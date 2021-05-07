Vừa ly hôn được 2 tuần, Phùng Thiệu Phong bất ngờ được bố mẹ sắp xếp đi xem mắt, một điều kiện nghiêm khắc được đưa ra để chọn dâu mới

Mặc dù Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong mới ly hôn được 2 tuần nhưng lại có tin đồn cho rằng chồng cũ của nữ diễn viên họ Triệu được bố mẹ sắp xếp đi xem mắt.

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chính thức tuyên bố ly hôn, những dư âm của cuộc hôn nhân này vẫn luôn là đề tài béo bở để truyền thông Hoa ngữ đặc biệt khai thác. Nguyên nhân nào khiến cặp đôi nổi tiếng ly hôn vẫn là điều bí ẩn với nhiều người. Nguyên nhân nào khiến Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn vẫn luôn khiến dư luận tò mò Ngay sau khi ly hôn, đã có tin đồn rằng Phùng Thiệu Phong ngoại tình và bạo hành Triệu Lệ Dĩnh nên nữ diễn viên họ Triệu nhất quyết đòi ly hôn. Vậy nhưng ngay sau đó phía Phùng Thiệu Phong đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Ngay sau đó lại có thông tin cho rằng, mẹ của Phùng Thiệu Phong mới là nguyên nhân chính khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn.

Vì nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh xuất thân nông thôn nên mẹ của Phùng Thiệu Phong khá coi thường cô. Vậy nhưng bà đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vì nữ diễn viên họ Triệu lỡ mang thai. Sau khi sinh con, mẹ Phùng Thiệu Phong muốn Triệu Lệ Dĩnh chăm lo cho gia đình và sinh con thứ 2 nhưng mỹ nhân họ Triệu lại chỉ chú tâm cho công việc. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu được cho là nguyên nhân chính khiến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ly hôn. Gia đình Phùng Thiệu Phong vẫn luôn không hài lòng về cô con dâu ngôi sao Triệu Lệ Dĩnh Không chỉ vậy, mới đây Sohu có đăng tải một bài viết về Phùng Thiệu Phong gây nhiều chú ý. Một nguồn tin cho hay, dù Phùng Thiệu Phong chỉ mới tuyên bố ly hôn được hai tuần nhưng bố mẹ anh đã vội vàng sắp xếp để quý tử đi xem mắt. Ông bà Phùng đưa ra một yêu cầu vô cùng nghiêm khắc cho cô con dâu mới đó là không được hoạt động trong ngành giải trí.

Điều kiện quan trọng nhất của bố mẹ Phùng Thiệu Phong khi chọn con dâu mới là không được hoạt động trong giới giải trí Không biết thực hư của nguồn tin này đến đâu nhưng dư luận xứ Trung vẫn đặc biệt quan tâm đến thông tin này. Hiện tại phía Phùng Thiệu Phong chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho tin đồn lần này.

Chẳng cần quan tâm đến Trần Nghiên Hy, Triệu Lệ Dĩnh khoe nhan sắc rạng ngời trong ngày đặc biệt Sau khi chính thức ly hôn với Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh ngày một mặn mà và xinh đẹp hơn.

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