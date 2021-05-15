Suốt 4 tháng vướng tin đồn hẹn hò, cuối cùng Dương Tử và bạn trai tin đồn cũng có màn đáp trả có một không hai

Sao quốc tế 15/05/2021 13:27

Mới đây, Dương Tử và Trương Nghệ Hưng đã chính thức lên tiếng trước tin đồn cặp đôi hẹn hò suốt 4 tháng qua.

Tháng 1/2021, một tài khoản mạng xã hội đăng tải 4 thông tin, Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ, Hoa Thần Vũ – Trương Bích Thần có con, Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong ly hôn và Dương Tử - Trương Nghệ Hưng hẹn hò. Điều đáng nói là từ khi tài khoản này đăng tải, 3 thông tin phía trên đã chính xác nên nhiều người bán tin bán nghi về chuyện Dương Tử và Trương Nghệ Hưng hẹn hò.

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 Suốt 4 tháng qua nữ diễn viên Dương Tử vướng tin đồn hẹn hò với Trương Nghệ Hưng
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 Bản thân Trương Nghệ Hưng cũng chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào

Vài ngày trước đây, khi xem trailer chương trình Hướng Về Cuộc Sống có Dương Tử và Trương Nghệ Hưng tham gia, nhiều người tinh mắt đã phát hiện ra rằng, Dương Tử và bạn trai tin đồn mặc đồ ngủ đôi. Điều này càng khiến nhiều người tin rằng cặp đôi đang qua lại nhưng chưa lên tiếng xác nhận với truyền thông.

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 Cặp đôi khá bất ngờ bị bộ đồ ngủ của mình lại có nhiều chi tiết quá giống nhau

Vậy nhưng trong tập phát sóng mới nhất, hai nhân vật chính của câu chuyện này đã lên tiếng phủ nhận. Trương Nghệ Hưng và Dương Tử phát hiện đồ ngủ của mình khá giống nhau, ngay cả hoa văn cũng giống. Tiếp đó nam tài tử Huỳnh Lỗi tiếp lời: “Hai đứa có duyên thật”. Không ngần ngại Dương Tử liền nói: “Vốn dĩ trên mạng còn đồn tụi em yêu nhau đó”. Không chỉ vậy, khi gặp Dương Tử, Trương Nghệ Hưng còn nói rằng: “Xin chào, bạn gái tin đồn”.

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 Khi trailer của chương trình này được đăng tải, nhiều fan hâm mộ đã phát hiện ra cặp đôi mặc đồ ngủ đôi
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 Dàn khách mời đều nhận thấy Dương Tử và Trương Nghệ Hưng 'có duyên' với nhau

Sự hài hước của Dương Tử và Trương Nghệ Hưng khiến fan hâm mộ cười nghiêng ngả. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng đã chính thức phủ nhận tin đồn hẹn hò bằng một cách vô cùng đặc biệt.

Lộ bằng chứng Dương Tử hẹn hò bạn trai tin đồn, rõ mồn một đang yêu nhau nhưng vẫn không chịu công khai hẹn hò

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Những hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Dương Tử và bạn trai tin đồn Trương Nghệ Hưng khiến cộng đồng mạng xứ Trung đứng ngồi không yên.

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Từ khóa:   Dương Tử và Trương Nghệ Hưng Trương Nghệ Hưng Triệu Lệ Dĩnh

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