Trần Quán Hy chứng nào tật nấy, gạ gẫm gái trẻ trong khi vợ siêu mẫu đang mang bầu?

Sao quốc tế 31/05/2021 11:05

Nhiều người tỏ ra thất vọng khi tưởng rằng cuối cùng chàng ca sĩ trăng hoa cũng chọn cuộc sống yên bình bên vợ đẹp và con thơ.

Trang Sina đưa tin vào sáng hôm nay, "bad boy" nức tiếng một thời của C-biz Trần Quán Hy bị tố gạ tình gái trẻ cách đây 5 năm.

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Bài đăng tố Trần Quán Hy ngoại tình - Ảnh: Internet

Theo thông tin có được, 1 netizen đã kể chi tiết và tường tận quãng thời gian cô và Trần Quán Hy liên lạc với nhau. Trong đó, có đầy đủ nội dung chat, hình ảnh và cả thời gian các cuộc trò chuyện. Điều đáng nói ở đây là thời điểm 2 người này nói chuyện chính là lúc siêu mẫu Victoria's Secret Tần Thư Bồi - vợ của nam tài tử đang mang thai đứa con của anh.

Cô gái này cho biết, Trần Quán Hy nhiều lần đề nghị gặp mặt nhưng cô không đồng ý. Thậm chí nam tài tử từng gạ gẫm lộ liễu bằng cách hỏi cô gái này có muốn đến khách sạn cùng anh không. Nhiều người mừng thay cho cô nàng vì nếu như cô quyết định sai lầm thì các hình ảnh nhạy cảm của cô có thể đã bị phát tán trên MXH.

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Loạt tin nhắn của nam tài tử với cô gái trẻ - Ảnh: Internet

Nhân vật được cho là Trần Quán Hy trong câu chuyện trên còn hứa hẹn với cô gái này nhiều thứ như dẫn cô đi chơi, xem phim, đi Disneyland,... Khi cô gái này nghi ngờ mình gặp phải Trần Quán Hy phiên bản "pha ke", nam tài tử không ngần ngại chia sẻ video cận cảnh gương mặt trung niên của mình. Các cư dân mạng hoang mang tột độ khi gương mặt trong clip chính là của Trần Quán Hy.

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Gia đình nhỏ của Trần Quán Hy - Ảnh: Internet

Vào thời điểm đó, Trần Quán Hy từng dự một sự kiện tại Thượng Hải. Sau khi sự kiện kết thúc, nam tài tử hẹn gặp cô gái vào lúc 4 -5 giờ sáng tuy nhiên cô viện cớ mệt nên không thể tới. 1 tháng sau đó, cô nàng vẫn tiếp tục nhận được nhiều tin nhắn của Trần Quán Hy.

Hiện tại, Tần thư Bồi và Trần Quán Hy chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về sự việc trên. Tuy nhiên, vì quá khứ khong mấy tốt đẹp, nhiều người tin rằng tin đồn trên là sự thật.

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Từ khóa:   Tần Thư Bồi và Trần Quán Hy diễn viên Trần Quán Hy Trần Quán Hy ngoại tình

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