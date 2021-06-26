Triệu Cơ xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ: Là bạn thân của Viên Vịnh Nghi, sinh con khi chưa kết hôn làm mẹ đơn thân

Sao quốc tế 26/06/2021 20:27

Từng là đại mỹ nhân Hong Kong rất được kỳ vọng sẽ nổi đình đám nhưng chỉ vì lựa chọn yêu sai cách mà bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi của mình. Diêu Oánh Oánh giờ đã trở thành bà thím khiến nhiều người không nhận ra.

Các chương trình truyền hình của Hoa Ngữ dạo gần đây ngày càng thú vị. Tuy nhiên, những chương trình có rating cao vẫn thuộc về thể loại thi tuyển âm nhạc như “Thanh xuân có bạn”, “Sáng tạo doanh”,… Bởi trong các chương trình này có rất nhiều các anh chàng đẹp trai đa tài, kiểu xem quá trình trưởng thành của các ngôi sao thực sự rất thú vị.

Triệu Cơ xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ: Là bạn thân của Viên Vịnh Nghi, sinh con khi chưa kết hôn làm mẹ đơn thân - Ảnh 1

Tuy nhiên, kiểu chương trình thi tuyển này từ lâu đã được ưu thích trong giới showbiz, các nữ diễn viên nổi tiếng hiện nay cũng có rất nhiều người thành danh từ những chương trình này mà được ký hợp đồng với các công ty giải trí. Chỉ là hết mùa tuyển chọn này tới mùa tuyển chọn khác, khán giả xem cũng thấy ngán rồi, thế nên đã dẫn đến việc các nghệ sĩ tham gia cũng không nổi tiếng được bao lâu. Diêu Oánh Oánh chính là một ví dụ.

Triệu Cơ xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ: Là bạn thân của Viên Vịnh Nghi, sinh con khi chưa kết hôn làm mẹ đơn thân - Ảnh 2

Năm 1991, Diêu Oánh Oánh tham gia cuộc thi Hoa hậu của Singapore, đồng thời còn đạt được giải Quán quân. Khi ấy cô đã được rất nhiều người kỳ vọng là một ngôi sao mới trên bầu trời nghệ thuật. Cũng vì thế cô đã được cử đi tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới, trong cuộc thi này cô đã quen biết tri kỷ đời mình là Viên Vịnh Nghi.

Viên Vịnh Nghi đã nói với cô rằng Hong Kong đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bảo cô tới Hong Kong cùng nhau phấn đấu. Diêu Oánh Oánh và Viên Vịnh Nghi vừa gặp như đã quen từ lâu, thế nên cô đã nghe lời bạn mình, tới Hong Kong để phát triển sự nghiệp. Ở đây, cô đã được nằm trong 5 người đẹp ở Hong Kong, tên tuổi nhanh chóng được nâng tầm.

Triệu Cơ xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ: Là bạn thân của Viên Vịnh Nghi, sinh con khi chưa kết hôn làm mẹ đơn thân - Ảnh 3

Khi ấy, Diêu Oánh Oánh xuất hiện trong rất nhiều bộ phim, hoặc là vai chính, hoặc là vai phụ, nhưng chắc chắn đều là những bộ phim hot, có độ phủ sóng rất lớn. Cô cũng là người mới được công ty chủ quản đánh giá cao và coi trọng, lên rất nhiều kế hoạch lăng xê tốt cho cô. Đặc biệt là khi chọn vai cho phim “Tầm Tần Ký”, công ty cũng đã giành được cho cô vai mẹ của Doanh Chính. Khi ấy, do có nhan sắc xuất chúng nên cô được nhiều người gọi là Triệu Cơ xinh đẹp nhất.

Triệu Cơ xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ: Là bạn thân của Viên Vịnh Nghi, sinh con khi chưa kết hôn làm mẹ đơn thân - Ảnh 4

Tuy nhiên, rất nhiều các nữ nghệ sĩ đều không thoát khỏi được ân oán tình cảm của mình, Diêu Oánh Oánh cũng vậy, cô đã thích người trang điểm của mình. Có nhiều người nói cô là kiểu người một khi yêu vào là IQ bằng 0, bất chấp tất cả, ngay cả sự nghiệp cũng có thể bỏ bê. Cô lại cho rằng như thế mới là theo đuổi ước mơ của cuộc sống, làm điều mà mình muốn. Sau khi yêu vài năm cô mới ý thức được người bạn trai mà mình chọn chẳng phải là người gì tốt đẹp, sau khi chi tay cô đã bị trầm cảm trong một khoảng thời gian, thậm chí còn mắc chứng chán ăn.

Triệu Cơ xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ: Là bạn thân của Viên Vịnh Nghi, sinh con khi chưa kết hôn làm mẹ đơn thân - Ảnh 5

Sau này, cô lại yêu một anh chàng ngoài ngành, còn sinh con cho anh ta trong khi chưa kết hôn. Từ đó cô trở thành bà mẹ đơn thân. Trong trường hợp như thế, cô cũng không còn cơ hội đi đóng phim nữa, vì con cô cho dù là về mặt sinh hoạt hay về việc học hành đều cần cô ở bên chăm sóc. Nhưng nếu chỉ ở mãi bên cạnh con thôi thì lấy đâu ra thu nhập, thế nên cuộc sống những năm gần đây của cô thực sự rất vất vả.

Triệu Cơ xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ: Là bạn thân của Viên Vịnh Nghi, sinh con khi chưa kết hôn làm mẹ đơn thân - Ảnh 6

Có nhiều người từng bắt gặp Diêu Oánh Oánh, cô đã hoàn toàn không còn hình tượng mỹ nhân như xưa, không chỉ vóc dáng thay đổi mà cả khí chất cũng có nhiều thay đổi so với trước. Do những lo toan cuộc sống ngày ngày tích tụ lại, Diêu Oánh Oánh cũng mắc bệnh xương khớp, cơ thể thường xuyên bị đau đến mức không chịu đựng được.

Triệu Cơ xinh đẹp nhất màn ảnh Hoa Ngữ: Là bạn thân của Viên Vịnh Nghi, sinh con khi chưa kết hôn làm mẹ đơn thân - Ảnh 7

Thực ra, nếu như cô vẫn kiên trì trong ngành diễn viên, có lẽ cũng sẽ trở thành một vị tiền bối xuất sắc của các diễn viên trẻ ngày nay. Chỉ là khi đứng trước những sự lựa chọn của cuộc đời, chúng ta thường là những người không sáng suốt, có lẽ nếu được làm lại, cô vẫn sẽ làm như vậy.

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