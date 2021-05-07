Nữ nghệ sĩ 20 tuổi ‘thổ huyết’ ngay trong lúc livestream khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng, nguyên nhân ít ai ngờ đến

Thành viên nhóm nhạc SNH48 Lưu Lệ Thiên đã ‘thổ huyết’ ngay trong khi đang phát livestream khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của thần tượng.

Theo 163, mới đây nữ ca sĩ 20 tuổi Lưu Lệ Thiên là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng SNH48 đã có một buổi livestream giao lưu với fan hâm mộ. Vậy nhưng khi phát trực tiếp được một lúc, Lưu Lệ Thiên bất ngờ im lặng, sắc mặt xanh xao, mắt lơ đễnh, thỉnh thoảng cô nhìn vào ống kính máy quay như đang cố gắng chống lại cơn đau. Sau đó cô cau mày lại, một vài người xem đã phát hiện có máu chảy ra từ khóe miệng của Lưu Lệ Thiên, chương trình phát sóng trực tiếp cũng kết thúc tại đây.

Thông tin thành viên nhóm nhạc SNH48 Lưu Lệ Thiên 'thổ huyết' khi đang livestream nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng xứ Trung

Nhiều khán giả đã nhận ra Lưu Lệ Thiên chảy máu, livestream cũng bị tắt ngay sau đó

Có vẻ như cô ca sĩ trẻ đang cố gắng chịu đau trong khi phát trực tiếp

Sau khi sự việc xảy ra, các thành viên khác trong nhóm đã thông báo đến hậu viện hội rằng Lưu Lệ Thiên bị bệnh thực quản hoặc dạ dày khá nghiêm trọng. Cô đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Vào lúc 23 giờ 20 phút, Lưu Lệ Thiên thông báo tình trạng sức khỏe của mình tới hậu viện hội, cô ca sĩ trẻ cho biết mình đang được truyền nước, sức khỏe hiện tại không sao.

Sau đó Lưu Lệ Thiên đã thông báo cô không sao đến hậu viện hội

Dù mới 20 tuổi nhưng Lưu Lệ Thiên là người lo kinh tế cho cả gia đình, điều này khiến cô gái trẻ rất áp lực

Năm 2019, Lưu Lệ Thiên tham gia nhóm nhạc SNH48 và trở thành thành viên thứ 12 của nhóm nhạc nữ đình đám này. Lưu Lệ Thiên từng bị người hâm mộ "phanh phui" hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cha cô mê bài bạc, bạo hành, trong khi đó mẹ cô bị bệnh ung thư nên mọi gánh nặng kinh tế trong gia đình đè nặng lên vai Lưu Lệ Thiên. Theo Sohu, lương cơ bản một tháng của Lưu Lệ Thiên vào khoảng 1000 nhân dân tệ (khoảng 3.6 triệu đồng), có lẽ điều này đã khiến cô gái 20 tuổi chịu áp lực tâm lý rất lớn trong suốt thời gian qua.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-nghe-si-20-tuoi-tho-huyet-ngay-trong-luc-livestream-khien-fan-ham-mo-vo-cung-lo-lang-nguyen-nhan-it-ai-ngo-den-404355.html