Điểm danh những mỹ nhân Hoa ngữ ‘thà chết’ cũng không chịu nhận phẫu thuật thẩm mỹ

Sao quốc tế 20/05/2021 11:38

Dù nhan sắc hiện tại và quá khứ khác biệt rất nhiều nhưng Dương Mịch vẫn một mực khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ.

Hiện nay, phẫu thuật thẩm mỹ là một hiện tượng rất phổ biến trong giới giải trí Hoa ngữ. Các nghệ sĩ đều rất chú trọng đến vẻ đẹp ngoại hình của mình. Bên cạnh những mỹ nhân sở hữu nhan sắc tự nhiên không gây tranh cãi, nhiều mỹ nhân của Cbiz thay đổi rất nhiều so với trước đây nhưng vẫn một mực khẳng định rằng mình không phẫu thuật thẩm mỹ.

Kiều Hân

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 Mới đây Kiều Hân đã đăng đàn phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ

Bạn gái tin đồn của Dương Dương mới đây có bài viết đăng trên trang cá nhân khẳng định rằng khuôn mặt cô hoàn toàn tự nhiên, không dao kéo. Nhiều fan hâm mộ nhận thấy khuôn mặt Kiều Hân hiện tại khác biệt rất nhiều so với ngày xưa nên “công chúa Thượng Hải” quyết định lên tiếng phủ nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Angela Baby

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 Angela Baby từng đến bệnh viện để giám định nhan sắc

Hiện tại Angela Baby là một trong những mỹ nhân xinh đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn thường xuyên đối mặt với tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều năm trước đây, để chứng minh vẻ đẹp của mình là tự nhiên, Angela Baby đã từng đến bệnh viện để giám định, qua đó khẳng định mình không hề dao kéo.

Phạm Băng Băng

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 Phạm Băng Băng cũng bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ vì quá xinh đẹp

Trước Angela Baby, Phạm Băng Băng cũng đã từng đến bệnh viện để giám định nhan sắc vì dư luận cho rằng “nữ hoàng thị phi” có được dung nhan hiện tại là nhờ vào phẫu thuật thẩm mỹ.

Dương Mịch

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 Dương Mịch luôn phủ nhận dao kéo, cô cho biết khuôn mặt khác ngày trước là do nhổ răng

Mặc dù nhan sắc hiện tại của Dương Mịch và ngày xưa khác biệt rất nhiều nhưng nữ diễn viên họ Dương vẫn khẳng định mình không phẫu thuật thẩm mỹ. Dương Mịch cho rằng khuôn mặt khác trước là vì cô đã từng nhổ răng chứ không phải do dao kéo.

Dương Tử

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 Dương Tử cũng không chịu thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ, cô cho rằng mình dễ bị béo mặt

Nữ diễn viên Dương Tử cũng là mỹ nhân gây nhiều tranh cãi trong dư luận về nhan sắc. Nổi tiếng từ khi còn nhỏ nên gương mặt hiện tại của Dương Tử và trước kia khác biệt quá nhiều. Vậy nhưng mỹ nữ họ Dương vẫn luôn khẳng định rằng mình không phẫu thuật thẩm mỹ, cô chỉ béo mặt mà thôi.

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Từ khóa:   Dương Tử Phạm Băng Băng Angela Baby

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