Giới giải trí Hoa Ngữ là một thế giới rất kỳ lạ, các nghệ sĩ trong giới đều lên xuống thăng trầm bất định. Có người thì thuận buồm xuôi gió nhưng có người lúc thì đột ngột tỏa sáng, lúc lại nhanh chóng lụi tàn. Nữ nghệ sĩ được nhắc đến ngày hôm nay, trước kia cô cũng từng rất nổi tiếng. Cô tên là Điền Hải Dung .

Điền Hải Dung sinh năm 1975 tại thành phố An Khánh, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Cô tham gia làng giải trí rất sớm từ năm 21 tuổi. Khi mới là học viên khoa Diễn xuất Học viện Hý kịch Thượng Hải năm thứ nhất, Điền Hải Dung đã được nữ đạo diễn Lý Thiếu Hồng chọn thủ vai Tứ Phụng trong phim "Lôi Vũ". Sau đó, cô được đạo diễn Tạ Tấn phát hiện và lựa chọn vào vai Đổng Trúc Quân (thời niên thiếu) trong phim "Thế kỷ nhân sinh: Đổng Trúc Quân truyền kỳ". Ngoài ra, cô còn tham gia vào nhiều bộ phim khác như: "Tình mê bến Thượng Hải", "Bạch ngân xinh đẹp", "Chuột bạc"...

Năm 2000, cô tham gia bộ phim "Beautiful Silver Na" và giành được giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" của Điện ảnh Trung Quốc lần thứ 42. Năm 2004, cô giành được giải thưởng Con nai vàng cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" trong Liên hoan phim Quốc tế Trường Xuân với phim "Cô gái lãng mạn". Năm 2006, cô đóng vai chính trong "Women Don't Cry". Nhờ vai diễn này mà Điền Hải Dung trở nên nổi tiếng, tên tuổi cô được mọi người biết đến nhiều hơn.

Nhắc tới cái tên Điền Hải Dung, có lẽ nhiều người sẽ thấy khá lạ lẫm. Thực tế, cách đây rất lâu, Điền Hải Dung đã từng đóng nhiều vai diễn kinh điển, nhờ vào diễn xuất tốt và nhan sắc hơn người của mình cũng là nghệ sĩ nổi tiếng khá sớm. Sau khi nổi tiếng, sự nghiệp diễn xuất của cô cũng đạt tới một trình độ nhất định. Sau đó, chuyện tình cảm của cô cũng vì gặp được Lục Nghị nên đã coi như đã đơm hoa kết trái.

Lục Nghị từng có thời gian yêu đương với Điền Hải Dung trong thời gian cả hai học cùng trường.

Khi ấy, Điền Hải Dung và Lục Nghị đã sống chung với nhau từ lâu, cả hai chung sống với nhau trong một thời gian rất dài. Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ tiến vào lễ đường làm đám cưới một cách thuận lời thì chẳng ngờ rằng một ngày, tin tức họ chia tay tràn ngập khắp các trang mạng. Tuy không biết nguyên nhân cụ thể ra sao, chuyện tình của họ luôn để lại sự nuối tiếc trong lòng khán giả. Bởi lẽ thời gian cả hai bên nhau cũng rất dài, cũng có thể xem là một câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm nhưng lại có một cái kết buồn.

Sau khi chia tay, có lẽ là để chữa lành vết thương lòng, hoặc cũng có lẽ là để rời xa giới showbiz đầy thị phi, cô đã nhanh chóng kết hôn với một người đàn ông ngoài ngành. Hơn nữa, cũng dần ít xuất hiện trong làng giải trí. Thế nhưng cuộc hôn nhân này của Điền Hải Dung cũng không kéo dài được bao lâu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã ly hôn.

Sau khi ly hôn, Điền Hải Dung dành nhiều thời gian và tâm trí vào công việc hơn chứ không còn phó thác đời mình vào chuyện tình cảm nữa. Bởi cô vẫn có thực lực, hơn nữa cũng vẫn vô cùng xinh đẹp, không hề thua kém ai. Hiện nay cô đã 45 tuổi vẫn cực kỳ quyến rũ, thế nên sau khi trở lại giới giải trí Điền Hải Dung vẫn nhận được sự chú ý từ đông đảo khán giả. Sự nghiệp của cô đang ngày càng phát triển hơn, mong rằng cô sẽ đem đến cho khán giả thật nhiều tác phẩm hay hơn nữa trong tương lai.