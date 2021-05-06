Lộ danh tính bạn trai mới của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi, độ đẹp trai không thua kém tình cũ Song Seung Hun

Sao quốc tế 06/05/2021 16:49

Sau nhiều năm chia tay với nam tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun, ‘thần tiên tỷ tỷ’ vướng tin đồn có bạn trai mới, hai người thường đi du lịch và chụp hình chung.

Ngày 6/5, truyền thông Hoa ngữ đứng ngồi không yên trước thông tin nữ diễn viên Lưu Diệc Phi có tình mới. Người đàn ông này được cho là nhiếp ảnh gia đã hợp tác rất nhiều lần với “thần tiên tỷ tỷ”. Sau khi thông tin này được đăng tải, nhiều netizen đã phát hiện ra rằng cặp đôi nhiều lần mặc đồ đôi, thậm chí đi chơi và chụp hình chung với nhau.

luu diec phi 1
 Người đàn ông được cho là bạn trai hiện tại của Lưu Diệc Phi

Khi tham gia một buổi triển lãm, Lưu Diệc Phi và bạn trai tin đồn bị phát hiện đi giày đôi dù màu sắc khác nhau. Cách ăn mặc và phối màu của hai người cũng khá tương đồng, giống như đang hẹn hò vậy. Trong một tấm hình khác, nhiều người tinh mắt còn phát hiện ra rằng, chàng trai này còn mặc luôn chiếc áo của Lưu Diệc Phi. Chiếc áo này “thần tiên tỷ tỷ” đã mặc trong một buổi chụp hình trước đó. Chỉ cần như vậy netizen đã khẳng định rằng, Lưu Diệc Phi và nhiếp ảnh gia này đang hẹn hò.

luu diẹc phi 2
 Fan hâm mộ tìm được bằng chứng hai người mang giày đôi khi tham gia một triển lãm
luu diec phi 3
 Ngay cả phong cách ăn mặc của Lưu Diệc Phi và bạn trai tin đồn cũng khá giống nhau
luu diec phi 4
 Không chỉ vậy, bạn trai tin đồn còn mặc áo của Lưu Diệc Phi
luu diec phi 5
 Hai người từng đi du lịch nhiều lần với nhau

Theo tìm hiểu, bạn trai tin đồn của Lưu Diệc Phi là nhiếp ảnh gia Lưu Kiến An. Hai người thường đi du lịch cùng nhau, năm ngoái Lưu Diệc Phi còn tag Lưu Kiến An trên trang cá nhân của mình. Ngoài vẻ điển trai, Lưu Kiến An còn là một nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ, anh có mối quan hệ rất tốt với các nghệ sĩ.

luu diec phi 6
 Sau khi chia tay Song Seung Hun, đây là lần đầu tiên Lưu Diệc Phi vướng tin đồn hẹn hò
luu diec phi 7
 Hiện tại phía Lưu Diệc Phi vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào
luu diec phi 8
 Dung nhan Lưu Diệc Phi dưới góc máy của bạn trai tin đồn Lưu Kiến An

Sau khi chia tay với Song Seung Hun, đây là lần đầu tiên Lưu Diệc Phi vướng tin đồn hẹn hò. Vậy nhưng hiện nay phía Lưu Diệc Phi vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước tin đồn này.

Vừa ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, netizen tìm được bằng chứng Phùng Thiệu Phong chỉ yêu Lưu Diệc Phi

Vừa ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, netizen tìm được bằng chứng Phùng Thiệu Phong chỉ yêu Lưu Diệc Phi

Sau khi ly hôn với Triệu Lệ Dĩnh, chuyện tình cảm của Phùng Thiệu Phong là chủ đề khiến netizen xứ Trung đặc biệt quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Vừa ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, netizen tìm được bằng chứng Phùng Thiệu Phong chỉ yêu Lưu Diệc Phi

Vừa ly hôn Triệu Lệ Dĩnh, netizen tìm được bằng chứng Phùng Thiệu Phong chỉ yêu Lưu Diệc Phi

Được ví von là Huỳnh Hiểu Minh phiên bản nữ, ‘tuyệt thế mỹ nhân’ này từng bỏ lỡ vai diễn kinh điển Triệu Linh Nhi của Lưu Diệc Phi

Được ví von là Huỳnh Hiểu Minh phiên bản nữ, ‘tuyệt thế mỹ nhân’ này từng bỏ lỡ vai diễn kinh điển Triệu Linh Nhi của Lưu Diệc Phi

Cùng nghe Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ về những phản ứng sinh lý khi quay cảnh hôn, ly hôn là chuyện sớm muộn?

Cùng nghe Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ về những phản ứng sinh lý khi quay cảnh hôn, ly hôn là chuyện sớm muộn?

Sau 10 năm ‘cạch mặt’, Lưu Thi Thi bất ngờ đến phim trường thăm Dương Mịch khiến Cnet sôi sục

Sau 10 năm ‘cạch mặt’, Lưu Thi Thi bất ngờ đến phim trường thăm Dương Mịch khiến Cnet sôi sục

Chẳng cần quan tâm đến Trần Nghiên Hy, Triệu Lệ Dĩnh khoe nhan sắc rạng ngời trong ngày đặc biệt

Chẳng cần quan tâm đến Trần Nghiên Hy, Triệu Lệ Dĩnh khoe nhan sắc rạng ngời trong ngày đặc biệt

Fan hâm mộ ‘ép’ Trần Hiểu ly hôn quay về bên Triệu Lệ Dĩnh, ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy đáp trả đầy sâu cay

Fan hâm mộ ‘ép’ Trần Hiểu ly hôn quay về bên Triệu Lệ Dĩnh, ‘Tiểu Long Nữ’ Trần Nghiên Hy đáp trả đầy sâu cay

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe