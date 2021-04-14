Phẫu thuật để được xinh đẹp như Địch Lệ Nhiệt Ba và cái kết ‘đắng lòng’

Một cô gái công khai các bước phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc giống như Địch Lệ Nhiệt Ba vậy nhưng kết quả cuối cùng lại khiến cô phải ngậm ngùi.
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Hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là niềm ao ước của rất nhiều chị em phụ nữ. Nhiều người muốn phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc giống như mỹ nhân Tân Cương.
Mới đây trên mạng xã hội xứ Trung xuất hiện bài viết với nội dung: “Phẫu thuật thẩm mỹ giống Địch Lệ Nhiệt Ba tốn bao nhiêu tiền”. Chủ bài viết khẳng định muốn phẫu thuật thẩm mỹ để được xinh đẹp như mỹ nhân Tân Cương. Cô gái này chia sẻ dung nhan ban đầu của mình và các bước tiếp theo để có được nhan sắc giống như Địch Lệ Nhiệt Ba.
Nhiều người nhận xét, trước khi dao kéo, nhan sắc của cô gái này cũng khá ổn. Vậy nhưng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, kết quả lại khiến chủ nhân phải “đắng lòng”. Có netizen bình luận rằng, sau phẫu thuật thẩm mỹ, cô gái không hề giống thần tượng của mình mà lại có nét giống với nam ca sĩ Hoàng Tử Thao.
Vài năm trở lại đây, dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ nở rộ tại Trung Quốc. Gương mặt của Angela Baby, Phạm Băng Băng, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y… thường là khuôn mẫu để những cô gái trẻ lựa chọn phẫu thuật. Vậy nhưng sau khi dao kéo rất ít người hài lòng với "thành quả" của mình.