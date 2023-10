Lộ danh tính bạn trai mới của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi, độ đẹp trai không thua kém tình cũ Song Seung Hun

Fan hâm mộ tìm được bằng chứng hai người mang giày đôi khi tham gia một triển lãm

Ngay cả phong cách ăn mặc của Lưu Diệc Phi và bạn trai tin đồn cũng khá giống nhau

Không chỉ vậy, bạn trai tin đồn còn mặc áo của Lưu Diệc Phi

Hai người từng đi du lịch nhiều lần với nhau

Theo tìm hiểu, bạn trai tin đồn của Lưu Diệc Phi là nhiếp ảnh gia Lưu Kiến An. Hai người thường đi du lịch cùng nhau, năm ngoái Lưu Diệc Phi còn tag Lưu Kiến An trên trang cá nhân của mình. Ngoài vẻ điển trai, Lưu Kiến An còn là một nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ, anh có mối quan hệ rất tốt với các nghệ sĩ.

Sau khi chia tay Song Seung Hun, đây là lần đầu tiên Lưu Diệc Phi vướng tin đồn hẹn hò

Hiện tại phía Lưu Diệc Phi vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào

Dung nhan Lưu Diệc Phi dưới góc máy của bạn trai tin đồn Lưu Kiến An

