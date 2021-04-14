Phẫu thuật để được xinh đẹp như Địch Lệ Nhiệt Ba và cái kết ‘đắng lòng’

Hiện tại Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nghệ sĩ được yêu mến nhất làng giải trí Hoa ngữ. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là niềm ao ước của rất nhiều chị em phụ nữ. Nhiều người muốn phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc giống như mỹ nhân Tân Cương.

Sở hữu nhan sắc giống Địch Lệ Nhiệt Ba là niềm khao khát của rất nhiều chị em phụ nữ

Mới đây trên mạng xã hội xứ Trung xuất hiện bài viết với nội dung: “Phẫu thuật thẩm mỹ giống Địch Lệ Nhiệt Ba tốn bao nhiêu tiền”. Chủ bài viết khẳng định muốn phẫu thuật thẩm mỹ để được xinh đẹp như mỹ nhân Tân Cương. Cô gái này chia sẻ dung nhan ban đầu của mình và các bước tiếp theo để có được nhan sắc giống như Địch Lệ Nhiệt Ba.