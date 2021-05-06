Lộ danh tính bạn trai mới của ‘thần tiên tỷ tỷ’ Lưu Diệc Phi, độ đẹp trai không thua kém tình cũ Song Seung Hun

Ngày 6/5, truyền thông Hoa ngữ đứng ngồi không yên trước thông tin nữ diễn viên Lưu Diệc Phi có tình mới. Người đàn ông này được cho là nhiếp ảnh gia đã hợp tác rất nhiều lần với “thần tiên tỷ tỷ”. Sau khi thông tin này được đăng tải, nhiều netizen đã phát hiện ra rằng cặp đôi nhiều lần mặc đồ đôi, thậm chí đi chơi và chụp hình chung với nhau.

Người đàn ông được cho là bạn trai hiện tại của Lưu Diệc Phi

Khi tham gia một buổi triển lãm, Lưu Diệc Phi và bạn trai tin đồn bị phát hiện đi giày đôi dù màu sắc khác nhau. Cách ăn mặc và phối màu của hai người cũng khá tương đồng, giống như đang hẹn hò vậy. Trong một tấm hình khác, nhiều người tinh mắt còn phát hiện ra rằng, chàng trai này còn mặc luôn chiếc áo của Lưu Diệc Phi. Chiếc áo này “thần tiên tỷ tỷ” đã mặc trong một buổi chụp hình trước đó. Chỉ cần như vậy netizen đã khẳng định rằng, Lưu Diệc Phi và nhiếp ảnh gia này đang hẹn hò.