗi hụt chân xuống bậc thang phía dưới. Và không ai khác, nam diễn viên đó chính là Châu Kiệt.

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Tô Hữu Bằng bị Châu Kiệt đẩy mạnh từ đằng sau ngay trên cảnh phim - Ảnh: Internet

Sau khi sự việc được phát hiện, danh tiếng của anh càng tụt dốc thê thảm. Nhiều người không biết sau Hoàn Châu Cách Cách, Châu Kiệt còn tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật gì nữa không.

Vắng bóng khỏi làng giải trí và không bạn bè ở tuổi 50

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Châu Kiệt tuổi 50 sống ẩn dật và không còn được nhắc đến thường xuyên trong làng giải trí - Ảnh: Internet

Từng bị đạo diễn phim Hoàn Châu Cách gọi là "kẻ bỏ đi", cuộc sống giờ đây của Châu Kiệt hoàn toàn không liên quan đến showbiz nữa. Rời bỏ phố xá và định cư bằng nghề nông dân, cuộc sống của Châu Kiệt hiện nay khá viên mãn khi anh còn từng công khai có bạn gái.

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Bộ tứ Tân Dòng Sông Ly Biệt với sự tham gia của dàn cast Hoàn Châu Cách Cách nhưng tuyệt nhiên không có Châu Kiệt - Ảnh: Internet

Về phần còn lại của bộ tứ Hoàn Châu Cách Cách, họ chọn cách không nhắc đến cái tên Châu Kiệt và để mọi chuyện rơi vào dĩ vãng. Bộ 3 từng tái hợp với nhau trên một chương trình truyền hình nhưng lại kết hợp cùng nam diễn viên Cổ Cự Cơ dưới danh nghĩa những diễn viên của bộ phim cũng đình đám không kém là Tân Dòng Sông Ly Biệt.

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Từ khóa:   Phim Hoàn Châu Cách Cách Tân Dòng Sông Ly Biệt Lâm Tâm Như

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