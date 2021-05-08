10 diễn viên bị ghét nhất làng giải trí Hoa ngữ, bất ngờ với vị trí đầu tiên

Trong giới giải trí Hoa ngữ có rất nhiều trai xinh gái đẹp sở hữu rất nhiều fan hâm mộ nhưng những diễn viên này lại lọt top những nghệ sĩ bị ghét bỏ nhất làng giải trí Hoa ngữ vì nhiều lý do khác nhau.

Đứng thứ 10 trong danh sách những diễn viên bị ghét nhất làng giải trí Hoa ngữ đó chính là nam diễn viên Đặng Luân. Dù vô cùng điển trai và được đánh giá cao về diễn xuất nhưng sau khi nổi tiếng nhờ Hương Mật Tựa Khói Sương, Đặng Luân ít đóng phim hơn và chỉ tập trung vào quay gameshow. Điều này khiến nam tài tử họ Đặng bị nhiều người ghét bỏ.

Diễn xuất một màu khiến Cổ Lực Na Trát đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng

Nhan sắc của Cổ Lực Na Trát luôn được đánh giá rất cao nhưng diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương lại khiến nhiều fan hâm mộ thất vọng. Dù được hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ có tên tuổi nhưng khả năng diễn xuất của cô vẫn không được cải thiện.

Trương Tân Thành

Dù khá thông minh nhưng Trương Tân Thành vẫn có rất nhiều antifan

Khá bất ngờ khi Trương Tân Thành có mặt trong danh sách này, anh đứng ở vị trí thứ 8. Ngoài học lực siêu phàm cùng vẻ ngoài điển trai, Trương Tân Thành còn được khán giả đánh giá rất cao về khả năng diễn xuất.

Quan Hiểu Đồng

Hẹn hò với Lộc Hàm là một trong những nguyên nhân khiến Quan Hiểu Đồng đứng thứ 7 trong bảng danh sách này

Sau khi Quan Hiểu Đồng công khai hẹn hò với Lộc Hàm, rất nhiều fan hâm mộ của nam ca sĩ này trở thành antifan của Quan Hiểu Đồng. Bên cạnh đó, một lý do khác khiến Quan Hiểu Đồng bị ghét bỏ đó là vì những bộ phim có sự góp mặt của cô không tạo được tiếng vang, do dó khả năng diễn xuất của mỹ nhân này cũng không được đánh giá cao.

Vương Tuấn Khải

Nổi tiếng và điển trai nhưng Vương Tuấn Khải vẫn có lượng antifan đứng thứ 6

Từ khi tham gia làng giải trí đến nay, Vương Tuấn Khải “tích lũy” được khá nhiều antifan, nhiều người đánh giá không cao Vương Tuấn Khải. Vậy nhưng, nam ca sĩ trẻ này vẫn rất nỗ lực trong công việc để xây dựng hình ảnh của mình. Vương Tuấn Khải đứng thứ 6 trong bảng danh sách này.

Lưu Hạo Nhiên

Mối tình với Đàm Tùng Vận khiến Lưu Hạo Nhiên có khá nhiều antifan

Lưu Hạo Nhiên sở hữu vẻ ngoài điển trai và là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái. Vậy nhưng khi Lưu Hạo Nhiên hợp tác với Đàm Tùng Vận trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, cặp đôi đã vướng tin đồn hẹn hò nhưng lại vội vã chia tay khiến fan hâm mộ vô cùng thất vọng.

Vương Nguyên

Sau bê bối hút thuốc, hình tượng của Vương Nguyên sụp đổ hoàn toàn trong mắt người hâm mộ

Từ khi tham gia làng giải trí, Vương Nguyên đã sở hữu lượng fan hâm mộ khổng lồ. Vậy nhưng sau bê bối hút thuốc, hình tượng của Vương Nguyên trong mắt người hâm mộ đã thay đổi hoàn toàn. Anh đứng vị trí thứ 4 trong bảng danh sách này.

Trương Nghệ Hưng

Trương Nghệ Hưng đứng thứ 3 trong bảng danh sách này

Là một ca sĩ nổi tiếng, Trương Nghệ Hưng có nhiều fan hâm mộ. Với sự đa tài của mình, Trương Nghệ Hưng muốn lấn sân sang làm diễn viên. Vậy nhưng điều này lại khiến nhiều người hoài nghi về khả năng diễn xuất của anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ

Dù khá thành công nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có rất nhiều antifan

Dịch Dương Thiên Tỉ tham gia showbiz từ khá sớm, không chỉ ở lĩnh vực ca hát, những năm gần đây anh cũng gặt hái được rất nhiều thành công với vai trò diễn viên. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng thứ 2 trong bảng danh sách cách diễn viên có nhiều antifan nhất Cbiz.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu lượng antifan lớn nhất trong giới nghệ sĩ Hoa ngữ

Sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba lại luôn khiến khán giả ngán ngẩm về khả năng diễn xuất. Sau khi nhận giải Thị Hậu Kim Ưng, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có thêm rất nhiều antifan. Cô đứng đầu bảng danh sách những diễn viên bị ghét nhất Cbiz.