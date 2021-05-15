Suốt 4 tháng vướng tin đồn hẹn hò, cuối cùng Dương Tử và bạn trai tin đồn cũng có màn đáp trả có một không hai

Tháng 1/2021, một tài khoản mạng xã hội đăng tải 4 thông tin, Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ, Hoa Thần Vũ – Trương Bích Thần có con, Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong ly hôn và Dương Tử - Trương Nghệ Hưng hẹn hò. Điều đáng nói là từ khi tài khoản này đăng tải, 3 thông tin phía trên đã chính xác nên nhiều người bán tin bán nghi về chuyện Dương Tử và Trương Nghệ Hưng hẹn hò.

Suốt 4 tháng qua nữ diễn viên Dương Tử vướng tin đồn hẹn hò với Trương Nghệ Hưng

Bản thân Trương Nghệ Hưng cũng chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào

Vài ngày trước đây, khi xem trailer chương trình Hướng Về Cuộc Sống có Dương Tử và Trương Nghệ Hưng tham gia, nhiều người tinh mắt đã phát hiện ra rằng, Dương Tử và bạn trai tin đồn mặc đồ ngủ đôi. Điều này càng khiến nhiều người tin rằng cặp đôi đang qua lại nhưng chưa lên tiếng xác nhận với truyền thông.