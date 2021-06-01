Hé lộ nguyên nhân cái chết của 'đệ nhất danh ca' Đặng Lệ Quân sau 25 năm dài đằng đẳng

Sao quốc tế 01/06/2021 07:12

Hơn 2 thập kỷ trôi qua, sự ra đi của diva Đặng Lệ Quân vẫn còn quá khó lý giải. Mới đây, một chuyên gia hô hấp đã tiết lộ lý do thật sự khiến giọng ca nổi tiếng qua đời.

Quay trở lại thời gian cách đây 25 năm, Đặng Lệ Quân đang nghỉ dưỡng tại Thái Lan cùng bạn trai ngoại quốc tên Paul và vài người bạn. Lúc xảy ra sự việc, Paul là người duy nhất không có mặt tại hiện trường vì thế mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về phía anh.

dang le quan 1
Đặng Lệ Quân là diva lừng danh một thời của Trung Quốc - Ảnh: Internet

Không những vì lý do trên, nhiều người còn tin anh có liên quan đến cái chết của nữ danh ca vì anh tỏ thái độ dửng dưng khi người yêu nhập viện. Trước tình hình nguy cấp của bạn gái, Paul vẫn nán lại khách sạn ngủ. 8 giờ tối, Paul được cảnh sát đánh thức, báo tin Đặng Lệ Quân đã qua đời.

dang le quan 2
Tình trẻ Paul là người duy nhất vắng mặt lúc Đặng Lệ Quân ngất xỉu - Ảnh: Internet

Paul còn từ chối không cho khám nghiệm tử thi Đặng Lệ Quân. Anh tận tay viết trên giấy chứng tử rằng: "Không được động chạm, giải phẫu cơ thể của cô ấy. Tối nay hãy đưa thi thể cô ấy cất vào phòng lạnh". Ngoài ra, qua khám nghiệm, người ta phát hiện một vết bầm tím giống hình bàn tay trên mặt Đặng Lệ Quân.

Cũng chính vì lý do trên, nguyên nhân cái chết của Đặng Lệ Quân được giữ kín đến tận bây giờ. Bởi vậy, suốt 25 qua, người ta vẫn tin rằng cái chết của cô có liên quan đến người bạn trai kém tuổi.

dang le quan 3
Vết bầm giống dấu tay trên mặt của nữ danh ca làm dấy lên nghi vấn cô đã bị tát - Ảnh: Internet

Mới đây, theo trang QQ, một chuyên gia hô hấp nổi tiếng tại Trung Quốc tên là Trung Nam Sơn đã tiết lộ nguyên nhân cái chết của nữ diva. Ông cho biết quen người điều trị cho Đặng Lệ Quân thời điểm đó.

Khi ca sĩ nổi tiếng ở Thái Lan, bà đã bị cảm và được bác sĩ kê cho một loại thuốc xịt họng để thở dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo không được lạm dụng thuốc vì tác dụng phụ của loại thuốc này có thể gây rối loạn nhịp tim, ảnh hưởng tới tính mạng.

dang le quan 4
Chuyên gia hô hấp Trung Nam Sơn - Ảnh: Internet

Đặng Lệ Quân đã dùng loại thuốc này nhiều lần ngay cả khi lên cơn hen. Vậy nên, dù đã được đưa vào phòng cấp cứu, bà đã hôn mê sâu nên không thể cứu chữa được. Song, vết bầm tím như bàn tay trên mặt Đặng Lệ Quân vẫn chưa được lý giải.

dang le quan 5
Đám tang của Đặng Lệ Quân được tổ chức theo nghi thức cấp quốc gia - Ảnh: Internet
dang le quan 6
Ngôi mộ của danh ca có tượng của Đặng Lệ Quân cùng một cây đàn piano điện tử đặt phía dưới để người hâm mộ có thể tưởng nhớ ngôi sao quá cố - Ảnh: Internet

Bởi vì độ nổi tiếng cùng những đóng góp của mình cho nghệ thuật Trung Quốc, đám tang của bà được tổ chức theo nghi thức cấp nhà nước với sự tham dự của hàng triệu người hâm mộ, giới truyền thông và các chính khách cấp cao trong cả nước. 25 năm sau ngày ngôi sao nổi tiếng ra đi, danh xưng "Đệ nhất danh ca châu Á" của Đặng Lệ Quân vẫn chưa có ai thay thế.

Trần Quán Hy chứng nào tật nấy, gạ gẫm gái trẻ trong khi vợ siêu mẫu đang mang bầu?

Trần Quán Hy chứng nào tật nấy, gạ gẫm gái trẻ trong khi vợ siêu mẫu đang mang bầu?

Nhiều người tỏ ra thất vọng khi tưởng rằng cuối cùng chàng ca sĩ trăng hoa cũng chọn cuộc sống yên bình bên vợ đẹp và con thơ.

Xem thêm
Từ khóa:   Đặng Lệ Quân chết Ánh trăng nói hộ lòng tôi Đệ nhất danh ca

TIN LIÊN QUAN

Trần Quán Hy chứng nào tật nấy, gạ gẫm gái trẻ trong khi vợ siêu mẫu đang mang bầu?

Trần Quán Hy chứng nào tật nấy, gạ gẫm gái trẻ trong khi vợ siêu mẫu đang mang bầu?

Nhan sắc của 'Chương Tử Di phiên bản nhí' sau 16 năm là lý do khiến người hâm mộ quay lưng?

Nhan sắc của 'Chương Tử Di phiên bản nhí' sau 16 năm là lý do khiến người hâm mộ quay lưng?

Từng hứa bên nhau mãi mãi, những cặp đôi 'phim giả tình thật' này sẽ cho bạn biết 'mãi mãi chỉ là vài năm'

Từng hứa bên nhau mãi mãi, những cặp đôi 'phim giả tình thật' này sẽ cho bạn biết 'mãi mãi chỉ là vài năm'

'Con giun xéo lắm cũng quằn' - Triệu Lệ Dĩnh quyết tâm dành lại quyền nuôi con từ Phùng Thiệu Phong vì mẹ chồng quá quắt

'Con giun xéo lắm cũng quằn' - Triệu Lệ Dĩnh quyết tâm dành lại quyền nuôi con từ Phùng Thiệu Phong vì mẹ chồng quá quắt

34 năm sau Tây Du Ký, Hồng Hài Nhi 'gây sốc' với diện mạo thay đổi, trở thành CEO của chuỗi tập đoàn triệu đô

34 năm sau Tây Du Ký, Hồng Hài Nhi 'gây sốc' với diện mạo thay đổi, trở thành CEO của chuỗi tập đoàn triệu đô

Mỹ nhân Hoa ngữ hậu ly hôn: Người bị gọi là ‘nấm độc’, nhẫn tâm, kẻ bị tố keo kiệt, vô trách nhiệm

Mỹ nhân Hoa ngữ hậu ly hôn: Người bị gọi là ‘nấm độc’, nhẫn tâm, kẻ bị tố keo kiệt, vô trách nhiệm

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 3 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ