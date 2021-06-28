Hoa ngữ có 'tình tin đồn" mang tên Mã Thiên Vũ dành cho Đặng Sa: Âm thầm giúp đỡ, âm thầm bên em nhưng cái kết buồn

Nhiều năm trở lại đây, rất nhiều nghệ sĩ nữ đều lựa chọn lấy chồng ngoài ngành, đa số đều lấy chồng giàu có, không những không có quá nhiều việc mà còn có được điều kiện vật chất tốt hơn. Ví dụ như Trương Gia Nghê đã lấy một người chồng giàu có, hay Đặng Sa tuy không phải quá nổi nhưng cô cũng đã lấy một người chồng giàu có ngoài ngành giải trí .

Chồng của Đặng Sa về ngoại hình không phải là một người đẹp trai. Anh giống với rất nhiều người đàn ông trung niên khác, có chiếc đầu hói và chiếc bụng phệ, trông có vẻ rất bận rộn với công việc, thường xuyên phải nhậu nhẹt. Tuy nhiên, ông cũng vẫn rất chiều chuộng Đặng Sa, gia đình họ đã từng bị chụp khi đang đi du lịch, khung cảnh rất ấm áp.

Hiện tại, Đặng Sa đang hạnh phúc bên chồng đại gia và cậu con trai xinh xắn, đáng yêu.

Nhắc tới Đặng Sa, có lẽ không thể không nhắc tới một mối tình của cô, tuy cả hai không có tiến triển gì mấy mà chỉ duy trì quan hệ thân mật trong nhiều năm. Người đó chính là Mã Thiên Vũ. Khi ấy cả hai quen nhau trong một lần đóng phim chung, sau này nhờ có sự giúp đỡ của Đặng Sa nên đã nảy sinh thiện cảm với cô.

Đặng Sa sinh năm 1985, quê quán tại Hồ Nam (Trung Quốc). Năm 2007, cô tham gia một chương trình tuyển diễn viên cho Hồng Lâu Mộng mà chính thức bước chân vào làng giải trí. Năm 2008, Đặng Sa tham gia bộ phim tuyền hình đầu tiên "Từng giọt nước mắt đều là yêu" diễn nhân vật Dương Hoa Muội phóng khoáng, gian xảo. Cô được biết đến nhiều hơn sau khi tham gia phim cổ trang nổi tiếng "Mỹ Nhân Tâm Kế" phát hành năm 2011.

Đặng Sa quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn cổ trang trong các bộ phim truyền hình ăn khách.

Sau đó, Đặng Sa liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như "Khuynh Thành Tuyệt Luyến", "Tiếu ngạo giang hồ" bản của Hoắc Kiến Hoa đóng chính, "Tân Thần điêu hiệp lữ" bản của năm 2014, "Cô phương bất tự thưởng",... Có thể thấy Đặng Sa được đánh giá cao trong các vai diễn cổ trang khắt khổ hoặc vai mỹ nhân trong cung cấm với nét đẹp dịu dàng, đằm thắm.

Được biết, Đặng Sa từng vì một số chuyện nên đã có mâu thuẫn trên hợp đồng với công ty chủ quản. Vì bản thân là một người mới không được lăng xê nhiều, thế nên chẳng có ưu thế gì cả, nhưng hợp đồng lại bắt Đặng Sa đưa ra số tiền bồi thường là 2 triệu tệ, ngay lập tức đã đẩy cô xuống đáy vực. Cũng may khi ấy có sự giúp đỡ của Mã Thiên Vũ nên đã qua được cơn khó khăn.

Mã Thiên Vũ đã giúp đỡ tài chính cho Đặng Sa ngay lúc cô đang khốn khổ nhất cho thấy được sự tử tế của anh chàng này dành cho "người tình tin đồn".