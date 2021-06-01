Hơn 2 thập kỷ trôi qua, sự ra đi của diva Đặng Lệ Quân vẫn còn quá khó lý giải. Mới đây, một chuyên gia hô hấp đã tiết lộ lý do thật sự khiến giọng ca nổi tiếng qua đời.
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Quay trở lại thời gian cách đây 25 năm, Đặng Lệ Quân đang nghỉ dưỡng tại Thái Lan cùng bạn trai ngoại quốc tên Paul và vài người bạn. Lúc xảy ra sự việc, Paul là người duy nhất không có mặt tại hiện trường vì thế mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về phía anh.
Không những vì lý do trên, nhiều người còn tin anh có liên quan đến cái chết của nữ danh ca vì anh tỏ thái độ dửng dưng khi người yêu nhập viện. Trước tình hình nguy cấp của bạn gái, Paul vẫn nán lại khách sạn ngủ. 8 giờ tối, Paul được cảnh sát đánh thức, báo tin Đặng Lệ Quân đã qua đời.
Paul còn từ chối không cho khám nghiệm tử thi Đặng Lệ Quân. Anh tận tay viết trên giấy chứng tử rằng: "Không được động chạm, giải phẫu cơ thể của cô ấy. Tối nay hãy đưa thi thể cô ấy cất vào phòng lạnh". Ngoài ra, qua khám nghiệm, người ta phát hiện một vết bầm tím giống hình bàn tay trên mặt Đặng Lệ Quân.
Cũng chính vì lý do trên, nguyên nhân cái chết của Đặng Lệ Quân được giữ kín đến tận bây giờ. Bởi vậy, suốt 25 qua, người ta vẫn tin rằng cái chết của cô có liên quan đến người bạn trai kém tuổi.
Mới đây, theo trang QQ, một chuyên gia hô hấp nổi tiếng tại Trung Quốc tên là Trung Nam Sơn đã tiết lộ nguyên nhân cái chết của nữ diva. Ông cho biết quen người điều trị cho Đặng Lệ Quân thời điểm đó.
Khi ca sĩ nổi tiếng ở Thái Lan, bà đã bị cảm và được bác sĩ kê cho một loại thuốc xịt họng để thở dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo không được lạm dụng thuốc vì tác dụng phụ của loại thuốc này có thể gây rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng tới tính mạng.
Đặng Lệ Quân đã dùng loại thuốc này nhiều lần ngay cả khi lên cơn hen. Vậy nên, dù đã được đưa vào phòng cấp cứu, bà đã hôn mê sâu nên không thể cứu chữa được. Song, vết bầm tím như bàn tay trên mặt Đặng Lệ Quân vẫn chưa được lý giải.
Bởi vì độ nổi tiếng cùng những đóng góp của mình cho nghệ thuật Trung Quốc, đám tang của bà được tổ chức theo nghi thức cấp nhà nước với sự tham dự của hàng triệu người hâm mộ, giới truyền thông và các chính khách cấp cao trong cả nước. 25 năm sau ngày ngôi sao nổi tiếng ra đi, danh xưng "Đệ nhất danh ca châu Á" của Đặng Lệ Quân vẫn chưa có ai thay thế.