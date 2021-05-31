Tom Cruise và con số 3 xui xẻo: 3 lần kết hôn đều ly dị khi vợ 33 tuổi

Có một thứ khiến người ta chú ý đến những cuộc hôn nhân của Tom là độ tuổi của vợ anh khi cả 2 ly hôn. Dù gặp gỡ và kết hôn với Tom ở giai đoạn nào trong cuộc đời, thì đến năm các cô vợ của anh bước sang tuổi 33, họ đều chọn cách kết thúc cuộc hôn nhân này. Nhiều người cho rằng nam diễn viên nổi tiếng này đã mắc phải một "lời nguyền" với con số 3 khi mà trải qua 3 đời vợ thì họ đều chia tay anh khi vừa 33 tuổi.

Có một sự nghiệp được xếp vào hàng huyền thoại trong kinh đô điện ảnh thế giới nhưng Tom Cruise lại không thể dùng nó vào chuyện tình cảm được. Trải qua nhiều mối tình, kết hôn rồi lại ly hôn, hiện tại nam tài tử vẫn đơn hình lẻ bóng.

Lần đầu kết hôn của Tom Cruise là vào lúc anh 25 tuổi, vợ anh là nữ diễn viên Mimi Rogers hơn anh tận 6 tuổi. Tuy nhiên cả 2 chỉ bên nhau 2 năm và quyết định "đường ai nấy đi" khi MiMi chỉ vừa 33 tuổi. Lúc này Tom mới chỉ 27 tuổi, cuộc tình đóng vai trò tạo nên một Tom Cruise như hiện tại.

Người vợ thứ hai - Nicole Kidman

Chưa đầy 1 năm sau khi chia tay với vợ đầu, anh nhanh chóng kết hôn cùng người vợ thứ 2 được mệnh danh là "thiên nga nước úc" Nicole Kidman. Cả hai bên nhau suốt hơn 1 thập kỷ, nhận nuôi 2 đứa con nhưng lại ly dị vào năm 2001 lúc Nicole đang mang thai đứa con đầu lòng của cả hai.

Nicole bên cạnh Tom hơn 1 thập kỷ - Ảnh: Internet

Cú sốc hôn nhân khiến Nicole sẩy thai. Đáng buồn hơn, cô mất niềm tin về tình yêu và cuộc sống trong một thời gian dài. "Anh ấy để lại tờ đơn ly hôn và lạnh lùng rời khỏi nhà mà không một lời giải thích. Tôi đã cầu xin anh ấy ở lại nhưng không được", Nicole kể. Đáng chú ý, thời điểm Tom Cruise bỏ rơi Nicole, cô tròn 33 tuổi.

Người vợ thứ 3 - Katie Holmes

Sau khi chia tay Nicole, nam diễn viên đào hoa qua lại với vài bóng hồng nóng bỏng tuy nhiên cũng chỉ kết thúc sau một thời gian ngắn.

Con gái của cả 2 là bé Suri nhận được sự lạnh nhạt của cha sau khi Katie đệ đơn ly hôn với Tom - Ảnh: Internet

Năm 2006, Tom Cruise tái giá cùng với nữ diễn viên Katie Holmes, cả 2 có với nhau 1 cô con gái là Suri. Tưởng chừng như đây là bến đổ của cuộc đời nam diễn viên nhưng vào năm 2012 anh bất ngờ ly hôn. Lần này, người nộp đơn lên tòa là Katie Holmes, cô giành được quyền nuôi con và quyết định cùng con gái lựa chọn cuộc sống bình lặng ở tuổi 33.

Kết thúc 3 cuộc hôn nhân khi 3 người vợ đều ở độ tuổi 33, nhiều người nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Scientogoly - một tổ chức tín ngưỡng mà anh được người vợ đầu là Mimi giới thiệu.

Tom Cruise diễn thuyết tại một sự kiện ở nhà thờ của giáo phái - Ảnh: Internet

Cho đến giờ, những tin đồn xoay quanh chuyện Tom Cruise cuồng đạo vẫn còn đặt ra nhiều nghi vấn. Ngoài ra, chuyện tình cảm vẫn chông chênh khiến nam tài tử sống cuộc sống cô đơn ở tuổi 59.