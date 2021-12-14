Cuộc sống của Lâm Tâm Như ở tuổi 45: Viên mãn bên Hoắc Kiến Hoa, làm 'bà trùm' sản xuất phim

Lâm Tâm Như nổi lên với vai Hạ Tử Vi trong Hoàn Châu Cách Cách và cũng chính nhờ tác phẩm này, Lâm Tâm Như cùng các bạn diễn của mình như Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng... đã một bước thành sao hạng A.

Sau Hoàn Châu Cách Cách, tên tuổi của nữ diễn viên nổi lên như cồn. Cô liên tục góp mặt trong các bộ phim đình đám như Tân Dòng Sông Ly Biệt, Lộc Đỉnh Ký, Mỹ Nhân Tâm Kế, Khuynh Thế Hoàng Phi... Nàng Hạ Tử Vi cũng mở rộng phạm vi hoạt động tại quê nhà Đài Loan và mảnh đất màu mỡ Hồng Kông. Từ đó, nữ minh tinh ngày càng thành công và trở thành một tên tuổi quyền lực trong giới giải trí Hoa Ngữ.

Nhận ra dòng phim nữ chủ đang lên, lại muốn thử thách bản thân, Lâm Tâm Như quyết định thử sức với vai trò sản xuất phim và cho ra mắt Khuynh Thế Hoàng Phi. Thành công của bộ phim đã giúp Lâm Tâm Như tìm ra hướng đi mới cho mình thay vì an phận làm diễn viên như các nữ đồng nghiệp khác.

Tuy nhiên, phải đến khi Lâm Tâm Như rời khỏi thị trường đại lục, tập trung phát triển ở quê nhà thì sự nghiệp sản xuất phim của cô mới thực sự tỏa sáng. Từ tác phẩm 16 Mùa Hè cho đến Những Rắc Rối Khi Khởi Nghiệp hay gần đây nhất là Hoa Đăng Sơ Thượng của Lâm Tâm Như đều nhận được đánh giá cao về chất lượng và thu về loạt thành tích khủng.

Thậm chí, nhiều người còn gọi Lâm Tâm Như là một trong những nhà sản xuất thành công nhất của Đài Loan hiện nay. Điều này đồng nghĩa với việc danh tiếng lẫn uy tín trong nghề của Lâm Tâm Như cũng thay đổi, thành cái tên được các đài truyền hình lẫn diễn viên săn đón.

Nhiều trang truyền thông của Đài Loan còn khẳng định, có rất nhiều diễn viên mong muốn được làm quen với Lâm Tâm Như. Hiện tại, những ai dự định đến phim trường thăm nàng Tử Vi đều phải đăng ký, xếp hàng chờ đến lượt vì có quá nhiều người chung suy nghĩ, tạo dựng quan hệ với cô nhằm kiếm vai diễn. Điều này chứng minh địa vị của cô trong giới rất cao.

Là một ngôi sao lớn trong làng giải trí Hoa Ngữ nhưng cuộc sống tình cảm của Lâm Tâm Như cũng gặp không ít trắc trở. Năm 1995 khi mới bước chân vào nghề, cô từng hẹn hò bí mật với Lâm Chí Dĩnh sau khi cả hai hợp tác cùng nhau trong bộ phim Trường Học Bá Vương. Sau đó, cả hai lại chia tay do công việc bận rộn.

Một thời gian sau, Lâm Tâm Như hẹn hò với nam đạo diễn Đường Quý Lễ trong 8 năm và tưởng chừng sẽ tiến đến hôn nhân. Nhưng cuối cùng cuộc tình đã đi đến hồi kết vì kẻ thứ 3 và người đó lại là bạn thân của Lâm Tâm Như.

Mãi đến năm 2016, Lâm Tâm Như mới lần nữa công khai mối quan hệ yêu đương với "bạn thân 10 năm" Hoắc Kiến Hoa. Cả hai quyết định tiến đến hôn nhân sau đó không lâu. Trong suốt khoảng thời gian ấy, trên các mặt báo đều thấy thông tin về vợ chồng Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như, cũng có không ít đàm tiếu dành cho họ. Dẫu vậy, cả hai vẫn nắm chặt tay nhau và hạnh phúc cho đến thời điểm hiện tại.

Ở độ tuổi 45, Lâm Tâm Như sở hữu tất cả mọi thứ từ sự nghiệp cho đến hạnh phúc gia đình. Dù dính không ít nghi án tan vỡ nhưng vợ chồng cô vẫn luôn yêu thương và ngầm khẳng định sự bền chặt trong tình cảm.