Chuyện đời thật như phim của Lục Nghị: Bỏ cô gái mình dự định kết hôn chỉ vì một câu nói của cha mẹ

Sao quốc tế 06/01/2022 08:10

Lục Nghị xứng đáng là người con nghe lời cha mẹ không ai sánh bằng khi bằng lòng chia tay người xác định cưới làm vợ chỉ vì một lý do cực kỳ đơn giản.

Lục Nghị là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Anh sở hữu vẻ ngoài sáng và được đào tạo bài bản về diễn xuất, từng nhận được nhiều lời khen khi hóa thân vào vai diễn Gia Cát Lượng. Ít ai biết rằng ngoài là một nam diễn viên chuyên tâm với nghiệp diễn, chăm chỉ với mỗi một vai diễn thì Lục Nghị còn là một chàng trai rất vâng lời cha mẹ, thậm chí bằng lòng từ bỏ người mình yêu vì một lời nói của cha mẹ.

Chuyện đời thật như phim của Lục Nghị: Bỏ cô gái mình dự định kết hôn chỉ vì một câu nói của cha mẹ - Ảnh 1

Lục Nghị hiện tại là chồng của Bào Lôi với tổ ấm được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Trước khi kết hôn cùng người vợ hiện tại là Bào Lôi, Lục Nghị từng có một đoạn tình duyên sâu đậm với Điền Hải Dung. Cả ba người gồm Bào Lôi, Lục Nghị và Điền Hải Dung đều là bạn học cùng lớp. Khi đó, Điền Hải Dung rất thích Lục Nghị, tuy nhiên anh lại có bạn gái rồi nên chỉ có thể chôn giấu tình cảm trong lòng. Sau đó, Lục Nghị nói cho Điền Hải Dung biết rằng anh đã chia tay đồng thời chủ động bày tỏ tình cảm với cô khiến Điền Hải Dung vô cùng kinh ngạc. Vốn dĩ trong lòng cô có Lục Nghị nên khi người trong lòng bày tỏ cô đặc biệt vui mừng liền đồng ý.

Cả hai bình thường ở bên nhau luôn nghiên cứu về diễn xuất, sở thích cũng có nhiều điểm tương đồng, tình cảm vì vậy mà phát triển nhanh chóng đến bàn chuyện kết hôn, gặp phụ huynh. Vì vậy mà Điền Hải Dung đã đến nhà Lục Nghị ra mắt cha mẹ anh, cô còn mua quà tặng cho cha mẹ anh thể hiện bản thân là một cô gái tinh tế, hài phóng. Cha mẹ Lục Nghị căn bản rất vừa ý cô.

Chuyện đời thật như phim của Lục Nghị: Bỏ cô gái mình dự định kết hôn chỉ vì một câu nói của cha mẹ - Ảnh 2

Sau khi kết hôn cùng Lục Nghị, Bào Lôi hoàn toàn rút lui khỏi giới giải trí, chuyên tâm chăm sóc gia đình nhỏ để anh có thể tập trung cho sự nghiệp.

Thế nhưng khi cha của Lục Nghị hỏi về tuổi tác của Điền Hải Dung cùng công việc mà cô đang làm thì lại cảm thấy cô không hợp với con trai của mình. Ông không ngờ Điền Hải Dung lại lớn tuổi hơn con trai của mình, gia đình cô lại sống ở nước ngoài. Cha mẹ của Lục Nghị lại khá truyền thống, việc nhà gái lớn tuổi hơn nhà trai khiến cha mẹ anh dù thế nào cũng không làm sao tiếp nhận được.

Chính vì vậy mà sau khi Điền Hải Dung ra khỏi cửa, cha mẹ Lục Nghị liền khuyên con trai chia tay với cô. Lục Nghị đối với cha mẹ không hề có ý định kháng cự mà chấp nhận nghe theo lời cha mẹ cùng Điền Hải Dung đường ai nấy đi. Trong khi đó Điền Hải Dung vẫn ở trong niềm vui sướng chuẩn bị gả cho Lục Nghị thì nghe được tin dữ rằng bạn trai muốn chia tay với mình khiến cô khó mà chấp nhận. Một khoảng thời gian dài sau đó Điền Hải Dung vẫn sống trong u uất, thậm chí từng muốn tự sát nhưng tất cả đều đã không cách nào có thể cứu vãn được nữa.

Chuyện đời thật như phim của Lục Nghị: Bỏ cô gái mình dự định kết hôn chỉ vì một câu nói của cha mẹ - Ảnh 3

Bước qua nỗi đau bị chia tay bất ngờ, Điền Hải Dung vươn lên trở thành một nữ cường nhân với sự nghiệp thành đạt và gả vào hào môn.

Cuối cùng, Lục Nghị tái hợp cùng Bào Lôi, mối quan hệ tình cảm rắc rối của ba người từng gây ra rất nhiều tranh luận trên báo chí, tốn rất nhiều giấy mực của truyền thông thời điểm Lục Nghị vẫn còn nổi tiếng. Sau đó, Điền Hải Dung cuối cùng cũng nghĩ thông suốt nói rằng bản thân sẽ không vì những chuyện đã qua mà quấn chặt lấy bản thân. Vượt qua đau khổ, Điền Hải Dung trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, sống vì bản thân mình cho bản thân có cuộc sống thoải mái hơn đạt được thành tựu cả ở sự nghiệp lẫn tình yêu, làm một người phụ nữ thành đạt.

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