Suốt 4 tháng vướng tin đồn hẹn hò, cuối cùng Dương Tử và bạn trai tin đồn cũng có màn đáp trả có một không hai

Mới đây, Dương Tử và Trương Nghệ Hưng đã chính thức lên tiếng trước tin đồn cặp đôi hẹn hò suốt 4 tháng qua.
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Tháng 1/2021, một tài khoản mạng xã hội đăng tải 4 thông tin, Trịnh Sảng nhờ người mang thai hộ, Hoa Thần Vũ – Trương Bích Thần có con, Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong ly hôn và Dương Tử - Trương Nghệ Hưng hẹn hò. Điều đáng nói là từ khi tài khoản này đăng tải, 3 thông tin phía trên đã chính xác nên nhiều người bán tin bán nghi về chuyện Dương Tử và Trương Nghệ Hưng hẹn hò.
Vài ngày trước đây, khi xem trailer chương trình Hướng Về Cuộc Sống có Dương Tử và Trương Nghệ Hưng tham gia, nhiều người tinh mắt đã phát hiện ra rằng, Dương Tử và bạn trai tin đồn mặc đồ ngủ đôi. Điều này càng khiến nhiều người tin rằng cặp đôi đang qua lại nhưng chưa lên tiếng xác nhận với truyền thông.
Vậy nhưng trong tập phát sóng mới nhất, hai nhân vật chính của câu chuyện này đã lên tiếng phủ nhận. Trương Nghệ Hưng và Dương Tử phát hiện đồ ngủ của mình khá giống nhau, ngay cả hoa văn cũng giống. Tiếp đó nam tài tử Huỳnh Lỗi tiếp lời: “Hai đứa có duyên thật”. Không ngần ngại Dương Tử liền nói: “Vốn dĩ trên mạng còn đồn tụi em yêu nhau đó”. Không chỉ vậy, khi gặp Dương Tử, Trương Nghệ Hưng còn nói rằng: “Xin chào, bạn gái tin đồn”.
Sự hài hước của Dương Tử và Trương Nghệ Hưng khiến fan hâm mộ cười nghiêng ngả. Bên cạnh đó, cặp đôi cũng đã chính thức phủ nhận tin đồn hẹn hò bằng một cách vô cùng đặc biệt.