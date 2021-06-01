Tai nạn thảm khốc đã cướp đi tính mạng của 7 người, trong đó có vợ chồng nam diễn viên thủ vai Tarzan - Joe Lara.

Ngày 29/5 vừa qua, một tin tức gây chấn động cả thế giới. Khi đi qua hồ Tennessee, gần thị trấn Smyrna, chiếc máy bay chở 7 người đã bất ngờ lao xuống, gây ra cái chết thương tâm cho tất cả mọi người có mặt trên chuyến bay. Theo trang Flight Aware, chiếc máy bay chở đôi vợ chồng Joe Lara là chiếc phản lực Cessna được cố định 2 động cơ và 8 chỗ ngồi.

Vợ chồng Joe và Gwen Lara - Ảnh: Internet Suốt từ khi tin tức nổ ra, cuộc tìm kiếm các thi thể nạn nhân đã được tiến hành xuyên ngày đêm. Sau 3 ngày cố gắng tìm kiếm, nhân viên cứu hộ đã tìm được tất cả thi thể của 7 nạn nhân trong đống đổ nát. Một quan chức tham gia vào công tác cứu nạn và tìm kiếm các manh mối liên quan đến chiếc máy bay xấu số cho biết: "Chúng tôi không còn cố gắng tìm kiếm các nạn nhân còn sống sót vào thời điểm hiện tại nữa. Chúng tôi đang cố gắng trục vớt nhiều nhất có thể từ địa điểm xảy ra tai nạn".

Hiện trường nơi máy bay rơi - Ảnh: Internet Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ cho biết, quá trình điều tra về tai nạn rơi máy bay này có thể kéo dài đến tận 2 năm. Lý giải cho việc trên, cả Joe và 6 người khác trên chuyến bay đều không đủ khả năng để lái máy bay phản lực nên việc xác nhận ai là người cầm lái là một điều vô cùng khó khăn. Hàng chục chiếc xe cứu hộ chở hàng trăm nhân viên đã được điều động tới hiện trường để tìm kiếm và điều tra về vụ tai nạn - Ảnh: Internet Đội trưởng nhóm Cứu hỏa Hạt Rutherford tiết lộ trong cuộc điều tra, các mảnh vỡ của máy bay văng xa và xuất hiện ở nhiều điểm khác nhau. Mảnh vụn xa nhất hiện tại được tìm thấy cách 800 mét từ nơi máy báy rơi. Theo truyền thông Mỹ, ngoài vợ chồng Joe Lara, ngồi chung máy bay còn có con rể hai người và 4 người khác làm việc trong nhà thờ của bà Gwen Lara - vợ Joe. Joe Lara từng nổi tiếng nhờ vai diễn Tarzan năm 1989 - Ảnh: Internet Nam tài tử 58 tuổi Lara lần đầu tiên xuất hiện với vai diễn Tarzan năm 1989 trong bộ phim Tarzan in Manhattan. Ông giải nghệ năm 2002 để theo đuổi con đường âm nhạc. Vợ ông, bà Gwen Shamblin Lara, thành lập một nhà thờ vào năm 1999. Cả hai kết hôn năm 2018.

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