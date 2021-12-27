Lâm Tâm Như gửi lời chúc sinh nhật Hoắc Kiến Hoa cực tình cảm, đập tan tin đồn ly hôn

Dù cho đối diện với hàng loạt thông tin tiêu cực về cuộc hôn nhân của mình thì đôi vợ chồng Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa vẫn vui vẻ và vô cùng hạnh phúc bên nhau.

Đã 5 năm kể từ khi kết hôn, những thông tin không mấy vui vẻ về cuộc hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn luôn được lan truyền trên MXH. Theo đó, có người cho rằng Lâm Tâm Như đã "đánh úp" Hoắc Kiến Hoa vì bụng bầu và ép anh phải cưới, hai người bằng mặt mà không bằng lòng,... và cả hai cũng chưa từng lên tiếng rõ ràng về các tin đồn này nên càng khiến họ phải chịu sức ép khá lớn từ phía dư luận.

Dù gặp nhiều sóng gió, cuộc hôn nhân của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như vẫn trải qua 5 năm êm đềm và hạnh phúc - Ảnh: Internet

Vào ngày 26/12 vừa qua cũng là sinh nhật của Hoắc Kiến Hoa, bà xã Lâm Tâm Như có đăng tải loạt bài đăng lên Instagram và Weibo của mình để chúc mừng sinh nhật lần thứ 42 của anh.

Theo đó, nữ diễn viên đã khoe ảnh chiếc bánh kem được tạo hình như đôi găng tay đấm bốc kèm với lời nhắn cực mùi mẫn: "Chúc anh xã ngày nào cũng vui vẻ và hạnh phúc để tận hưởng từng phút giây cuộc sống. Mong anh luôn có thật nhiều sức khỏe để chứng kiến sự trưởng thành của con gái cưng”.

Bài đăng chúc mừng sinh nhật ông xã của Lâm Tâm Như - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, Lâm Tâm Như còn gắn kèm thêm các hashtag vào ảnh với nội dung: "Mong anh luyện tập thật tốt để thi đấu.", "Không biết sinh nhật năm sau của anh sẽ làm bánh hình gì đây?". Vì vậy, có thể thấy, tình cảm của cặp đôi vẫn vô cùng mặn nồng, mới xong sinh nhật năm nay, nữ diễn viên đã nôn nóng để làm bánh dành cho sinh nhật năm sau của chồng.

Lâm Tâm Như từng cùng 'Hoàng A Mã' suýt làm 'chuyện người lớn', còn bắt chước 'Nhĩ Khang' cưỡng hôn người ta Nhiều người cho rằng cảnh hôn với "Hoàng A Mã" Trương Thiết Lâm mới chính là cảnh hôn mà Lâm Tâm Như muốn quên đi nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tam-nhu-gui-loi-chuc-sinh-nhat-hoac-kien-hoa-cuc-tinh-cam-dap-tan-tin-don-ly-hon-443263.html